Nuestras acciones están enmarcadas en el marco legal: Vila Chávez

• Nuestras labores y todas las acciones de justicia están sustentadas en las políticas públicas del Presidente Andrés Manuel López Obrador

• En Chiapas se aplica la ley sin distingo de ninguna índole, porque se gobierna para todos por igual.

Luego de manifestar que todas las acciones de justicia están sustentadas en las políticas públicas del Presidente Andrés Manuel López Obrador y enmarcados dentro de un marco jurídico que marca la ley, el delegado de la fiscalía General de la Republica (FGR) en esta entidad Alejandro Vila Chávez, reitero su firme compromiso con las autoridades estatales y municipales. Así mismo dijo que, Aquí en Chiapas se privilegia la justicia social y se aplica la ley conforme a derecho y que quien las debe y la hace las paga. De igual forma Vila Chávez, agregó que, “la aplicación de la justicia en contra de la delincuencia organizada, ha molestado e irritado, pero, -adujo-, eso a nosotros, no nos interesa, nuestra labor es aplicar la ley bajo un marco legal, bajo la directriz de un gobierno que prioriza la seguridad de sus gobernados”. El fiscal de la federación en Chiapas de igual forma reconoció el trabajo que viene realizando su homólogo estatal Olaf Gómez Hernández, con quien “hemos hecho equipo” remarcó, al mismo tiempo de indicar que “en Chiapas se privilegia la ley y no hay tregua para con la delincuencia, lo hemos manifestado en repetidas ocasiones en Chiapas, no se negocia con la delincuencia, ni habrá tregua por la pandemia provocada por el COVID-19. Además, subrayó, Nuestro trabajo va encaminado y enmarcado en aplicar la ley con justicia, sin distingos de ninguna índole, caiga quien caiga. Sabemos que cuando se aplica la ley -comentó- con justicia social, tocamos, laceramos, lastimamos intereses, pero, repito, -ahondó- eso aquí no nos interesa porque, -adujo- quienes infrinjan la ley, las pagan, remarcando que en Chiapas no hay selectividad para la aplicación de la justicia, no tenemos preferencias para nadie, porque Chiapas cuenta con un Gobernador, que gobierna para todo los chiapanecos, Acoto…sin comentarios

LOGRAN SENADORES DEL GÜERO REFORMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO…

Luego de dar a conocer que lograron en el senado la aprobación de una reforma para impulsar acciones de mitigación y adaptación al Cambio Climático en las selvas del país, lo que permitirá incrementar las inversiones para su conservación y restauración, junto con sus compañeros senadores del partido verde ecologista, el coordinador parlamentario del verde en el senado Manuel Velasco Coello afirmó que, El cambio climático es un término que se refiere a la alteración a largo plazo de los patrones climáticos y de temperatura que típicamente han definido los climas locales, regionales y globales, de acuerdo con la comunidad científica. Así mismo comentó el popular Güero Velasco que, El calentamiento global es una característica del cambio climático que la comunidad científica ha observado y documentado durante décadas. Aseguró que, La actividad humana es el principal impulsor del cambio climático, en particular la quema de combustibles fósiles, según especialistas, de igual forma comentó que El cambio climático ha derivado en sequías, escasez de agua, incendios forestales, aumento del nivel del mar, inundaciones y disminución de la biodiversidad en todo el mundo, informa Naciones Unidas. Por otro lado, adujo Velasco Coello que, Las selvas tropicales, el mayor depósito vivo de gases de efecto invernadero en la Tierra, están desapareciendo rápidamente luego de que fueron deforestados en promedio 585 mil 118 kilómetros cuadrados entre 2002 y 2019, con lo que se pierden “las esperanzas de evitar un cambio climático catastrófico” sin su preservación, señala un reporte de la agencia de noticias Reuters y la ONG Rainforest Foundation Norway (RFN). En ese sentido El güero Velasco Indicó que, “Las selvas tropicales son el hogar de al menos la mitad de las especies vivas del mundo y presentan lluvias durante todo el año. Sin embargo, los seres humanos están destruyendo las selvas tropicales más rápido que cualquier otro tipo de bosque”, apunta la investigación. Subrayó más adelante que, La humanidad destruyó 243 mil 163 kilómetros cuadrados en Brasil (42 por ciento), 94 mil 800 en Indonesia (16 por ciento), 48 mil 300 en República Democrática del Congo y 26 mil 300 en Malasia. Se agregan 19 mil 700 kilómetros cuadrados en Perú, 19 mil 178 en Bolivia, 15 mil en Colombia, 12 mil 200 en Camboya, 8 mil 470 en Madagascar, 7 mil 730 en Laos, 7 mil 320 en Papúa Nueva Guinea y los 82 mil 957 restantes (14 por ciento) se distribuyen en 59 países. El senador chiapaneco indicó que, la tala y la conversión de tierras, principalmente para la agricultura, han destruido 34 por ciento de las selvas tropicales y han degradado otros 30, dejándolas más vulnerables al fuego y la muerte regresiva. Al final acoto el Güero Velasco que, “Al perder las selvas tropicales, también perdemos los servicios que brindan y que ayudan a que el planeta sea habitable, como la pérdida de lluvias y humedad, calentamiento de la Tierra o bosques, sabanas y biomas secos” …ver para comentar

MUERE PERIODISTA ASESINADO COBARDEMENTE EN SAN CRISTOBAL…

Amigo lector lamentamos con profunda pena el cobarde asesinato que sufrió quien en vida fuera el periodista Fredy López Arévalo, quien se supo fue ejecutado a tiros al llegar a su domicilio en San Cristóbal de Las Casas, frente a su esposa y sus hijos, luego de haber viajado a la capital del estado, donde festejó el cumpleaños de su madre. Esa noche, elementos de la Dirección de Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas, en coordinación con Policía Estatal Preventiva, se dijo, se movilizaron de inmediato tras el reporte de una persona baleada afuera de su domicilio en un fraccionamiento al sur de esa ciudad. Según se supo el periodista Fredy López Arévalo fue asesinado afuera de su domicilio frente a su familia, su esposa y sus dos hijas adolescentes. Había llegado de la capital del estado, donde había comido en un restaurante acompañado de sus hermanos, para celebrar el cumpleaños de su madre. El colega Fredy López Arévalo, trabajó para algunos medios nacionales en los ochentas y noventas, posteriormente, en Chiapas editaba la revista Jovel News, que desde hace algunos años dejó de circular para sólo editarla de forma electrónica en internet. Era autor de la Columna “Desde Los Altos” que distribuía desde sus propias redes sociales en Facebook y Twitter. En las pasadas elecciones locales del domingo 6 de junio, fue representante del partido Movimiento Ciudadano ante el consejo municipal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC). Lamentamos ese cobarde crimen y que descanse en paz el buen Fredy López Arévalo. Apenas hace unos escasos días, El Comité para la Protección de los Periodistas dio a conocer los resultados del Índice de Impunidad Global anual en el que México se mantiene en el sexto lugar por segundo año consecutivo, sólo detrás de Somalia, Siria, Irak, Sudán del Sur y Afganistán. De acuerdo con el reporte que cubren el período del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto último, en el caso particular de México, a pesar de las condenas clave en los asesinatos de los periodistas Javier Valdez Cárdenas y Miroslava Breach Velducea en 2020 y 2021, los medios de comunicación –subraya– continúan siendo blanco de ataques a un ritmo alarmante. Cabe destacar que la Fiscalía, según nos enteramos está haciendo el mayor de sus esfuerzos en las investigaciones pertinentes al cobarde asesinato que sufrió nuestro colega en San Cristóbal de las casas. Según se supo, luego del cobarde crimen la FGJE, desplegó un fuerte operativo de seguridad en la zona sur de la ciudad, luego de que se recibiera reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego, quien lamentablemente perdió la vida afuera de su domicilio, en la colonia Las Rosas”, ante ese lamentable suceso, policías municipales y estatales realizaron una intensa búsqueda de una persona del sexo masculino que, de acuerdo con testigos, habría realizado la agresión al colega Fredy, así mismo se supo que La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Altos, dijo que se inició de inmediato con las investigaciones en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio cometido en agravio del periodista Fredy “N”, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. Por su parte el gobernador Rutilio Escandón condenó el crimen y aseguró que no habrá impunidad, remarco en su cuenta de sus redes sociales, “Condeno enérgicamente el cobarde asesinato del periodista Fredy López Arévalo. Ningún delito quedará impune, las investigaciones están en curso. Mi solidaridad con su familia y amigos”. DEP el buen Fredy…sin comentarios… amigo lector por hoy amigo lector hasta aquí la dejamos… CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS