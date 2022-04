Ronda Política

Víctor Lara

Pocos se la han jugado con el Gober en el gabinete

Trabajar en equipo muchas veces es imposible, más en un gobierno que va a la mitad del camino, hay intereses y hay quienes se distraen de sus funciones y encargo.

Sin embargo hay quienes no se han prestado a involucrarse en “tenebras”, han permanecido con la camiseta puesta y día a día van ratificando su compromiso con el ejecutivo y con la sociedad, con lo que saben hacer trabajar, aquí voy a señalar a algunas y algunos funcionarios leales, entre ellos está Uriel Estrada Martínez, el Auditor Superior del Estado quien en coordinación con el H. Congreso trae a raya a los ediles con la cuenta pública, como antes no se había hecho, con Uriel no hay simulaciones hay trabajo, cumpliendo su palabra de honor y lealtad al ejecutivo.

Otro de ellos es Sergio Aguilar desde el Secretariado Ejecutivo del SESP, quien anda y sigue muy movido en el importante tema de seguridad, lo mismo lo vemos en reuniones municipales, distritales y por zonas, de igual manera en reuniones con altos mandos de seguridad pública nacional; buscando acuerdos que beneficien a las y los habitantes de Chiapas; no deja de seguir sus objetivos como el de contar con elementos policiales certificados para el mejor desempeño de su labor.

en este sentido, el Secretario Ejecutivo, exhortó a las y los presidentes municipales a no bajar la guardia y seguir trabajando en unidad, para el buen desarrollo del país y del estado en el rubro de seguridad, de esta forma, garantizar a la ciudadanía policías equipados, honestos y confiables.

Por cierto, ocupamos el segundo lugar nacional en cuanto a menos incidencia delictiva, así como en delitos de alto impacto. Esto es gracias a la fuerza de la unidad de las instituciones en conjunto con la sociedad chiapaneca.

El trabajo del ICTI, dando frutos…

Muy buenos comentarios ha despertado la reciente entrega de apoyos económicos a investigadores, correspondientes a la convocatoria que emitió el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) para fomentar y fortalecer la productividad en la ciencia y la tecnología, tan es así que fue la propia representante de los beneficiarios, Iris Alfonso Albores, investigadora del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, quien en el evento encabezado por el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, destacó que ahora se trabaja en un marco de diálogo, consenso y gobernanza participativa, lo que incentiva un proceso de apropiación de estos apoyos pues se ha logrado concientizar que a final de cuentas redundan en beneficio para todos por has bondades que a mediano y largo plazos producen.

No cabe duda que el trabajo que se viene desempeñando desde el ICTI, con el respaldo del gobernador, que se nota ha estado atento y ha brindado atención y apoyo a este sector tan importante para el desarrollo de la entidad, está dando frutos. Es la primera vez que la comunidad de investigadores de la entidad se manifiesta contenta, participativa y sobre todo trabajando juntos alineados a una sola agenda que incluye a empresarios y a la sociedad organizada, todo en beneficio de los chiapanecos.

El tribunal electoral confirma el triunfo de algunos alcaldes entre ellos, Francisco León, Chilón, San Lucas, Chenalhó, Tenejapa, Benemérito de las Américas, Copainalá y El Porvenir, eso quiere decir que lo que realizó el IEPC fue muy buena labor, tan es así que no procedieron las impugnaciones de estos alcaldes.

El 2 de julio se aplicaron 492 mil 571 dosis de vacunas contra #COVID19. Hasta este día suman 46 millones 945 mil 511 dosis suministradas. El acceso a la vacunación es un derecho de todas y todos los mexicanos.

El reporte de casos estimados de Covid-19 en México, cerró con un incremento de 19 por ciento para la semana epidemiológica 24 (13 al 19 de junio) en comparación con la semana previa, mientras que los contagios activos estimados, con capacidad de contagio, subieron a 45 mil 229, es decir, 2 mil 403 más que los reportados este viernes.

La Secretaría de Salud reportó que son 2 millones 10 mil 754 las personas que han superado la enfermedad. Sin embargo, también indicó que hay 6 mil 228 casos confirmados adicionales a los notificados ayer, con un total de 2 millones 537 mil 457. Los decesos tuvieron un incremento de 155, con un acumulado de 233 mil 580.

En cuanto a la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación, se informó que este viernes se aplicaron 492 mil 571 dosis, con un acumulado de 46.9 millones de antígenos administrados a la fecha.

En el Reporte Técnico Diario sobre el estado de la pandemia en el país, se detalló que hay 32 millones 397 mil 97 personas que han sido vacunadas contra la Covid-19, al menos con una dosis. De ellas, el 61 por ciento, es decir, 19 millones 755 mil 489, ya han completado su esquema de vacunación.

A la fecha, 36 por ciento de la población mayor de 18 años en el país, ya recibió al menos una dosis del biológico antiCovid. Baja California se mantiene con el mayor porcentaje de su población adulta vacunada, tras concluir su campaña de inmunización universal para todo ciudadano de 18 años y más. Le sigue la Ciudad de México, con el 53 por ciento; y Baja California Sur con el 50 por ciento.

No se puede perder el placer de saborear el aromático Café Frida, Es un café con certificado orgánico y comercio justo, del Consorcio social del café mexicano AC, informes de venta al 9611964450, pruebe y no se arrepentirá…

