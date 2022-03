Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Presencia de Alito Moreno fortaleció a todos los candidatos: ESF

Luego de conceptualizar que la coalición “Va Por México”, “Va Por Chiapas”, Es una alianza que va más allá de los colores e ideologías. Se trata de sumar, de participar, de construir juntos un mejor país, el candidato a diputado federal por el 9º distrito electoral en la capital chiapaneca Emilio Salazar Farías señaló que “La visita de Alito Moreno Presidente Nacional del PRI Nacional quien con su presencia confirmó que más allá de los colores, esta alianza nos representa como mexicanas y mexicanos”, Vamos Juntos, Vamos Con Emilio Salazar, así fueron los gritos que salían de la gente que se dio cita para ovacionar a su líder, a su candidato Emilio Salar Farías. En conferencia de prensa Salazar Farías, preguntaba, ¿Qué necesitamos para cambiar nuestra realidad? Necesitamos, este 6 de junio, salir a votar y hacerlo por la alianza “Va Por Chiapas”, “Va Por México”, por eso si, -dijo- De algo estoy seguro: se hacer mi chamba y, con el apoyo de ustedes, vamos a lograr grandes cosas para un mejor Tuxtla, para un pleno desarrollo de nuestra capital chiapaneca, acoto…sin comentarios…

LAS DENOSTACIONES DE UN CANDIDATO A OTRO, YA NO FUNCIONAN: PANO…

En sus cuentas de redes sociales el ex alcalde de Tapachula Manuel Pano Becerra, escribió una reflexión la cual dice así… En las contiendas políticas y en la vida cotidiana: se lo que significa una «guerra sucia», pero, ¿denostar, atacar, enjuiciar, vituperar, insultar, exaltar errores del prójimo, ¿realmente funciona?, hablar mal del adversario en estos tempos ya no funciona, porque lo convierten en mártir ¿es así como mostramos civilidad y logramos credibilidad?, claro que no. mi experiencia personal me ha enseñado que es un contra sentido, que no, no funciona, que a la gente le choca por que se da cuenta que no mostramos madurez, civilidad, prudencia, humildad, tolerancia, y que el efecto finalmente se revierte en quienes utilizan esa estrategia deleznable. con modestia comento que he estado presente y directamente involucrado en diez contiendas políticas sin utilizar la diatriba. nunca perdí (insisto, modestia aparte) al contrario de quienes optaron por la verborrea injuriosa, calumniante y pendenciera, perdieron siempre. Por eso hoy solo me resta desearles éxitos a todos los amigos que contienden, sinceramente Manuel Pano Becerra…Tiene razón Pano Becerra los ataques a estas alturas no funcionan y sino ahí tenemos el debate que libro el Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero candidato de la alianza Juntos Haremos Historia en Nayarit”, mientras sus adversarios se dedicaron a pretender de denostar su imagen, el solo respondió con proyectos claros y contundentes, lo que le dio un repunte en las preferencias electorales, así es que congratulaciones para el amigo ex edil de Tapachula, Manuel Pano… sin comentarios

EL SENTIR DEL PUEBLO, ES MI SENTIR: LLAVEN ABARCA

Jorge Llaven abarca, candidato a la diputación federal por el VI distrito con la coalición “juntos hacemos historia” integrado por morena, PT y verde ecologista, durante la jornada de su campaña en busca del voto ciudadano en el municipio de Ocozocoautla en el ejido Vicente Guerrero, señaló con emoción que los sufrimientos y problemática del pueblo son mi sufrimiento porque siento y lamento sus problemas por los que atraviesan, por lo que desde la cámara de diputados legislará y gestionará recursos para impulsar proyectos que reactiven el campo y la economía local, al mismo tiempo Llaven Abarca enuncio que hoy en día hay una nueva forma de hacer política y esta es estar cerca de la gente y actuar predicando la verdad, -dijo- con caras nuevas y manos limpias, que trabajarán en beneficio de todos los sectores de la sociedad, privilegiando a los que menos tienen. En ese sentido el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Chiapas, adujo: “hay un férreo deseo y una voluntad de trabajar fuerte y todos los días, al lado de todos y cada uno de ustedes, por eso les digo que vamos juntos a hacer historia, vamos juntos a construir este proyecto de nación, haremos algo nuevo para Ocozocoautla y Vicente guerrero, aunque los de enfrente se rehúsan a dejar atrás las viejas prácticas de condicionar el voto, por eso vamos a hacer voto masivo por la coalición juntos hacemos historia para que a Chiapas le vaya bien”…ver para comentar

amigo lector por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK