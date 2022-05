Comentarios Políticos

Armando Domínguez

Nuevo subsecretario de Educación, ¡Cuenta con todas las credenciales!

Para comenzar… ¿Qué sentido tiene llevar a cabo un ejercicio sin los recursos ni condiciones necesarias? El principal beneficiario de un proceso incompleto es el Presidente. Hacienda se negó a entregar recursos al INE para sacar adelante la consulta popular sobre revocación de mandato del presidente López Obrador. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidió al Instituto hacer ahorros en su presupuesto para tener recursos para la Consulta y recomendó que en caso de faltarle dinero se lo pidiera a Hacienda. El INE juntó mil 567 millones para el proceso después de apretarse el cinturón y hacer ahorros; sin embargo, el costo total es de 3 mil 306 millones 420 mil pesos, por lo que el INE tiene un déficit de más de 2 mil 554 millones de pesos para poder consultar a la ciudadanía mayor de 18 años si quiere o no que López Obrador continúe al frente del Poder Ejecutivo federal. Ante la falta de recursos, ¿Qué sigue entonces?: ¿Se frena la Consulta Popular? o ¿Ésta se debe llevar a cabo? La revocación de mandato va aun cuando Hacienda informó ayer que no transferirá al INE un solo peso para el ejercicio democrático. Con los recursos incompletos el árbitro electoral anunció que no puede instalar todas las casillas previstas en el proyecto original para el proceso previsto en abril, por lo que, así como están las cosas será un ejercicio que no podría realizarse siquiera con la mitad de casilla instaladas. El árbitro electoral no alcanzará a colocar todas las que se necesitan para cubrir las circunscripciones del país, que es el mismo número (161 mil 460 casillas) instaladas en un proceso electoral federal. Bajo esa lógica no todos los ciudadanos tendrán las mismas oportunidades de expresión democrática, quedará segmentada la población para ejercer su derecho democrático ¿Qué sentido tiene llevar a cabo un ejercicio sin los recursos ni condiciones necesarias? El principal beneficiario de un proceso mutilado es el Presidente de la República. De por sí quedó constatado que durante el primer ejercicio de esta índole para enjuiciar o no a los expresidentes del país por irregularidades que se habrían cometido durante sus respectivos sexenios, solo participó el 7 por ciento del electorado (poco más de 6 millones) cuando se requiere al menos 40 por ciento del padrón nacional conformado por más de 93 millones de votantes. Si hay algo que le conviene a López Obrador es que no vote el 40 por ciento, pues de esa forma garantiza su pase directo para terminar su sexenio y venderá la narrativa de que el pueblo lo aclama y quiere que siga al frente del Poder Ejecutivo, situación que enciende los focos ámbar porque una parte de sus críticos asegura que ahí puede estar la estrategia para buscar una reelección o manejar las cosas a su favor para fortalecer el pase directo de quien quiere que sea su sucesor o sucesora. El INE, sin embargo, aún espera el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien debe resolver en breve, una controversia constitucional interpuesta por el instituto sobre la falta de dinero para sacar adelante la consulta. Alguien quiere asegurar que AMLO gane porque gane aun cuando teniendo los recursos suficientes para que se instalen 100 por ciento de las casillas será dificilísimo que vote al menos el 40 por ciento de la población y con la popularidad que se carga el mandatario casi imposible que López Obrador pierda la consulta ciudadana. Toda la carga rumbo a este proceso la tienen los ministros porque además de resolver el tema del presupuesto también deben resolver si cancelan el modo de pregunta para “ratificación” del presidente impuesto por la mayoría de Morena en el Congreso, cuando la forma original es si se está de acuerdo o no con que se revoque el mandato al presidente por pérdida de confianza. Ayer, el ministro Jorge Mario Pardo presentó un proyecto para que se eliminará lo de ratificación, pero algo muy extraño ocurrió que cuando se sometería a votación se le “calló” el sistema al aire acondicionado de la sala y al empezar a salir humo, Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, tuvo que suspender y posponer la votación. ¡Cuánta coincidencia!

Están en marcha las elecciones extraordinarias 2022 en Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, donde participarán candidatos de 14 partidos con registro y acreditación ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), así como las candidaturas independientes. El presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, anunció que instalarán 248 casillas, que serán atendidas por mil 736 funcionarios; además, podrá votar un promedio de 146 mil ciudadanos para elegir 6 presidencias municipales, 6 sindicaturas, 24 regidurías de Mayoría Relativa, 15 regidurías de Representación Proporcional y 18 suplencias, respectivamente. “La sociedad chiapaneca exige legalidad y transparencia para estas elecciones y en el IEPC estaremos a la altura de las exigencias que se nos plantean, ejerciendo puntualmente nuestras atribuciones para garantizar en nuestro rol arbitral y la equidad en la contienda”, dijo Chacón Rojas. Pero también la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General del Estado, Fiscalía para Delitos Electorales, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y quienes tengan responsabilidad en la gobernabilidad, seguridad y tranquilidad de los votantes, deberán hacer su parte para que todo pase en paz antes, durante y después de las votaciones. Los 14 partidos (8 nacionales y 6 locales) recibirán en total 701 mil 858.35 pesos, distribuido de la siguiente manera: Morena, 203 mil 085.05 pesos; el PVEM, 100 mil 785.3 pesos; El PRI, 90 mil 188.60 pesos; Podemos Mover a Chiapas, 47 mil 979.21 pesos; Chiapas Unido, 46 mil 402.88 pesos; el Partido del Trabajo, recibirá 45 mil 030.6 pesos; el PAN, 42 mil 751.73 pesos; PRD, 41 mil 411.8 pesos; mientras que los chiquipartidos Nueva Alianza Chiapas, Partido Popular Chiapaneco, Movimiento Ciudadano, Encuentro Solidario Chiapas, Fuerza por México, y Redes Sociales Progresistas Chiapas, recibirán 14 mil 037.17 pesos cada uno. En lo que respecta a los Topes de Gastos de Precampaña y Campaña que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas y candidaturas independientes, quedó se la siguiente manera: Frontera Comalapa, 442 mil 997.97 pesos; Venustiano Carranza, 398 mil 483.55 pesos; El Parral, 95 mil 137.30 pesos; Siltepec, 78 mil 914.69 pesos; Honduras de la Sierra, 60 mil 694.97 pesos; y Emiliano Zapata, 19 mil 029.78 pesos, respectivamente. Habrá que ver cómo le harán las autoridades electorales y demás involucradas en el proceso electoral extraordinario, porque la delincuencia organizada seguramente le meterá dinero a todos los aspirantes de cada uno de los seis municipios, porque le interesa mantener el control de dichos territorios, por donde pasan sus caminos de extravíos para sus ilegales actividades; no se debe olvidar que Frontera Comalapa y Siltepec, están en el territorio que ahora dominan y que utilizan para correr a refugiarse en territorio guatemalteco.

Para finalizar… La Secretaría General de Gobierno y los ayuntamientos de Chiapas, firmaron un convenio de colaboración interinstitucional para la prestación de los servicios catastrales, mismo que también firmó como testigo de honor el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, donde manifestó que el acuerdo demuestra que, ahora más que nunca, se trabaja en unidad con el objetivo de lograr la gobernabilidad, atender las necesidades más sensibles y brindar mejores servicios públicos a los chiapanecos. La secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, explicó que el convenio permitirá mejorar la recaudación en cada municipio, por concepto de contribuciones inmobiliarias, tan solo el año pasado fueron recaudados por dicho concepto 15 mil millones de pesos y para el presente 2022, se espera recaudar 20 mil millones de pesos; mientras el alcalde de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, reconoció que dichas acciones fortalecen a los ayuntamientos, ya que la recaudación predial beneficia a las finanzas municipales y da certeza sobre los bienes que forman parte de las familias chiapanecas* * *La presidenta honoraria del DIF-Chiapas, Rosalinda López Hernández, gestionó ante el Sistema DIF nacional, la entrega de seis mil lentes para vista cansada a personas en situación de vulnerabilidad y que padecen esta problemática, en 52 municipios del estado* * *La senadora chiapaneca Sasil de León Villard, presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal a realizar esfuerzos para garantizar el derecho a la vacuna contra la influenza de los ciudadanos, dando prioridad a grupos en riesgo como niñas, niños, adultos mayores, personal de salud y mujeres embarazadas, dentro del marco de la campaña de vacunación contra la influenza 2021–2022* * *El rector de la Unach, Carlos Natarén Nandayapa, firmó convenio de colaboración con los alcaldes de Las Margaritas, Chilón, Tecpatán, Huehuetán, Jiquipilas, Berriozábal y Ángel Albino Corzo, para llevar educación superior a jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar fuera de sus localidades* * *El diputado federal por Las Margaritas, Roberto Rubio Montejo, acompañó al presidente municipal de Chanal, Roberto Pérez, durante la inauguración de la tradicional feria de La Candelaria que se celebra desde hace más de 100 años; donde también estuvieron los alcaldes de Las Margaritas y Comitán de Domínguez, Bladimir Hernández Álvarez y Mario Antonio Guillén Domínguez, respectivamente* * *El secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, estuvo por Puerto Madero, supervisando la construcción del Mercado San Benito, por instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, acompañado por la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda. Atinado nombramiento de Pablo Velázquez Vázquez como nuevo subsecretario de Educación estatal, cuenta con todas las credenciales a su favor, además, experiencia y dedicación, así como se conduce con ética y profesionalismo a fin de garantizar avances en materia educativa. Su atinada encomienda, será clave en la dependencia.

¿Cómo ve?

Así las cosas…