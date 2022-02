Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Promete la FGJ-Chiapas transparencia al caso Mariana y acepta apoyo de Gobernación

*Gobernación y la Fiscalía de Chiapas trabajan en el caso, donde todo apunta que sí hay responsables por delitos de omisiones.

Tras el anuncio de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre la incorporación de un equipo federal que apoyará en la investigación y esclarecimiento del caso de Mariana “N”, el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, agradeció el respaldo del gobierno federal a la entidad.

El fiscal general del estado afirmó que, sin vulnerar la autonomía constitucional y sin violentar el sigilo del caso, atenderá el interés de las instancias federales de coadyuvar y observar el seguimiento de la investigación hasta lograr el esclarecimiento. Asimismo, expresó su respeto a los observadores que aporten datos de prueba.

Informó que, en las últimas horas, en atención a la vista recibida por parte de la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, la Fiscalía de la Mujer abrió carpeta de investigación para esclarecer los hechos de violencia sexual que han sido referidos por parte de familiares de la víctima. La Fiscalía de Chiapas prometió que este caso no quede impune.

La SCJN frena el programa “Mochila Segura”, dice que es inconstitucional.

El operativo “Mochila Segura”, fue impuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en colaboración con la CNDH, para prevenir la violencia en las escuelas, en resumen, el objetivo de dicho programa fue reforzar en las escuelas un ambiente sin violencia y que las instituciones públicas y privadas lleven a cabo la revisión y vigilancia dentro de las instalaciones. Se acordó en su momento que directivos y profesores debían realizar una inspección a las mochilas de los estudiantes para constatar que éstos no porten objetos que puedan utilizar para agredir, como armas o sustancias tóxicas.

Hace unas horas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el programa “Mochila Segura” es inconstitucional a pesar de que se aplica hace casi 20 años en distintos niveles educativos de México, ya que no cuenta con un marco legal que lo sustente. La Primera Sala del más Alto Tribunal del país determinó por 4-1 en el voto de sus magistrados integrantes que el amparo solicitado por dos padres de familia a sus hijos menores para el efecto de que no puedan ser sujetos sin su consentimiento expreso, libre e informado del programa “Mochila Segura” o a cualquier operativo asociado o derivado del mismo. Increíble pero cierto.

Tuxtla necesita proyecto de ciudad más que de partido. – Prácticamente ya se configuro la tercia de aspirantes que deberían de participar al interior del PAN municipal Tuxtleco, por ser este instituto político el que envíe la propuesta conformada por la alianza PRI-PAN y PRD, para lanzar a su candidato a la Presidencia Municipal de la capital de Chiapas. Cerro este ciclo el priìsta Manuel Sobrino, quien dijo que, en tiempos normales, podría resultar incongruente la alianza PAN-PRI-PRD, pero no estamos en tiempos normales, estamos en el tiempo de lo extraordinario frente a lo normal. Manuel Sobrino enfatizó que hoy Tuxtla no necesita un proyecto de partido, necesita un proyecto de ciudad donde las coincidencias no sean las siglas ni los colores, donde la coincidencia sea el pensamiento de cómo queremos vivir. Sobrino Durán, agregó que es necesario transmitir confianza con la Alianza “Va por Chiapas” y quien debe asumir el liderazgo de la recuperación es la Alianza, no otras opciones gastadas que son más de lo mismo y que lo único que han dejado es atraso y marginación, son necesarias caras nuevas y limpias. Hoy se tiene una gran oportunidad de tomar en cuenta la participación ciudadana, para hacer entre todos, algo importante por Tuxtla Gutiérrez y marcar una nueva manera de hacer política, reconoció Manuel Sobrino, ante la familia panista de la capital chiapaneca. Antes lo había hecho Willy Ochoa y Emilio Salazar esta visita al seno del PAN.

Rapiditas. – Otra balacera más en San Cristóbal de las Casas, y si algo se puso de moda en este gobierno municipal de Jerónima Toledo, fue justamente los escándalos de violencia y crimen, más allá de secuestros que alcanzaron fama nacional, como la de los “niños”, pero en el caso de las balaceras fue impresionante ver por ejemplo como delincuentes disparaban al cielo, en pleno mercado público, y que se hizo viral. El grave error fue que Jerónima Toledo, no es quien maneja la Presidencia Municipal, sino su Síndico Municipal Miguel Ángel de los Santos. Esta confabulación perversa es la que tiene a los coletos a vivir con “El Jesús en la boca”. Se violentó la ciudad turística por excelencia… Muy acertada la designación del nuevo dirigente de la COPARMEX Costa de Chiapas, Pascual Necochea Valdez, quien ya lleva varios años en ese importante organismo, y eso le da cobertura de experiencia para que asuma un papel decoroso y sobre todo de eficacia y trabajo. Necochea Valdez conoce desde abajo la COPARMEX Costa porque siempre fue un aliado de los dirigentes locales, y ahora con su propia personalidad se convierte en el principal responsable del organismo empresarial por excelencia en Tapachula. Nadie había llegado con esa experiencia. En fin…En Huixtla, el controvertido Carlos Salazar Gam, fue designado candidato a la Presidencia Municipal por el PVEM. En las dos anteriores administraciones municipales también pidió ser mano, pero nunca se lo dieron, precisamente por falta de liderazgo y expresión popular. Ahora el PVEM le da potestad para ser el candidato del verde, pero cuando ya este partido político prácticamente ya no existe en Huixtla. Es el municipio, donde los verdes desaparecieron como aquella época con la historia de “Los Mayas”, que de pronto se esfumaron de la faz de la tierra. Se los llevaron los marcianos de Marte decían los investigadores de lo sensacional y lo extraño, no le pasaría esto mismo al verde en la populosa Piedra de Huixtla. Este caso es para la revista del insólito. Además, Salazar Gam, le pego duro a MORENA y su candidato cuando el actual gobernador REC ganó la gubernatura… Al menos un 25 por ciento de diputados locales han presentado su licencia indefinida para seguir contendiendo electoralmente. La Comisión Permanente del Congreso del Estado autorizó la solicitud de licencia temporal de cuatro diputados y cuatro diputadas para separarse de su cargo en la LXVII Legislatura. Durante este miércoles el presidente de la Mesa Directiva, José Octavio García Macías, aprobó por unanimidad la licencia de sus homólogos: Marcelo Toledo Cruz, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Emilio Enrique Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Miguel Ángel Córdova Ochoa, del Partido Chiapas Unido (PCHU); Omar Molina Zenteno, de Mover a Chiapas (PMCH); Edwiges Cabáñez Cruz, del Partido del Trabajo (PT); Luz María Palacios Farrera, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Patricia Ruiz Vilchis, de Morena y la de Haydeé Ocampo Olvera, del PRI; así como la del alcalde Mariano Guadalupe Rosales Zuarth, del PVEM. Ya antes se había ido Rivas y Camacho. DIXE.

PD: Quien quedo fuera de las candidaturas federales plurinominales del PRI, fue el Junior Roberto Albores Gleason. El del “Al ras del caite”.