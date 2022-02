Letras Desnudas

Mario Caballero

No te calientes, granizo

En política tratar de adelantarse a los hechos es como jugar a ser Dios. Si algo se sabe es que, en la política, igual que en la moda, no hay nada escrito. Hacer suposiciones es arriesgarse al ridículo. Lo digo porque a estas alturas del gobierno, ¿qué caso tiene debatir en los medios, vaya ni siquiera en las sobremesas, lo que podría ocurrir dentro de tres años? Lo que en verdad importa ahora no es la sucesión gubernamental, sino la gestión gubernamental.

Es triste -y muy lamentable- saber que muchos políticos están más preocupados en hacer conjeturas sobre quién será el próximo gobernador de Chiapas, que en analizar la situación que actualmente vive el estado, donde a diferencia de otros sexenios el pluralismo se respeta, hay tolerancia, donde desde lo más alto del poder se fomenta el diálogo y la unidad política sin distinción de colores partidistas.

Adelantarse a los hechos cuando hay cosas más importantes en las cuales ocuparse, tan sólo exhibe la ambición de nuestra pobre clase política. Es un debate mal perfilado cuando lo indispensable es dar ese salto hacia la frescura de las ideas, al tejido de los acuerdos.

Por si nuestros políticos no lo saben, Chiapas no está para entretenerse con el circo de las posibles candidaturas. Ocuparse en suposiciones no hace más que convertir el debate público en un pueril parloteo de ocurrencias. Lo único que puede analizar la prensa son los reflejos de quienes se sienten aspirantes, no proyectos. De sus propuestas, no hay nada que desborde los tópicos de siempre.

El mayor problema es que los verdaderos temas del estado, como la cuestión demográfica, la fiscalidad, la pobreza, la transparencia, la problemática educativa, los retos de la economía, la necesidad de inspirar la unidad de los chiapanecos, el imperio de la ley, el combate a la corrupción y los desafíos de la pandemia, no son nombrados por los que deberían exigir cuentas al gobierno desde la oposición.

Nada más como ejemplo, utilizar este espacio en tratar de analizar las acciones de los “adelantados” o lucubrar sobre quiénes pueden ser los candidatos a la gubernatura en 2024, es un desperdicio tanto de tiempo como de esfuerzo.

LO QUE EN VERDAD IMPORTA

Decíamos que lo que en verdad importa es la gestión gubernamental, y debe observarse desde dos puntos opuestos. El primero, tener presente en la memoria los excesos y los fracasos de los gobiernos pasados. Es decir, el pasado como despotismo y como frustración. Frente a ello, poner la agenda política del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que consiste en la reafirmación del régimen democrático, la cohesión del ciudadano y la construcción del gobierno, componentes vitales para la gobernabilidad.

Veamos. Ante la crisis política, ¿importa que los adelantados censuren lo que hoy se está haciendo o lo que prometan para el futuro? Ninguna de las dos cosas. Importa lo que el actual mandatario esté haciendo por resolver el problema.

Desde hace mucho tiempo se ha venido cuestionando la falta de autonomía de los poderes del Estado. Hay historias sobre la subordinación y casi genuflexión del Poder Legislativo y del Judicial, que le sirvieron a cada gobernador en turno para reprimir a la oposición y dar impunidad a los funcionarios corruptos y deshonestos.

Al respecto, ninguno de los adelantados ha hablado. Sin embargo, hay que saber que el gobernador Escandón Cadenas priorizó el entendimiento entre los tres poderes, asimismo respetó su autonomía, motivó la unidad y el trabajo conjunto en una agenda que ha dado solución a muchas de las demandas históricas, como la tenencia de la tierra, la recuperación de predios invadidos y el combate a la impunidad.

¿Importa que los adelantados se promuevan en las redes sociales como los futuros constructores de un gobierno justo, democrático y plural? Ahorita no.

Lo que interesa saber y entender es que el mandatario chiapaneco emprendió una cruzada desde el primer minuto de su gobierno para reconquistar la confianza de los ciudadanos a través de resultados concretos y tangibles. No con demagogia, sino con resultados.

Una de sus primeras acciones fue diseñar políticas públicas enfocadas en mejorar los índices de desarrollo humano, reducir la brecha de desigualdad, mejorar la calidad educativa, el acceso a la salud y apoyar a través de programas sociales a los grupos más vulnerables.

Muestra de ello son las mesas de seguridad que se llevan a cabo diariamente para supervisar, diseñar y mejorar los resultados en materia de seguridad pública en el estado. Y es por esta estrategia que Chiapas es actualmente el segundo estado más seguro del país, con la menor tasa de delitos de alto impacto y delitos comunes.

Por otro lado, ¿importa que los adelantados garanticen que van a recuperar la credibilidad política? Tampoco.

Lo que importa realmente es cómo se ejerce ahora el poder. La forma en que se está transparentando el uso de los recursos públicos, la propuesta del diálogo, el arreglo entre los distintos partidos para alcanzar la estabilidad política en el estado. Además, la aplicación de la ley, las acciones del gobierno ante la protesta social, el respeto al Estado de Derecho y los avances en materia de justicia social.

Sólo durante el primer año de esta administración se abonaron más de 2 mil millones de pesos a la deuda pública, la política de austeridad permitió el ahorro de mil 500 millones de pesos, que también sirvieron para cubrir adeudos de 2018 para atrás, se destinaron 450 millones para reducir los sueldos pendientes con los maestros interinos y desde ese tiempo a la fecha, Chiapas no ha contratado más préstamos para solventar sus necesidades, incluso y a pesar de la pandemia.

Y ya que estamos en el tema hay que ver que ahí donde estados como Quintana Roo, Baja California Sur y Nuevo León, entidades que han tenido desde siempre un mayor potencial industrial y turístico que el nuestro, tuvieron un importante crecimiento en sus niveles de pobreza durante los últimos tres años, según el Coneval, la tasa de pobreza en Chiapas creció sólo 1.2% mientras la de éstos aumentó 63.4, 58.1 y 33.6 por ciento, respectivamente.

Un crecimiento en los niveles de pobreza siempre será algo lamentable, pero basados en esos datos y conociendo los terribles efectos económicos de la pandemia a nivel mundial, es de reconocer que las cosas en materia financiera se han venido haciendo bien en Chiapas.

De otra forma, el número de pobres hubiera incrementado de manera alarmante, sobre todo considerando el grado de rezago social en el cual vivimos desde hace décadas. Incluso, hay que notar que el porcentaje de personas en pobreza extrema se redujo en un 0.6 por ciento.

EN FIN…

En fin, debemos entender que estos tiempos no son de calenturas, sino de alianzas, de demostrar unidad y trabajo en equipo entre gobernantes, clase política y sociedad.

Los adelantados deben entender que es mejor tener los dos pies bien puestos en la tierra que caminar en el aire. Porque el tramo a 2024 todavía es largo y si hoy se vislumbran como candidatos, mañana podrían quedar fuera de la jugada. Armar un gran proyecto político fuera de los tiempos y sin respaldo político, es levantar un edificio sin cimientos. Tal vez esté en pie para la fiesta de inauguración, pero no resistiría el primer portazo.

@_MarioCaballero