Asesoría legal

¿porque debe desaparecer derechos humanos?

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de mexico

Diariamente en México se violan los derechos humanos de las personas, lamentablemente todos quedan callados y nadie dice absolutamente nada, de nada sirve legislar en materia de derechos humanos si esto no funciona ni ayuda en nada a las personas comunes, ayuda a los políticos únicamente, en materia de derechos humanos hay demasiado campo por recorrer, los funcionarios y empleados de derechos humanos de cada Estado deben visitar las penitenciarías y ver cómo viven, que comen, cuales actividades hacen diariamente, revisar los expedientes judiciales de cada uno de los internos e internas y ver si los impartidores de justicia actuaron dentro del marco legal, lamentablemente, esto no pasa en nuestro país, Derechos Humanos es solo de membrete, el pueblo está pagando a miles de personas que pertenecen a los derechos humanos en todo el país y no hacen su trabajo, es como tener aviadores, no tengo nada en contra de ningún político, lo que digo en esta materia es en general, los aviadores cobran y no hacen nada, pero, su nombre aparece en las nóminas de gobierno, es exactamente lo mismo que pasa en las oficinas de derechos humanos, incluso MERCADOTECNIA DE MEXICO ha evaluado indirectamente sin ellos saber que eran evaluados a la oficina de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de México, Puebla, Chiapas y Veracruz y la calificación es de vergüenza, en una escala del 1 al 10, la calificación para Estado de México es de 1, Puebla 3, Chiapas 1 y Veracruz 2, ninguno de los funcionarios hacen su trabajo, y cuando alguien solicita su ayuda la respuesta es mediante un oficio donde niegan defender los derechos de las personas que los requirieron, en el Estado de Sonora ni existe siquiera derechos humanos, diariamente matan gente en ese terrible Estado, derechos humanos tiene oficinas a nivel nacional y se compone en la oficina general que es la que está en la Ciudad de México, las demás oficinas están en la capital de cada Estado y en algunos municipios del país hay oficinas municipales, no en todos los municipios hay una oficina que atienda las quejas de derechos humanos, para que una persona pueda defenderse tiene que contratar un abogado, de lo contrario, sus derechos se ven vulnerados, no entiendo porque hay un diputado federal que sea presidente de la Comisión de Derechos Humanos y una presidenta en el Senado representando la Comisión de derechos humanos si realmente no se legisla correctamente, ellos son políticos únicamente mas no conocedores en la materia que es totalmente distinto, cuando un diputado o un senador desconoce la materia, lo que debe hacer es mandar a hacer un estudio para tener un panorama amplio y saber entonces realmente cual es la comisión que está representando, la violación a los derechos humanos es de todos los días, que los funcionarios y empleados de las oficinas de derechos humanos sean unos haraganes es totalmente distinto porque ni ellos saben cuál es su función, de nada sirve que exista derechos humanos en México, eso no lo hace un país democrático, los campesinos, estudiantes, amas de casa, obreros, trabajadores en general, profesores, choferes del transporte público, todos en general sus derechos humanos han sido pisoteados, incluso, los presos y presas que se encuentran pagando delitos falsos por una mala impartición de justicia no los defienden porque los funcionarios de derechos humanos han dejado en claro que ellos no pueden intervenir, la pregunta es, ¿en qué situación pueden intervenir esta bola de haraganes buenos para nada? Muchas mujeres cuando han sido detenidas han sido violadas por quienes las detienen, el hecho que una persona haya cometido un error no quiere decir que la van a violar, lo practica mucho la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Puebla, sin embargo, cuando las personas son golpeadas por autoridades pasan desapercibido en el personal administrativo que anota de cómo llegaron los y las detenidas, no anotan la realidad, anotan lo que ellos quieren anotar, el Estado de Guerrero es un Estado muy peligroso, donde incluso las empleadas administrativas de salud encargadas de anotar de cómo llega un preso o una presa no les hacen caso ni anotan nada cuando los detenidos y detenidas han sido golpeadas, las autoridades del Estado de México son expertos y expertas fabricándole delitos a la gente, los y las policías son unos verdaderos abusivos, las ministerio público del Estado de México son personas jóvenes sin ninguna ética ni experiencia en el área que manejan, solo anotan lo que por lógica encuentran, autoridades de Cuautitlán Estado de México fabrican también delitos y como punto final les echan la sentencia más alta como para no salir en varios años pensando en que no saldrán y no tomaran venganza, derechos humanos no existe para el pueblo, se legisla porque es solo un protocolo tener en un “gobierno democrático” derechos humanos, realmente, no debería existir ni estar gastando millones de pesos pagando salarios a gente que ni trabaja, todas las comisiones estatales de derechos humanos e incluyendo la nacional, le tienen miedo a las autoridades por eso no se meten a defender ni investigar nada, son una bola de haraganes vividores que están ganando un dinero sin trabajarlo, otra violación a los derechos humanos es a los indígenas, a ellos por lo regular se les tiene reprimidos en todo, no tienen salud ni escuela digna, mucho menos agua en sus comunidades, las autoridades de comercio de los ayuntamientos de las ciudades les roban su mercancía bajo el pretexto que está prohibido vender en plena calle, los funcionarios municipales que practican estas acciones son unos rateros encabezados por su primera autoridad, por todos y cada uno de los hechos es por ello el sustento para que derechos humanos desaparezca de nuestro país, de nada sirve tener esas oficinas si solo están de membrete, no sirven para nada ni trabajan en nada, en nuestro país se sigue practicando la tortura y eso lo sabe muy bien derechos humanos pero no se meten, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el ideal de garantizar la igualdad a todos en el mundo, en México, esto no existe.