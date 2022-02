Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

¿Posible sabotaje?

Cuando creemos que ya nada nos sorprende, la realidad se encargó de hacerlo de nuevo y con mayor fuerza. Dos eventos indescriptibles ocurrieron en tan solo tres días. El desplome de una estructura al paso de vagones del metro que deja hasta hoy 25 muertos y más de 70 heridos y, la liberación de uno de los narcotraficantes más sangrientos del cártel de Sinaloa, compadre del Chapo Guzmán y enemigo férreo de los hermanos Arellano. Dos eventos que ponen nerviosas a las administraciones morenistas, la de Palacio Nacional y la de la CDMX en pleno proceso electoral, en donde no es suficiente el escenario empedrado del que el Presidente es autor, cuando aparece un espontáneo impresentable sugiriendo un sabotaje, sus 30 segundos de fama se acabaron cuando le ordenaron bajar su irresponsable mensaje. Impensable que algo así podría suceder en la capital del país, no es más que el fruto de la corrupción y la complicidad que ha rodeado a la Línea Dorada desde su construcción en donde se involucra a figuras como la de Miguel Mancera, Joel Ortega, Mario Delgado y Marcelo Ebrard que, a diferencia de los demás, ya se pronunció para cualquier investigación. El transporte que moviliza más de 1 millón de usuarios diariamente, se encuentra en su peor momento desde su inauguración. Primero el incendio del 9 de enero en el Puesto Central de Control del STC, en el que trabajadores denunciaron como causa, la falta de mantenimiento a los transformadores por recortes presupuestales al STC. Hoy la historia se repite, pero con 25 muertos, la omisión a las observaciones de operadores sobre inestabilidad en ese tramo, concluyó con la muerte de inocentes. La tragedia ocasionada por la omisión de las autoridades clasifica como homicidio imprudencial, pero ni siquiera mereció la renuncia de la Directora Florencia Serranía quien conocía el estado de las vías y columnas al ser la encargada también del área de supervisión y mantenimiento. Serrano fue Directora del STC con López Obrador como Jefe de Gobierno, cuenta con 17 años de experiencia en transportes eléctricos de la CDMX, experiencia no le falta, lo que falta son recursos y valor para denunciar las carencias y la falta de financiamiento que dé seguridad al usuario. No es su responsabilidad el desvío de recursos que corresponden a ese servicio, pero es responsable de la complicidad a la que la obliga la Jefa de Gobierno al grado de comprometer su libertad. Las muestras de solidaridad de muchas naciones no se hicieron esperar, sin embargo, la falta de sensibilidad de nuestro Presidente fue noticia, se abstuvo de hacer comentarios al respecto limitándose a ofrecer su solidaridad junto con todos los gobernadores de Morena a Claudia Sheinbaum, como si de ella hubieran sido familiares los 25 muertos del Metro. Segundo, pero no menos importante, liberan al Güero Palma, conocido narcotraficante al que absuelven del delito de delincuencia organizada, cuando sobrarían hechos de los que fue responsable en la época de oro del Chapo Guzmán. La imagen del gobierno federal frente al crimen organizado y a los mexicanos después del culiacanazo, la liberación de Ovidio, la visita a la mamá del Chapo y ahora la liberación del más grande socio del cártel de Sinaloa, provoca que se señale el interés o el amago en el que puede estarse viendo el Presidente de México frente a los cárteles de la droga que mantienen a estados bajo sus balas.

DE IMAGINARIA

En medio de la tragedia la total desorganización para coordinar los trabajos de rescate y traslado de heridos. La falta de coordinación de Harfuch con sus fuerzas del orden público, ocasionaron un conato de pleito con la GN hasta que molesto el Gral. Rodríguez Bucio junto con el Ejército tomaron el control del lugar dando seguridad a rescatistas y curiosos.