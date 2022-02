Ronda Política

Ratificación o revocación de mandato.

“Un pretexto para polarizar el país”: Luis Carlos Ugalde criticó consulta de revocación de mandato de AMLO

El exconsejero del Instituto Federal Electoral señaló que cualquier decisión que se tome en dicho ejercicio supone un riego para la nación.

Revocación de mandato de AMLO va a enfrentar a los mexicanos, aseguró Luis Carlos Ugalde, exconsejero del INE;

El exconsejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, señaló que la consulta de revocación de mandato convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo va a confrontar a los mexicanos.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el economista egresado del ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) consideró que dicho ejercicio es un contrasentido debido a que se trata de un recurso que solicitan los interesados en la renuncia de un funcionario y no el propio afectado, por lo que terminó calificándolo como una “simulación” parecida a la consulta popular del pasado 1 de agosto.

“A mí lo que me preocupa es que la consulta de revocación de mandato que el presidente se quiere organizar a sí mismo es un contrasentido y es un gran riesgo. Es un contrasentido porque las consultas de revocación las pide quien quiere que se vaya un presidente y aquí él quiere organizarse una ratificación de mandato, se trata de un engaño muy parecido al de la consulta del domingo pasado”.

Agregó que la revocación de mandato no es un ejercicio positivo para el país, pues vulnera los derechos políticos de los ciudadanos que eligieron al tabasqueño por un periodo de seis años. Además, lo acusó de usar dicho mecanismo como un “pretexto” para polarizar al país.

Mientras tanto el presidente de México hizo un berrinche, en su mañanera, al reprochar al Congreso de la Unión no haber incluido la ley reglamentaria relativa a la revocación de mandato en el periodo extraordinario de sesiones.

Advirtió que con tal “actitud deliberada”, propia de antidemócratas, no se podría realizar la consulta programada para el primer semestre de 2022, aun cuando la posibilidad se encuentre en la Constitución.

También hace falta la norma secundaria en materia de fuero.

“Ayer me entero de que se reúnen los senadores de todos los partidos y convocan a un extraordinario para tratar el desafuero de unos, sí, funcionarios o políticos, pero no incluyen en el orden del día lo de la aprobación de la ley para llevar a cabo la revocación del mandato”, comentó a la prensa.

Pero fue más allá al grado de reprenderlos como si fueran sus empleados; Imagínense, añadió el mandatario, “¿cuánto tiempo ha pasado? Ahora resulta que los legisladores no quieren la revocación del mandato, pero todos en general.

O no se han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley reglamentaria, porque si no existe, aunque esté en la Constitución esa figura no se puede llevar a cabo, o esto es con malas intenciones, deliberado”.

En ese contexto, les hizo un “llamado respetuoso a que ya resuelvan”. Consideró que los legisladores no quieren que se realice la consulta por miedo al pueblo, a la democracia.

“No son demócratas, o tiene que ver con que algunos ni siquiera se han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley para que el primer domingo de abril del año próximo la gente pueda decidir si me quedo o me voy, si me mantienen la confianza o me la quitan. Entonces, ¿de qué se trata?

Luego entonces algunos legisladores le respondieron, que no están para hacer cumplir caprichos, sino para hacer cumplir la ley.

Entre ellos la Diputada federal y coordinadora de la bancada del PRI Sauri Riancho, respondió puntual y contundente: “Consulta de revocación no puede ser el 21 de marzo”

La reforma constitucional marca como plazo máximo el 5 de marzo, aclara la también presidenta de la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, rechazó que exista urgencia de un nuevo periodo extraordinario para aprobar la ley que reglamente la revocación de mandato y adelantó que ésta no podrá modificar las fechas para que la consulta se realice el 21 de marzo, como lo quiere el Ejecutivo federal.

Previó que, para septiembre próximo, una vez iniciada la LXV Legislatura, podrá emprenderse el proceso correspondiente, mismo que al tener como cámara de origen el Senado, puede desde ya avanzar ahí con la revisión de las iniciativas existentes.

Con todo respeto al señor Presidente, no puede ser el 21 de marzo, tiene que ser como plazo máximo el 5 de marzo”, aclaró la legisladora.

Al ser cuestionada sobre las posibilidades de concretar en agosto, el último mes de la actual Legislatura, un periodo extraordinario para aprobar esa legislación secundaria, pendiente desde diciembre de 2019, la diputada priista hizo dos precisiones que, lamentó, nadie le ha compartido al presidente López Obrador: la reforma constitucional en la materia fijó un calendario que es inamovible y la consulta no puede ser de ratificación, sino de revocación.

Detalló que los artículos transitorios de esa reforma especifican, con toda claridad, el momento en que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que expedir la convocatoria: su plazo máximo es el 4 de enero. “Y, a partir de esa fecha, son 60 días para poder realizar la jornada, que justamente se cumple el 5 de marzo, que es sábado, porque así se puso en el transitorio de la Constitución”.

Sauri Riancho criticó la falta de cuidado que al respecto se tuvo para garantizar que se realizara siempre ese ejercicio en domingo. En cambio, como quedó, en gobiernos futuros podría darse en un martes.

Respecto a la omisión de la ley reglamentaria, que debió estar lista para mediados de 2020, comentó que la pandemia desquició el calendario legislativo “y ahí se quedó atorada”.

Sin embargo, enfatizó que, “en este momento, desde mi perspectiva, de ninguna manera urge un periodo extraordinario para poderla aprobar, sí se puede, desde luego, avanzar”.

La expresidenta del PRI consideró que, si el Senado avanza desde ahora en la aprobación de un dictamen en la materia, pasaría de inmediato a los diputados, quienes en septiembre podrían concretar esa nueva ley.

Desde mi perspectiva, no hay ninguna prisa, porque los plazos están abiertos, el proceso empieza el 1 de noviembre. No es una ley electoral que se rija por los tres meses antes de iniciado el proceso, es una ley de revocación de mandato. La ley electoral rige para elegir, ésta rige para quitar; entonces, hay que trabajarla”.

Cuestionada respecto a si la fecha propuesta por la Presidencia de la República es un capricho, la presidenta en San Lázaro comentó:

Creo que son buenos deseos y que quizá al señor Presidente le falta alguien que le diga con claridad ‘esto es lo que dice el transitorio que fue aprobado en la Constitución y éstas son las fechas.

Hay todo el mes de noviembre para recabar las firmas de aquellas personas que quieran que el Presidente de la República se vaya anticipadamente’. Porque recordemos que la revocación de mandato no es para refrendarlo: el Presidente está electo por seis años”.

La legisladora explicó que “si hay un grupo de ciudadanos, el 3% del padrón electoral, distribuido en 17 estados de la República, que consideran que el Presidente se debe ir, bueno, pues entonces que ellos soliciten la revocación, es decir que se vaya el Presidente de la República”.

Para Sauri Riancho, la legislación deberá ser cuidadosa “porque se trata ni más ni menos de revocar al Presidente de la República, decirle ‘no te vas a quedar hasta el 1 de octubre de 2024, sino te vas a ir en marzo de 2022’, y es muy delicado para el sistema político en general. Por eso, la legislación tiene que ser absolutamente prístina”.

¿Qué es la Revocación de Mandato?

Según el Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la revocatoria del mandato o plebiscito revocatorio “constituye un procedimiento a través del cual los electores pueden destituir a un cargo público con anterioridad a la expiración del período para el cual fue elegido”.

De acuerdo a estas definiciones, pueden identificarse los siguientes rasgos característicos de este mecanismo jurídico- constitucional:

Es un derecho o facultad que asiste a los electores.

Tiene por objeto la destitución de un servidor público de elección popular antes que expire el período de su mandato.

Requiere el acuerdo de la mayoría de los electores.

Puede promoverse por diversas causas, atinentes al ejercicio de sus funciones.

En resumen, mediante el procedimiento de revocatoria de mandato, el electorado tiene el derecho a destituir del cargo a un funcionario público a quien él mismo eligió, antes de que concluya el período de su mandato. Es decir, el pueblo, mediante el sufragio y de manera vinculante, decide sobre la continuidad en el desempeño del cargo de un funcionario de elección popular. Se consideran causales para que el electorado solicite la revocación de mandato de un funcionario público electo las siguientes: actos de corrupción, ineficiencia, violación de derechos humanos y pérdida de legitimidad.

Existen varios argumentos a favor de la revocación de mandato o destitución, entre ellos destacan:

Refuerza el control popular sobre el gobierno.

Permite a los votantes corregir fallas de los sistemas electorales, provocadas por errores en las papeletas de votación, fallas en los sistemas de conteo electrónico, entre otras.

Reduce la alienación de los votantes.

Educa al electorado.

La existencia de la revocación estimula a los funcionarios públicos electos a ser más responsables con sus electores.

Estimula a los votantes a jugar un rol de supervisión más activo en relación a los funcionarios electos.

La revocatoria de mandato se fundamenta en los principios de soberanía popular, representación y rendición de cuentas, a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía, es por tanto una de las figuras de participación electoral menos explorada por los regímenes democráticos de todo el mundo.

Así que tendrá que esperar el presidente, no será en el día a Juárez.

