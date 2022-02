Asesoría Legal

Productos y Publicidad Falsa

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Primeramente, MERCADOTECNIA DE MEXICO informa, que Daniel Oliver y la Lic. Madaí Nájera ya no trabajan para esta empresa, todo trato con estas personas MERCADOTECNIA DE MEXICO se deslinda totalmente de sus actividades que ellos realicen con la gente y las empresas en general, bien, miles de productos que se venden al día en las tiendas de autoservicio, abarrotes, etcétera están diseñados en publicidad falsa, por ejemplo hay galletas que en su publicidad dice “elaboradas con leche”, y es falso, lo mismo pasa con los quesos, yogures y miles de productos más, nadie, absolutamente nadie sabe de qué están hechos los productos que ponen a la venta, lo que indica el etiquetado es totalmente falso, sin embargo, la gente en general prefiere consumir refrescos de cola que tienen exceso de azucares, incluso, en lugar de hacer agua de manzana, pepino, pera, melón, papaya, etcétera, prefieren gastar más en un refresco gaseoso, aparte de que les daña el organismo les deja sin dinero, y en su salud no contribuye en nada porque se las deteriora, lo mismo pasa con los quesos, en los etiquetados indica que están compuestos por 100 % leche y es falso, de hecho, venden una miseria de queso en un etiquetado grande a un precio exagerado, la población mexicana en su 90 % se dejan llevar por la marca, compran la marca y el envasado, mas no compran el producto, por ejemplo, las frituras que son chatarra prefieren comprarlas en la tienda y su contenido no es el exacto que indica la etiqueta, es casi nada lo que viene de producto en una súper mega bolsa, compran cara la marca, bien podrían comprar maíz y hacerlo en casa para hacerse palomitas, ¿Por qué compran chatarra? Porque desde niños los padres que no saben alimentar correctamente a sus hijos les inculcan desde pequeños que deben tomar refrescos y comer únicamente chatarra que venden en las tiendas de abarrotes y autoservicio, las clásicas botanas como los cacahuates son dañinos para la salud de la persona, lo mismo pasa con los yogures, en su etiqueta indica que son “naturales”, es falso también porque llevan azúcar añadido o no cumplen con el contenido mínimo de leche, hay productos también que se ofrecen en las tiendas de autoservicio con su marca propia, llevan la marca de la tienda de autoservicio y son productos chatarra desde jabones, yogures, quesos, leches, etcétera, son productos nocivos para la salud, es por ello que los dan más barato que la marca original, si la marca original miente, imagínese la tienda de autoservicio, de igual manera hay quienes promueven sus quesos u otros productos poniendo por ejemplo que son elaborados o procedentes de la Unión Europea u otro país lejano, con ello, se deja en claro que muchos productos que se venden en nuestro país utilizan prestigiosas denominaciones de otros lugares sin que los productos tengan que ver con aquellos lugares, la mayoría de los etiquetados de información nutricional es totalmente falsa, es por ello que la PROFECO debe endurecer las acciones en contra de las empresas que venden estos productos y retirarlos del mercado mexicano inmediatamente, mediante sus laboratorios de la PROFECO es como se puede detectar si las etiquetas dicen la verdad o mienten, las tiendas de autoservicio no son las culpables, pero, debería legislarse para que haya una mejor regulación y no permitir que las tiendas de autoservicio se presten para vender productos chatarra en sus tiendas, se debe profundizar en los estudios de calidad, porque originalmente se está alimentando entonces a la familia con productos chatarra que mienten en sus etiquetados, relacionado a los huevos fabricados por las empresas no aporta grandes nutrientes, las consecuencias de no llevar una alimentación correcta se ve reflejada en esta pandemia, si tuvieran bien reforzadas sus defensas no se infectarían tan fácilmente sin embargo, lo que consumen diariamente se ve reflejada en su salud, de hecho, comprar carnes rojas, blancas o pescado en las tiendas de autoservicio es una muy mala idea, ya que el etiquetado de la caducidad también es falso porque la caducidad la pone el que la envasa a criterio propio y no porque la carne en si tenga que expirar en esa determinada fecha, los empleados lo hacen de esa manera porque reciben órdenes de sus jefes y no pueden negarse porque trabajan para ellos, en las tiendas de autoservicio hay muchísima carne contaminada, la carne fría que tiene varios días y no se venden le quitan la envoltura y le ponen nueva envoltura con caducidad actualizada, la gente está acostumbrada a no defenderse, cuando una carne sale mal regresan a la tienda y la encargada solo le devuelve el dinero o le da otro producto a cambio, siendo que la carne o producto que salga mal se expone ante la Profeco mediante un video y presentarlo físicamente para demandar a la tienda de autoservicio en el cual la sanción puede ser de varios cientos de miles o millones de pesos por intentar envenenar a una familia, hay que hacer conciencia también en la verdura y la fruta que consumimos, a veces a los mercados llegan los campesinos a ofrecer su fruta y verdura y casi nadie se las compra y cuando se las compra de paso regatean, la gente está mal acostumbrada a comprarlo en autoservicio y ahí no se puede decir que haya rebaja porque los mandan a volar, en algunas Entidades del país relacionado a la carne que se vende no es de res, sino de caballo, congelada o inyectada para darle peso, cuando se compra carne molida de res es muy difícil distinguir la de res con la de puerco, hay personas que tienen prohibido consumir carne de puerco por alguna enfermedad que tengan, sin embargo, más del 90 % de los carniceros en todo México la carne la revuelven, la de res con la de puerco y caballo, como nadie sabe de carnes les da igual y así se la comen, sin saber que están dañando su organismo, en las taquerías pasa lo mismo, las que operan por las noches y madrugadas por lo regular consumen carne de res con la de perro que es revuelta y como la PROFECO y la Secretaría de Salubridad no trabajan por las noches es cuando los taqueros hacen su negociazo sin que nadie les ponga un alto, las taquerías son lugares antihigiénicas, no se lavan las manos, las tortillas las tienen al aire libre al igual que la carne que se vende, son lugares llenos de bichos, criaderos de amibas y lombrices en los clientes, en general, la publicidad en los restaurantes también es engañosa porque en ocasiones se pide mixiote de conejo y les dan mixiote, pero de gato, porque el felino y el conejo son casi exactamente iguales en cuerpo y pelaje, lo cierto es que es importante cuidar la salud de la familia, por ejemplo los gerber también son productos que contienen químicos, por lo tanto están adulterados y los bebés al consumirlo se podrían llenar de parásitos, amibas y lombrices, o bien, si está en descomposición el gerber que venden en las tiendas de autoservicio podrían llegar a afectar seriamente a sus bebés en su salud.