Asesoría Legal

Que las universidades no hagan servicio social

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es una mala práctica desde siempre, todos estamos acostumbrados que cuando salimos de Prepa o Universidad hay que hacer el servicio social, las empresas tienen convenios con universidades del país para que les manden a los jóvenes a hacer el servicio social, lamentablemente sucede que, es obligatorio, a la universidad pública o privada no le importa si acosan o no a las alumnas, el cuerpo administrativo de las universidades parecen siempre estar amargados, siempre los agarras de malas o te contestan mal, el trabajo que desempeñan no es para ellas ni ellos, están en una mala posición, como son universidades públicas el que llega como rector es un político, porque si fuera una persona capaz y preparada no habrían tantos problemas en las universidades por acoso, sin embargo, poco les importa a las universidades de todo el país que las alumnas pasen por acoso sexual a donde las manden a realizar su servicio social, se debe legislar y tomar como ejemplo sobre la reciente muerte de Mariana, una recién egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas, que las chicas que presten su servicio social en las empresas también hablen y digan si son acosadas o no, de hecho, de nada sirve que presten su servicio social porque las empresas a donde los jóvenes (hombres y mujeres) prestan su servicio social los agarran de IBM (y veme a traer esto, y veme a traer lo otro), los agarran de Office Boy, pero jamás aprenden nada en su servicio social, eso es un hecho, cuando les toca en oficinas de gobierno con mujeres corrieron con suerte, pero cuando les toca donde también hay hombres entonces sí que se cuiden, porque el 97 % de los hombres que trabajan en oficinas que por cierto no son más que unos Godínez, cuando ven entrar por primera vez a quien va a prestar su servicio social inmediatamente se apuntan, no sé porque las universidades no evalúan correctamente al alumnado que presta su servicio social, de hecho, estamos en un México de “me vale”, porque eso es lo que durante décadas han practicado, que se legisle para que las chicas que recién egresan no presten su servicio social, en las universidades te dice su vulgar publicidad: “somos un semillero de grandes profesionistas listos para trabajar en las grandes empresas”, que mente tan mediocre tienen los rectores de las universidades del país entero, tanto públicas como privadas, las universidades son creadores de cientos de miles de futuros empleados, no son creadores de cientos de miles de futuros empresarios, hay que inculcarle a los chicos y chicas que su potencial se debe explotar al máximo, no, las universidades mediocres solo siguen un protocolo, deben cuidar mucho a las chicas que egresan porque si las acosan en algún lugar donde las hayan enviado para prestar el servicio social entonces la Universidad es responsable al 100 % porque son ellos quienes las mandan, las universidades indican que tienen convenio con las grandes empresas para que les manden a los chicos y chicas bien preparadas, pero, no se trata de eso, se trata de formar mentes empresariales, no empleados mal pagados que terminan de estudiar, se la pasan tras un escritorio 30 años, los pensionan y ya, esa es toda su vida, no es así la situación, de hecho, en la mayoría de las universidades hay acoso sexual contra las alumnas, ellas callan, no hablan a pesar de la edad y los estudios que están realizando, ellas no denuncian el acoso, cuando los profesores acosan a las alumnas como siempre suele suceder de inmediato son protegidos por sus centros de trabajo, ya que a las universidades no les conviene un desprestigio cuando son particulares, y cuando son públicas podría haber problemas en contra del rector y personal académico, las universidades en general tienden a proteger a sus académicos y hacen caso omiso a las quejas y denuncias puestas por las chicas que estudian en sus planteles, las mujeres siempre sufren acoso independientemente del aspecto que tengan, incluso, sus mismos compañeros las acosan, los junior por lo regular no solo las acosan, sino también las atacan sexualmente y no pasa nada, porque estamos en un mugroso país donde no pasa nunca nada, los padres de los junior que o son políticos o son empresarios y con dinero con facilidad en cualquier lugar de este podrido país compran a las autoridades, de hecho, hay también chamacos recién egresados y están como ministerios públicos que ni siquiera saben sus funciones pero ahí están esa bola de nacos que ni sus funciones saben hacer, lo que saben hacer es fabricar delitos y gustarles el dinero, y como muestra se los digo, en Cuautitlán Izcalli hay unas agentes del Ministerio Público jóvenes (Amairani y Nancy América) que junto con otro chamaco baboso que es igual ministerio público se dedican a fincar delitos falsos a las personas, los ponen a disposición de una juez, en este caso, la de Cuautitlán de nombre Verónica Macías quien se dedica a procesar y dictar sentencias sobre delitos falsos, (de hecho tengo pruebas), y así como ellos, el país está lleno de gente mediocre, en la universidad deberían inculcar los valores del trabajo, deben cuidar a las chicas que mandan a hacer su servicio social y que las asistan, de hecho, los jóvenes universitarios del país deben exigir en protesta que no se haga más servicio social por su bien físico, hay que recordar que este país tiene miles de empresas fantasmas y otras más que se dedican únicamente a realizar fraudes, y por ello, los jóvenes pueden aprender de las personas a donde los mandaron a realizar su servicio social, son varios fundamentos que se pueden poner sobre la mesa, estudiarlos, analizarlos, investigarlos y legislarlos para que los jóvenes de todo el país ya no hagan más servicio social, es una corrupción enorme en todo el país, por ejemplo, los recién egresados que tienen dinero pueden comprar una plaza de maestro donde ellos quieran, pero el que no tiene dinero lo mandan a pueblos donde casi no hay gente, sufren, y tardan años para ganarse una plaza de maestro o maestra, o bien, por ejemplo, a Mariana que recién egresó de medicina la mandaron a un pueblo muy alejado de Chiapas solo para que la violaran y de paso ni siquiera recibió el apoyo de la Universidad donde estudiaba ni mucho menos de ninguna autoridad ni de amigos ni de nadie, no puede una universidad pública o privada dejar solo a una chica o un chico, no pueden ni deben, tienen que tener todo el respaldo de las autoridades universitarias, a los jóvenes estudiantes se les reconoce y se les respeta porque son quienes nos representan no solo en nuestro país como buenos académicos, sino también a nivel internacional como ya lo hizo en Colombia ante la Facultad de Medicina la Señorita Natasha Montserrat Melgar Salazar que antes de que ella saliera en el 2018 de la Universidad fue encarcelada por un delito falso y sentenciada a 10 años de prisión, ¿Cuánto más vamos a esperar para que sigan los abusos en contra de las alumnas de las preparatorias y universidades?, ¿Cuánto más? En estos temas se ha recurrido a la Diputada Federal Marta Dekker, al Diputado Federal Bonifaz Moedano y otros Diputados que buscan reelegirse o buscan otro puesto de elección popular y no apoyaron en estas situaciones, que pena tan grande tener a autoridades que poco les importe lo más importante que tenemos en nuestro país, los jóvenes estudiantes, a ellos hay que cuidarlos y respetarlos porque son nuestro futuro, el futuro de México, mis más altos respetos para todos y todas las jóvenes estudiantes de nuestro país.