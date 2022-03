Ronda Política

Víctor Lara

Quien tiene posibilidades electorales

Cuando los partidos políticos quieren cambiar algunas estrategias electorales, es peor que están perdidos, andan sin una directriz, sin rumbo fijo.

Eso le sucede en Chiapas no solo a uno sino, a todo.

Resulta que muchos se creyeron el juego de ser alguien, de ser la persona que podía cambiara el rumbo de su municipio y distrito.

Pero oh sorpresa, se dan cuenta que él, no es nada, no representa nada, ni trae nada.

Tener dinero no es tener posibilidades, tener estructura ajena, trabajada por “alguien” ese alguien no es nada, él solo trabajó.

Su estructura tiene dueño, eso no lo pueden olvidar.

Tan es así que el presidente nacional de morena Mario Delgado hizo un llamado a la unidad para lograr una verdadera transformación, eso por la fragmentación de su partido.

En cuanto a COVID19 este 27 de febrero se reportaron 73,242 dosis aplicadas de la vacuna contra #COVID19.

Hasta este día suman 2,383,411 dosis aplicadas en México.

Jorge Luis Llaven Abarca se sigue moviendo como pez en el agua, es su momento, es su posibilidad de ser alguien en ese distrito.

Trae una campaña, trae un proyecto “Dejando pasos de igualdad”, Jorge Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con la Asociación de Futbol para Sordos de Chiapas, comprometiéndose a impulsar una política de inclusión que permita a las personas con discapacidad una efectiva igualdad de oportunidades.

Llaven Abarca expresó que con la participación de todos y todas se construirá una sociedad inclusiva, eliminando brechas de desigualdad con proyectos integrales y políticas públicas dirigidas en atender sus necesidades.

“Estamos impulsando la campaña ciudadana Dejando pasos de igualdad, que no sólo es para fortalecer la cultura de la no violencia, sino también para generar escenarios de inclusión, nadie está fuera de la Cuarta Transformación de Chiapas y México”, puntualizó.

Por su parte, las y los integrantes de esta asociación reconocieron y agradecieron el trabajo de Jorge Llaven Abarca cuando estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya que les abrió las puertas para que 40 personas con discapacidad se sumaran a esta institución y hoy se encuentran laborando en Escudo Urbano C5, realizando tareas de monitoreo y videovigilancia, atendiendo con calidad a la ciudadanía.

A este evento asistieron Xóchitl Yadira Guillén, presidenta de la Alianza por la Deficiencia Auditiva y Sordera de Chiapas (ADAS); Juan Antonio Suárez Zenteno, titular de la Asociación de Sordos en Tuxtla Gutiérrez y Fabiola Gutiérrez Serrano, presidenta de Jóvenes Sordos de Chiapas.

Aguas, pónganse truchas El buen amigo Horacio Moreno Alcázar fue designado Delegado Especial en el estado de Chiapas por el Partido Fuerza por México, El recién nombrado “Lacho” como es conocido por mucha gente, será garantía de posicionar al partido en Chiapas y sobre todo en Tuxtla, donde por cierto trae un as bajo o manga, sorpresas.

Lacho es licenciado en derecho con maestría en administración pública, en el 2009 fue subsecretario de desarrollo humano de la secretaria de desarrollo y participación social, del 2011 al 2012 fue secretario de desarrollo y participación social del gobierno de estado de

Chiapas y del 2013 a la fecha se desempeña como rector de la universidad Rosario Castellanos.

Así mismo se a desempeñado como coordinador de campañas políticas en varios estados y municipios; excelente adquisición, Lacho es de trabajo, talacha y resultados.

Habrá sorpresas en la designación del candidato en Tuxtla para presidente. Municipal por ese partido.

Don Patro…. Felicita Patrocinio González a su hija … “Soy un padre orgulloso porque mi hija Josefa fue designada Embajadora Plenipotenciaria de México en Inglaterra. Será una gran presencia de México en Gran Bretaña”

Ayer, en la Gaceta del Senado de la República, se dió a conocer que el legislativo recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación para informar el nombramiento de Josefa González Blanco Ortiz-Mena como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en el Reino Unido, así como de los organismos internacionales en ese país

Josefa González-Blanco Ortiz-Mena es una académica y ecologista mexicana. En 2017, fue nominada por Andrés Manuel López Obrador para formar parte de su gabinete, al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cargo que asumió el 1 de diciembre del 2018 y al que renunció el 25 de mayo de 2019.

Qué gusto qué Chiapanecos estén en el quehacer de la diplomacia.

A casi dos años de gobierno, se han construido y remodelado aproximadamente 150 hospitales en Chiapas

Inauguran la reconversión del Hospital General de Palenque y un tomógrafo que fortalecerá la red de atención médica a las y los pacientes de esta región.

En los casi dos años de gobierno, se han construido y remodelado aproximadamente 150 centros hospitalarios para que la población cuente con servicios de salud dignos

Durante la inauguración de la reconversión del Hospital General de Palenque y del tomógrafo para este centro, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que con el respaldo del gobierno del presidente Andrés López Obrador, en Chiapas no se escatiman esfuerzos y recursos para que las y los ciudadanos cuenten con una infraestructura hospitalaria adecuada que permita garantizar atención médica de calidad de manera resolutiva y eficaz.

Acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el mandatario estatal recorrió y constató la rehabilitación de este espacio, que cuenta con instalaciones dignas y equipamiento especializado para fortalecer la red de servicios de manera integral. Comentó que se han ampliado, remodelado y construido aproximadamente 150 hospitales en todo el estado, principalmente en las comunidades más apartadas, en los casi dos años de gobierno.

“Desde un inicio nos propusimos invertir en todo lo que representa un derecho humano, como la salud, la educación y otros rubros; con el ejemplo del presidente López Obrador estamos trabajando de manera seria, honesta y transparente en la generación de economías para atender todas las causas y reclamos más sensibles de la entidad, combatiendo contundentemente la corrupción que por muchos años pisoteó la dignidad del pueblo de Chiapas y de México”, apuntó.

Luego de subrayar el compromiso de seguir realizando gestiones para que este hospital cuente también con una resonancia magnética, Escandón Cadenas reconoció la labor humana que el sector salud realiza frente a la pandemia por COVID-19, así como la actitud resiliente de la ciudadanía; esto, dijo, ha permitido que Chiapas se mantenga en color verde del Semáforo de Riesgo Epidemiológico y se ubique con la tasa de mortalidad más baja en el país. “No nos vamos a cansar ni aflojar el paso, seguiremos trabajando con vocación de servicio y comprometidos con el porvenir y progreso de Chiapas”.

Tras detallar las acciones que se realizan para controlar, mitigar y combatir la emergencia sanitaria, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos sostuvo que además de la búsqueda de la seguridad, tranquilidad y dignificación de la labor del personal médico, en Chiapas se invierte en el mejoramiento integral de clínicas y hospitales, a fin de atender con calidad y calidez a la población, y consolidar un modelo de salud funcional.

A su vez, el director del Hospital General de Palenque, Jean Michel Gómez López, resaltó que desde el 2019 este complejo médico no presenta ningún caso de muerte materno-infantil, lo que ejemplifica el gran compromiso del personal para cuidar la salud y bienestar de la gente; asimismo, precisó que el fortalecimiento de la infraestructura y modernización del equipamiento evitará que pacientes se trasladen otros municipios incluso estados para recibir atención especializada.

La enfermera Gladis Montejo Pérez, con más de 30 años de servicio en este nosocomio, destacó que beneficiar con 55 camas eléctricas, equipamiento de quirófanos, área de rayos X, ultrasonido y la entrega de un tomógrafo, entre otras acciones, es un hecho sin precedente ya que durante décadas no se realizaba esta renovación hospitalaria, lo que garantizará una atención digna a las y los usuarios.

No se puede perder el placer de saborear el aromático Café Frida, Es un café con certificado orgánico y comercio justo, del Consorcio social del café mexicano AC, informes de venta al 9611964450, pruebe y no se arrepentirá… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

vimalalo@hotmail.com