Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Prohibido prohibir

Titular de la SSPC Rosa Ícela Rodríguez solicitó a senadores presentar una iniciativa que tipifique como delito la venta de videojuegos a menores de edad. Si bien es cierto que sería bien visto por educadores, su solicitud contradice el mandato del ejecutivo de prohibir, prohibir, cuando hace pocas mañaneras el presidente insistió en que se prohíbe prohibir. Esta frase que parece algo simpática del mandatario, en el fondo revela lo que la realidad nos echa en cara todos los días, la falta de decisión en políticas de seguridad para poner orden en todo el país. Las leyes, reglamentos y normas delimitan lo que se puede hacer y lo que no, ordenan y garantizan la armonía en cualquier ámbito humano. Las leyes ordenan y todo lo que queda fuera de ella es una prohibición de tal manera que su incumplimiento se sanciona. Lo mismo sucede en las familias que delimitan lo que se puede y no dentro de ellas, esas familias a las que el presidente hace un llamado para vigilar y alejar de los videojuegos que incitan a la violencia y a conductas delictivas, prohíben para educar. Pero la violencia en todas sus versiones no sólo se genera en los menores por sus juegos, la autoridad también la genera entre ciudadanos polarizados por las consignas del día a día, se genera por la permisividad en acciones de grupos criminales que han decidido no dar tregua en los lugares sitiados. ¿Prohibido prohibir qué y a quiénes? La insistente política de los abrazos del gobierno frente a confrontaciones criminales nos muestra que no está prohibido agredir a soldados con piedras y palos como en Tepalcatepec Michoacán, ni tampoco está prohibido poner una mina de explosivos que hiere a 4 soldados y a uno de gravedad, no está prohibido que la CNTE bloquee vías férreas en Caltzontzin y agredan inclusive a balazos a la policía estatal y a la GN. Prohibido prohibirles a los cárteles playeros vender droga como se venden playeras y pareos, asesinar turistas, o cobrar cuentasa balazos a plena luz del día y, matar, secuestrar o amenazar por no cumplir con el pago de derechos de piso. Prohibido prohibirles matar periodistas o asesinar y acosar mujeres. ¿Prohibido prohibir qué y a quién? Mientras Rosa Ícela Rodríguez va tras los videojuegos, nadie está yendo tras los criminales. El Plan “Entendimiento Bicentenario” inicia con 101 acciones acordadas con Estados Unidos. Si bien son tres los objetivos generales de dicho plan, “proteger a la ciudadanía, prevenir delitos trasfronterizos y perseguir redes criminales” se han desglosado éstos en 101 acciones concretas para dar inicio a un proyecto, definido por el canciller, como sin precedente, lo cierto es que poca información existe al respecto de cada una de estas acciones, habría que conocer aquellas que autorizan a EU a participar en operativos dentro de nuestro territorio, algo así como el Gobernador de Quintana Roo quien informó que la DEA, FBI y la policía montada de Canadá colaborarían en el estado, aun siendo suspendidos o por lo menos limitados por el gobierno de México. Las resientes e incómodas visitas de todo el gabinete de seguridad y de funcionarios de primer nivel del gobierno de Biden al gobierno de López Obrador, fueron los precursores del hoy llamado “Entendimiento Bicentenario” que, a propósito, ni siquiera por su nombre, se entiende a detalle en qué consiste.

DE IMAGINARIA

El informe presentado a legisladores sobre las acciones de la GN durante 2021, tuvieron la finalidad de lograr la reforma solicitadas por el ejecutivo respecto a la legitimización de las facultades de la GN para la pacificación del país. El desempeño y estructura lograda del Gral. Rodríguez Bucio coadyuva a lograr dicha solicitud en ambas cámaras. La llegada intempestiva del Gral. Sandoval a Palacio en una motocicleta de su seguridad, más allá de alarmar a periodistas suponiendo alguna emergencia, se interpretó como la capacidad de cumplir más allá de la adversidad que tiene el Ejercito mexicano.