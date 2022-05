Asesoría Legal

Octavio Ocaña (Benito Rivers)

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Octavio Augusto Pérez Ocaña, es el nombre completo de Octavio Ocaña, actor del programa cómico llamado “vecinos”, en dicho programa, Octavio Ocaña daba vida a un niño llamado Benito, de la familia Rivers, dicho apellido muy conocido debido al personaje que lo protagonizaba era Frankie Rivers.

Siempre lo he dicho, y una vez más lo diré, y ahora, con pruebas más contundentes, el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en impunidad, el Gobernador del Estado a quien se le denomina “primera autoridad” el n oes quien manda, mandan sus achichincles de este sujeto, ya que cuando se le busca nunca está, jamás contesta ninguna llamada, ni correos, ni absolutamente nada, de hecho, el Gobernador Alfredo del Mazo debe comparecer ante el pleno del Congreso de la Unión para aclarar tanta impunidad en el Estado de México, dicho Estado es especialista en fabricación de delitos, en una ocasión dije el nombre de una juez que imparte muy mal la justicia y es precisamente en el municipio donde Octavio Ocaña fue asesinado, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, solo diré el nombre y un apellido, ella es Guadalupe Vega, una mujer que no debe impartir justicia, los ministerio público son jóvenes que no saben absolutamente nada de leyes, las personas son detenidas y se les finca delitos que no existen, ya he expuesto a algunos diputados el mal proceder de las autoridades de Cuautitlán Izcalli, de hecho, los policías del Estado de México se han pasado del límite de sus funciones, a los pasajeros del transporte público los bajan y los acosan con preguntas que nada tienen que ver con “revisiones”, la policía del Estado de México ocupa también el primer lugar en impunidad, persecuciones sin razón alguna.

El caso expuesto anteriormente es el de la estudiante detenida y fincada con un delito falso, ella se llama Natasha Montserrat, la cual fue procesada y sentenciada por una Juez de Control de Cuautitlán, Estado de México, se interpusieron quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y solo fue redireccionada la queja a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de México en el cual, un sujeto de dicha Comisión del Estado de México dijo que ellos no intervienen en asuntos particulares, solo en asuntos políticos, ahora resulta que quieren intervenir en el asunto de Octavio Ocaña, en realidad la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de México está compuesta por una bola de holgazanes que no trabajan ni hacen absolutamente nada, ellos son conocedores de actos de impunidad de parte de los impartidores de justicia y no hacen nada, solo cobran sin trabajar, la queja de la estudiante Natasha Montserrat fue expuesta también ante la Delegación de Contraloría de Tlalnepantla y de la Dirección General y tampoco hicieron absolutamente nada, dicha Contraloría dependen del Poder Judicial del Estado de México encabezado por un Presidente Magistrado que no sabe sus funciones ni sabe que es lo que hace en ese lugar, solo fue puesto políticamente, pero no sabe absolutamente nada de sus funciones este sujeto ni el que acaba de salir hace unos meses, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México está totalmente podrido y creo, no estoy seguro, que el Gobernador actual va tener que salir huyendo del Estado cuando concluya sus actividades por encubrimiento, ya que el Gobernador es la primera autoridad del Estado de México y permite que exista impunidad.

Un grupo de empresarios de Ecuador me preguntaron por medio de mis columnas internacionales que si el Estado de México es apto para invertir, mi respuesta fue totalmente negativa, NO SE PUEDE INVERTIR, les dije que existe demasiada impunidad y que sus inversiones en el Estado de México iban a ser pérdida total, porque esa es la verdad, el Estado de México se ha encargado de empañar la imagen de nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un hombre que ha hecho mucho por la gente más humilde y que ha tomado en cuenta a la gente de la tercera edad como para que el Estado de México venga y acabe su trabajo del señor Presidente de un solo pisotón y no se vale, Andrés Manuel Está trabajando muy bien y quienes digan que la economía va atrasada es porque son personas incrustadas del PRI, porque esa es la verdad, el gobierno del Estado de México es priista y es el Estado que ha empañado al país internacionalmente con sus malas acciones, por eso los inversionistas no quieren ya invertir en nuestro país, de hecho, las autoridades impartidoras de justicia del Estado de México y como referencia las de Cuautitlán Estado de México son quienes más impunidad han hecho, es por ello, que le pido a los legisladores del Congreso de la Unión que manden a llamar al Gobernador del Estado de México y comparezca por tanta impunidad en su Estado y también que rinda declaración por el homicidio de Octavio Ocaña en Cuautitlán Estado de México, estaría muy bien que el Ciudadano Presidente Andrés Manuel López Obrador interviniera para que ya no se siga polarizando más su imagen como primera autoridad de nuestro país, los impartidores de justicia son protegidos por el mismo Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, se debe intervenir inmediatamente al Presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para investigar todos y cada uno de los expedientes pero de forma externa, no interna, ni tampoco que intervenga la Comisión Estatal de los Derechos Humanos porque ellos y la autoridad son uno solo al menos en el Estado de México, ya que el caso de Natasha Monserrat Melgar una chica estudiante con excelentes calificaciones y quien representó a México en Colombia fue detenida por un delito totalmente falso, y todo por una mujer vividora de nombre Martha Uribe la cual en realidad su procedencia es con signos de interrogación pues esta vividora es originaria del Estado de Coahuila y se vino a radicar primero a la CDMX y luego al Estado de México cambiándose de casa frecuentemente, cosa curiosa y rara, que solo quiere sacarle dinero a la señorita Natasha Monserrat junto con las autoridades ministeriales e impartidora de justicia de Cuautitlán Estado de México, lo cierto es, que queda totalmente recalcado que en el Estado de México no se puede visitar, vivir ni invertir.