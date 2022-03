Precios y actos abusivos

Cobros abusivos en el INFONAVIT con la venta de casas

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Cada año que se celebra algo por ejemplo, el 10 de mayo a las madres suben el costo de las flores al 100 %, los mariachis disparan sus precios muy altos, el día del padre suben de precio las caguamas porque la mayoría de los hombres en México son consumidores de cerveza, en pocas palabras, unos borrachos, pero eso está bien, gastan su dinero en tonterías porque quieren, el día de la virgen de Guadalupe que es la imagen más festejada en México el 12 de diciembre igualmente vuelven a subir las flores, los precios de los mariachis panzones, y hasta el costo de las misas, todo mundo saca provecho en los festejos subiendo sus precios, esto es, en fiestas patronales, ahora bien, otro que abusa en los precios y nadie dice nada porque no saben dónde ni como quejarse es en las empresas que venden internet como Cablecom, Wizz, entre otros, de hecho, muchos usuarios se quedan sin internet por varias horas y cuando se quejan no les cuentan sus reportes ni les hacen ningún descuento, pero ellos, son muy buenos y exactos para cobrar el servicio de internet, y si se pasa un día le cobran 80 pesos, pero, si usted se queda un día sin internet solo le hacen un descuento de 35 pesos, es un abusivismo lo que las empresas de internet hacen, y si se queja en PROFECO lo hacen perder mucho más su tiempo, más aparte contando que en la mayoría de los municipios medianos y chicos no hay módulos de quejas de PROFECO porque el gobierno supuestamente no tiene para pagarle a esas personas que recolectan datos de quejas, por lo tanto, millones de personas se quedan con la impotencia de poner una queja y sobre todo, de repararle el daño a quienes haya afectado con su pésimo servicio de internet, de hecho, si la gente cree que al abandonar el servicio de internet de Telmex y pasarse a otra casa que venda internet están muy equivocados, el sistema las casas de internet se lo compran a Telmex, ya que Telmex se ha dedicado desde siempre a poner cables de fibra óptica y ese es el servicio que se le compra a Telmex, Wizz es uno de los peores servicios en relación a la renta de internet con empleados mal capacitados y que no saben atender a los usuarios que se quejan, incluso, hay empleados que les han llegado a colgar a los clientes cuando exponen sus quejas, Cablecom es otro e incluso, curiosamente en su publicidad de Wizz a veces aparece la palabra Cablecom, me da la impresión que es lo mismo, TotalPlay es la misma situación, su servicio de estas casas de internet son bien pésimos, por lo regular las quejas de los usuarios solo queda en eso, en una queja, PROFECO debe supervisar aleatoriamente estos cobros abusivos que de la noche a la mañana suben sin previa autorización, por ejemplo, las casas de internet suben 20, 30 y hasta 50 pesos su servicio sin ninguna autorización de la autoridad regulatoria, solo se lo hacen de su conocimiento a sus usuarios, y nadamas, se debe legislar para mejorar el servicio de internet, el cual, afecta muchísimo a quienes dependen de él, o bien, algo se puede proponer, que los alumnos de los Institutos Tecnológicos del país lleven a cabo la creación de un aparato que pueda dar internet de por vida, tal vez llegue a costar más de 3 mil pesos en una sola ocasión comprando el aparato, pero, al menos no tendría que estar tratando con empleados mal pagados, ni haciendo llamadas donde puede tardar hasta más de media hora sin poder resolver su problema de internet, algo se tiene que hacer para acabar con estos malos servicios.

Otro grave problema son los cobros abusivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), precisamente porque es una oficina gubernamental nadie dice ni hace nada por la economía de los y las mexicanas que tienen que pagar facturas de cobros abusivos, no hay módulos de quejas en las instalaciones de CFE, quienes atienden las quejas son las mismas cajeras las cuales no saben desempeñar su trabajo, solo saben cobrar, ellas solo tienen primaria o secundaria terminada, y así, sin ninguna capacitación se atreven a decirles a los usuarios que lo consumido es lo correcto, siendo esto falso porque solo ven el sistema y de ahí se basan, pero los empleados no hacen trabajo de campo para investigar alguna presunta falla, es más, las cajeras ya no tienen por qué estar trabajando, no sé en realidad cuál es su función, ellas ya no quieren cobrar, mandan a las personas al cajero para pagar, así que su presencia en las instalaciones de la CFE está por demás, el gobierno federal solo está tirando dinero a la basura por estas empleadas que solo dan un mal aspecto y mal servicio, no atienden a nadie ni recolectan quejas de los usuarios, solo a sus conocidos y familiares, debe haber un buzón de quejas donde se dé respuesta a las 24 horas a los correos electrónicos y, recibir quejas en las oficinas de la CFE por las personas de la tercera edad que no saben cómo poner una queja por internet, estamos muy atrasados en esto, súper atrasados, porque realmente así le conviene a las oficinas gubernamentales.

Otro cobro abusivo es el de las oficinas de INFONAVIT con la venta de sus casas corrientes que venden a los millones de trabajadores, esclavizándolos con pagos hasta por 30 años cuando se trata de un “crédito barato” como dice el artículo tercero de la Ley de Infonavit, “crédito barato”, en realidad la Ley de Infonavit solo es letra muerta, porque el INFONAVIT ha robado a millones de personas mediante contratos amañados y que no están regulados por ninguna autoridad, solo por INFONAVIT, millones de personas le regalan a INFONAVIT más de 50 mil millones de pesos mensualmente de nada, de hecho, MERCADOTECNIA DE MEXICO va a intervenir directamente por medio de puntos que se expondrán para crear un Proyecto de Decreto y revertir varios artículos de la Ley de Infonavit y dejar de fracturar la economía de millones de mexicanos, MERCADOTECNIA DE MEXICO hará un llamado en general a los millones de mexicanos trabajadores para que dejen de pagar INFONAVIT y cancelar sus créditos sustentados en el historial de pagos los cuales ya excedieron el límite de crédito otorgado a los trabajadores, los trabajadores podrán quedarse con sus casas y el INFONAVIT que deje de expedir por medio de oficinas externas contratos amañados y estar engañando a la gente, revisen cuanto han pagado a INFONAVIT y se darán cuenta que ya pagaron más de 2 o 3 veces la casa que habitan y que seguramente está deteriorada.

Gobierno Federal quiere someter y cobrarle impuestos a las mujeres que organizan tandas para poder sobrevivir, ellas a veces no tienen dinero y buscan la forma de tener un dinero para sus alimentos, gobierno abusivamente las acosa con los impuestos e incluso con tener problemas, ¿Por qué no mejor hay que regular la LEY DE INFONAVIT, CFE AGUA, ellos sí que roban y nadie dice nada, nadie levanta la voz, lo que Gobierno hace por medio de sus dependencias llamadas INFONAVIT es que están robando desvergonzadamente a los millones de trabajadores, y todavía se atreven a cobrar impuestos hasta por vender paletitas de dulces o las que organizan tandas, que poca madre no tiene el gobierno de estar cobre y cobre y cobre impuestos de la nada, mejor hay que regular y declinar algunas leyes que perjudican la economía mexicana nacional.