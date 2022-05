Comentario Zeta

Por Carlos Z. Cadena

Pinot Juárez, se aferra al cacicazgo sindical, y promete desorden y caos en Chiapas.

A pesar de que ya no es dirigente sindical del SUICOBACH, Víctor Manuel Pinot Juárez, todavía se aferra al cacicazgo sindical que lo mantuvo durante 18 años de agravios, ultrajes, insolencias, penurias y falta graves administrativas dentro de su “feudo particular”, que debe de ser investigado, porque son tres sexenios que se desconoce el funcionamiento sindical general de un personaje producto de la tercera trasformación que desmeritó y denigró la imagen de la institución educativa más grande en escuelas y centros educativos que tiene Chiapas, como es el Colegio de Bachilleres (COBACH).

Pinot Juárez, desde el año pasado ya no era dirigente sindical, y fue el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien puso el dedo en la llaga ante tantas inconsistencias legales que giraban a alrededor del cacicazgo fraudulento. Ayer otra vez Pinot Juárez, se presentó en la capital, y desde el centro de la capital chiapaneca, lanzó amenazas y chantajes en contra de las autoridades de Chiapas, para que le devuelvan el sindicato del SUICOBACH, porque alega que fue despojado de su dominio sindical, cuando su caso es meramente federal y no estatal.

Quienes siguen a Pinot Juárez son los mismos seguidores que lo han seguido los 18 años de autoritarismo y dictadura sindical, que hoy en día ofenden el trabajo de una 4T, que justamente está en contra de los cacicazgos sindicales en todo el país, y ha lanzado nuevas reglas para que los sindicatos en todo el país sean transparentes para que no haya dictadorcillos y absolutistas que es lo que aportan cuando hay de por medio una “mafia del poder” de trabajadores que han estado cerca de Pinot Juárez, en sus 18 años de sindicalismo sospechoso.

Un cacicazgo sindical que arrastra toda una “historia negra” de denuncias de corrupción y tráfico de influencias. Son historias que verdaderamente irritan y desconciertan de cómo se manipuló este sindicato de trabajadores del COBACH, a lo largos de años durante la llamada vida del conservadurismo que protegió mucho al sindicalismo charro, que operaba cerca de la autoridad en turno, y que hoy a nivel nacional, se empieza a desbaratar este tipo de cacicazgos sindicales como son los de Pemex, de los ferrocarrileros, Teléfonos de México muy pronto, y aquí en Chiapas, el SUICOBACH.

Se corta de tajo, estas postales de violaciones al derecho sindical, que solamente enriquecían a los líderes charros que acompañado de un sequito de trabajadores con privilegios lucraron y alcanzaron objetivos de enormes escenarios de corrupción que siempre acusó la base trabajadora, pero eran los gobernantes en turno, que buscaban la complicidad de este tipo de sindicatos charros para encaminar muchas estrategias perversas como el apoyo electoral u apoyos al gobierno, sin embargo ahora el valor moral del servicio público es otro.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ya se pronunció hasta en dos ocasiones acerca del estado que guarda la situación del Comité Ejecutivo que encabezaba Víctor Manuel Pinot Juárez, con el carácter de Secretario General, el cual dejó de estar en funciones el día 24 de junio de 2020, de conformidad con el Acuerdo de fecha 18 de septiembre de 2014, (Toma de Nota) expedido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas.

Dicho pronunciamiento versó en dos sentidos; por un lado, aclaró que los Acuerdos por los que se amplía la prórroga de la vigencia de las constancias o tomas de nota de las directivas sindicales registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicados en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de septiembre de 2020 y 05 de Febrero de 2021, aplican únicamente para Sindicatos de trabajadores Federales, Federaciones y Confederaciones registrados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tal como lo establece el Artículo Primero de dichos Acuerdos. Por tal motivo dicha prórroga NO aplica al Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (SUICOBACH), toda vez que el mencionado Sindicato se encuentra registrado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas. (Sic).

Tan enojados están los perdedores que encabeza Pinot Juárez, que ahora van por segunda ocasión para el cierre de carreteras para poner de rodillas al gobierno federal y estatal. Lo que llama la atención es el Fast Track que hizo para organizar el evento de ayer frente al Palacio de Gobierno, después de saber que había otros problemas en la entidad como Venustiano Carranza, algunos de broma dicen que hizo mil llamadas desde varios teléfonos. Lo cierto es que ayer amenazaron crear desorden y caos en Chiapas, que no deja de ser singular el escenario y eso que tiene la cola pisada ¿Y si no la tuviera?, fuera un Rambo en contra del gobierno. En fin. Ver para creer.

Arzobispo de Chiapas pide ya no más división y polarización en partidos y candidatos.

Este inicio de semana el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, insistió en que los partidos políticos y los candidatos deben alejarse de la corrupción y de los intereses personales “vieja práctica a la que recientemente nos referimos los obispos de México”, comentó durante su mensaje dominical.

Insistió en que saber acerca de los temas electorales es fundamental para el destino de nuestro país en los próximos años, de ahí que los institutos políticos y las personas a quienes postulan para los cargos de elección, estén obligados a reflexionar en su papel como promotores de acuerdos que ayuden a superar las crisis que estamos enfrentando. En cambio, lamentó que sigan las campañas que siembran división y polarizan a la sociedad “porque nunca serán un camino para el bienestar y la paz”.

Recordó también que el Papa Francisco invita a quienes ejercen algún cargo político a reflexionar, que la pregunta al final de su vida no debería ser: “¿Cuántos me aprobaron; cuántos me votaron; cuántos tuvieron una imagen positiva de mí?”. Sino más bien: “¿Cuánto amor puse en mi trabajo; en qué hice avanzar al pueblo; qué marca dejé en la vida de la sociedad; qué lazos de paz construí; qué fuerzas positivas desaté; o cuánta paz social sembré?”. (Sic).

Y es que esta semana que transcurrió varios actores políticos se estuvieron lanzando misiles en las redes sociales. Candidatos de determinados partidos aquí en Tuxtla Gutiérrez, andan muy calientes y se ha observado mucho “odio jarocho”, y estos mensajes de división y polarización pues la población se da cuenta. Ya habrá tiempo para exhibir a estos rijosos que los domina su hígado en plena pandemia.

El Espía de Chiapas. – Lo cierto es que ocurren muchas postales en Chiapas que desordenan el ambiente, y otro caso es el de Navor Ballinas al frente de la Rectoría de la Universidad Politécnica de Chiapas, que aseguran que desde hace tiempo llego a su fin su periodo rectoral, pero como la hace del “James Bond” de la aldea, o como le dicen en la política local “El chivatón Chamula”, que todavía husmea a los políticos, periodistas, empresarios, religiosos, porque tiene en su haber aparatos detectores de llamadas telefónicas que fue su trabajo en sexenios anteriores. La Fiscalía de Chiapas debe de investigar estas denuncias públicas en las redes y en la prensa.