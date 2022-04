Letras Desnudas

Mario Caballero

Presidente, ¿y si hubiera sido su esposa e hijo?

Ante tanta indiferencia, señor presidente Carlos Morales, le pido no mucho, sólo que por un pequeño momento se imagine una situación horrible.

Lo que quiero que se imagine es, que el viernes pasado, en lugar de que Ciro Raúl Acosta Morales y Giovanni Raúl Solano Hernández hubieran sido tragados por una alcantarilla, antes de ser arrastrados por la corriente de agua cuando trataban de retirar su vehículo varado en una calle lateral de la Central de Abastos, hubiera sido su esposa y uno de sus hijos.

Estoy seguro de que nadie quiere imaginarse eso. Créame que lo entiendo, pero le pido que por unos minutos haga el esfuerzo de imaginárselo con el fin de hacerles unas preguntas.

Imagínese que Norma Alcocer y su hijo van en su automóvil y de pronto caen en la zanja de una alcantarilla sin tapa, quedando atorados. Ellos, pensando que no se trata de nada grave, se bajan del vehículo para tratar de sacarlo a empujones, pero al poner el primer pie fuera son succionados por el hueco del drenaje, arrastrados a una velocidad terrorífica por la corriente de agua, golpeándose sus cuerpos contra las paredes de los conductos y finalmente muriendo ahogados. Horroroso, sin duda. Desde luego, no se lo deseo ni a usted ni a nadie. Pero si se lo imaginó, ahora me gustaría preguntarle:

PREGUNTAS

Primero: en medio de la tristeza por haber perdido a su esposa e hijo, ¿qué le parecería si ninguna de las autoridades municipales, incluida su consentida Karla Burguete Torrestiana, a quien usted mismo -y nadie más- dejó al frente de la alcaldía tuxtleca, no emitieran declaración alguna, ni siquiera el pésame por la pérdida de sus familiares? ¿Se sentiría indignado? ¿Decepcionado?

Segundo: ¿qué le parecería que el Gobierno de Tuxtla, ante todo el horror, sólo se limitara a enviar boletines para informar del rescate de los cuerpos de su esposa e hijo, dando prioridad no a la tragedia, sino a las gallardas acciones de las dependencias involucradas en el rescate, como el Sistema Municipal de Protección Civil? ¿Sería suficiente para usted?

Tercero: ¿qué pensaría de Karla Burguete Torrestiana quien, cuando tomó protesta como alcaldesa interina bajo su pleno consentimiento, señor presidente, juró proteger los intereses y la vida de los ciudadanos, pero no sólo no cumplió con garantizar la seguridad de los tuxtlecos sino dos días antes de que usted reanudara oficialmente las atribuciones, facultades y ejercicio del cargo de presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, no pudo mandar a poner la tapa de la alcantarilla que se llevó, en un suspiro, a dos de sus seres queridos?

Cuarto: ¿qué decir de la negligencia de su gobierno, no de ahora, no de hace cien días, no de este año, sino de más tiempo atrás, que no atendió los reclamos de los habitantes de esa colonia, así como de los choferes del transporte colectivo que desde hace años vinieron advirtiendo del riesgo que representaba dicha alcantarilla sin rejas?

Quinto: sabemos que los funcionarios municipales no han brindado la mínima explicación del accidente, pero supongamos, alcalde Morales, que le dijeran que su esposa e hijo murieron porque los gobiernos anteriores fueron corruptos y no dejaron nada de dinero, ni siquiera para construir una nueva reja para el alcantarillado que se devoró a sus familiares, ¿le gustaría? ¿Quedaría conforme con que el gobierno actual culpara a los anteriores por lo que no ha podido hacer o resolver en casi tres años de gestión?

Traigo esto a mención porque no debemos olvidarnos que usted mismo, presidente, ha salido muchas veces a culpar al pasado de las malas decisiones o errores de su administración. Como el caso Veolia, la falta de alumbrado público, la inseguridad, la escasez de agua potable en decenas de colonias, el deterioro de las calles, el ambulantaje, la contaminación ambiental, entre otros.

Sexto: como familiar de las víctimas, ¿se sentiría satisfecho con la promesa de las autoridades de que para evitar que ocurra un nuevo accidente ahora sí van a mandar a tapar la alcantarilla?

Bueno, esto también es una suposición porque al momento de redactar estas líneas nada se sabe de lo que piensa hacer el gobierno capitalino al respecto, ni de si tras este percance ahora sí responderá las solicitudes de cientos de habitantes que exigen que se repararen las rejas del drenaje de sus respectivas colonias, tal como lo dio a conocer ayer el Diario de Chiapas en su reportaje, en el que expone que las colonias donde más se presenta este problema son las de la zona nororiente de la capital.

Séptimo: ¿alcanzaría que el gobierno municipal cesara, de inmediato, a René León Farrera, titular del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), quien es sin duda el principal responsable de que esa alcantarilla no presentara un riesgo para los ciudadanos?

Octavo: presidente, ¿le alcanzaría con que León Farrera le explicara de la manera más sentida posible que, pues, bueno, sí, esa alcantarilla antes tenía reja, pero se la robaron, y para evitar que se la volvieran a robar y las personas la vendieran como fierro viejo decidieron mejor dejarla así, sin taparla, y con ello evitar un gasto inútil para el Ayuntamiento? Tal como ha sido la explicación para los cientos de drenajes en toda la ciudad que permanecen sin tapa o sin rejas.

Noveno: ¿y qué decir de la responsabilidad, señor alcalde? ¿Acaso no le causaría más indignación saber que su esposa e hijo no sólo cayeron en una alcantarilla que no tenía tapa por causa de la negligencia de las autoridades, sino que además absolutamente nadie del Ayuntamiento ha sido despedido?

Obviamente, en su gobierno, presidente, hay muchos responsables por esta desgracia, empezando por René León Farrera. Y debe saber que no hay nada más doloroso que una muerte, en la que está implicado el gobierno, que quede impune.

ALCALDE, SEA RESPONSABLE

Tomando en cuenta que quienes murieron fueron dos ciudadanos comunes y corrientes, creo que todos, especialmente los familiares de las víctimas, merecemos saber qué es lo que piensa sobre el accidente del viernes de la semana pasada. Porque, para empezar, no ha cesado de su cargo al principal responsable, el director de Smapa.

Por lo cual, le pregunto, con todo respeto, si su reacción hubiera sido la misma que la de los deudos si los que murieron hubieran sido su esposa e hijo. Si contesta que sí, no habría más que reconocerle su congruencia.

Pero por la indiferencia que hemos visto hasta ahora, creo que tenemos un problema, porque más allá de que el accidente haya sucedido mientras todavía estaba de licencia, usted, como presidente municipal, debe valorar igual la vida de todos y cada uno de los ciudadanos.

Un simple Giovanni o Ciro, y una Norma Alcocer de Morales merecen el mismo trato cuando mueren por culpa de la negligencia de las autoridades municipales que usted mismo encabeza.

¡Alcalde, sea responsable!

@_MarioCaballero