Asesoría Legal

Promover A México

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Independientemente de las campañas políticas en todo el país, no solo es promover a los candidatos y ver quién es el mejor, a todos se les desea éxito por igual y que ganen los mejores, pero lo más importante es velar por los intereses del pueblo mexicano, es por ello que sería bueno promover a México en el extranjero para que lleguen inversionistas y se abran varias fuentes de empleo, es importante apoyar también a los sectores productores, crear proyectos y trabajarlos coordinadamente, ya que por ejemplo, los lecheros del país le rematan su producto a las marcas de consumo masivo, a ellos se les puede capacitar de cómo aprovechar su producto en queso, leche de mejor calidad, etcétera, de hecho, los productores lecheros hacen el mejor queso cuando es fabricado por ellos mismos, hay más calidad y cantidad, y cuando lo elaboran las marcas no tiene calidad y lo que se vende es más el empaque que el producto, porque a los empaques le ponen una miseria de queso a un precio altísimo, se entiende que hay que pagar empleados, SAT, y varios gastos administrativos, pero, la calidad, la consistencia de los productos no es la misma, las marcas de consumo masivo del país por lo regular siempre han explotado a los productores, para elevar la calidad de vida mediante los productos es importante que los productores del país sean capacitados y apoyados económicamente, el Banco Mundial le presta al Banco de México con un porcentaje probablemente de un 7 % anual, el Banco de México le presta a las empresas con un 14 % anual por ejemplo, aun así, no es mucho y considero que con estas ventajas se puede salir adelante con facilidad, otro punto son las viviendas, en México las viviendas son caras, están elaboradas con el material más barato y corriente, no hay garantía porque no existe esa palabra en la compra de viviendas en México, sin embargo, hay personas que tienen grandes proyectos de elaborar casas de 100 metros cuadrados con 35 mil pesos solo de material, mas aparte la mano de obra, la cual no debe exceder el costo del material, lo importante es tener una calidad de vida buena, si promovemos a México ante el extranjero va traer buenos negocios a México que es lo que mucha falta hace, yo en lo personal, amo a mi país, amo a México en toda la extensión de la palabra, quisiera ir al extranjero y exponer varios proyectos en los cuales los inversionistas pueden ver a nuestro país como una de las mejores opciones, abrir y abrir varias fuentes de empleo, lo estoy haciendo desde la oficina de hecho, uso el traductor de idiomas para ello, nada nos puede detener, si el gobierno federal desapareció la promotora turística, entonces hay que buscar otras alternativas y herramientas para que nuestro país crezca, que nuestra gente tenga trabajo, tengan un sustento digno, y con mucho mejores prestaciones de ley, porque los empresarios en general tienen una visión muy grande, si apapachamos a nuestros empleados ellos van a rendir muy bien, no es explotarlos, es quererlos como a la misma familia porque gracias a ellos se produce y se hacen muchos negocios, a los trabajadores se les pide las cosas bien, con buenas palabras, escucharlos, apoyarlos, dándoles también incentivos para que tengan más producción, darles a ganar a ellos, convertirlos en lideres porque muchos de ellos tienen en su cabeza emprender negocios y no saben por dónde empezar, muchas cosas se pueden hacer, contribuir para que nuestro país esté mejor, que los y las mexicanas tengan un trabajo digno, trabajos que les reconozcan su dedicación y entrega a lo que se les asigna, México tiene la mejor mano de obra, tiene al mejor personal administrativo, tiene a los mejores líderes empresariales ya que pueden administrar empresas nacionales e internacionales, por lo tanto, MERCADOTECNIA DE MEXICO está invitando a las empresas fabricantes automotrices a invertir en nuestro país, comentándoles que cuentan con el apoyo del sector empresarial transportista, que se pueden hacer encuestas a las empresas del transporte público de todo el país para ver cuál va ser su próxima compra de unidades, nosotros podemos realizar esa venta, gana el comprador y la empresa fabricante automotriz, porque lo que queremos es hacer mínimo ventas de 500 unidades a una sola empresa transportista, lo importante es poner sobre la mesa que se debe abrir créditos para empezar a pagar las letras y el enganche en 6 meses, tiempo muy amplio para que las unidades se paguen solas, por otro lado, el ecoturismo, las personas que hacen antojitos pueden realizar sus ventas en las zonas turísticas, no es cerrar, es abrir totalmente las puertas de par en par y dejar que lleguen los turistas, obviamente hay que respetar los protocolos de sanidad, hay grandes extensiones de terrenos en varios Estados del país que son abandonados y no les dan ningún uso, los propietarios pueden exponer a gobierno un proyecto para que lo echen a andar y gane gobierno y el propietario el cual puede quedar como administrador del negocio, a todo hay que darle vida, los pueblos mágicos son importantes en nuestro país, no es decretar un municipio pueblo mágico solo para estar recibiendo dinero del gobierno federal y estatal sin hacer nada ni destinar esos recursos en nada, es darle vida y brillo a cada uno de los municipios sea o no pueblo mágico, que diariamente haya música en las plazas de cada municipio, que se invite a salir a las personas de la tercera edad a bailar y convivir con las demás personas, esto le traerá más vida este sector poblacional que es muy importante porque solo viven de los recuerdos, las personas de la tercera edad deben ser respetados y tomados en cuenta en todas y cada una de las acciones por los habitantes de sus municipios, que exista un respeto y que se vean como autentica familia, que convivan diariamente, esto es muy importante, no solo es abrir bares, sino también los jóvenes pueden expresarse abiertamente con la música de su agrado, fomentar el deporte es bueno y que haya actividades diarias, organizar equipos y que las empresas o comercios se conviertan en sus patrocinadores llevando el nombre en sus playeras para promoverlos, organizar carreras atléticas, organizar juegos de ajedrez, en fin, que el exterior vea que nuestro país brilla y que auténticamente somos hermanos, de igual manera carrera de todo tipo de mascotas, en fin, que sea una fiesta diaria los 365 días las 24 horas, México está esperando inversionistas del extranjero, es recibirlos con los brazos abiertos, darles la bienvenida y decirles que nosotros somos su familia, no se trata de ahuyentar a las empresas de nuestro país, sino de recibirlas con los brazos abiertos, y que cada una de las dependencias de gobierno les den las facilidades para el mejor desempeño de sus funciones, ese es mi plan.