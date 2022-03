Instituto Nacional de Migración

Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Ratifican en el INM Chiapas a la inútil Paola “LR”

• La nueva delegada del INM en Chiapas cuentas con varias denuncias, entre las que sobresalen haber enviado a unos sicarios para asesinar y acallar a activista LRGV…

• Agentes federales de Migración repudian y rechazan la ratificación de la déspota y prepotente Paola “LR” …

• Yepeto Garduño, atado de manos sin poder hacer nada, según se dice lo tienen con bozal…

• Con la soberbia de Paola “LR”, salimos de Guatemala, para entrar a Guatepeor: Agentes del INM

Amiga Raquel tal y como lo habíamos dado a conocer con oportunidad en esta columna, el miércoles fue ratificada como delegada de la destartalada y mal oliente delegación del instituto nacional de Migración en esta entidad la soberbia y prepotente Paola “LR”, quien estaba de encargada de esa institución federal, ante la renuncia irrevocable del inepto y remedo de militar el soldadito de Plomo, Aristeo “TR”. Ante una fuerte problemática migratoria que se da en nuestra región, y las valientes denuncias hechas por agentes federales de migración y líderes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de los inmigrantes, la SEGOB había despedido desde más de 15 días al inútil Soldadito de Plomo Aristeo “TR” de la delegación del INM en esta entidad y habían dejado como encargada a la que se desempeñaba como sub delegada del INM en esta capital Chiapaneca la déspota, soberbia y prepotente de Paola “LR”. Cabe destacar que, el soldadito de plomo Aristeo “TR” llegó a suplir en la delegación del INM en Chiapas el 3 de noviembre del 2020, a la también dictadora Yadira del Carmen “SR”, quien después de haber sido denunciada por una serie de delitos la premiaron para irse a ocupar la delegación federal en Quintana Roo, sin embrago las denuncias en su contra fueron engavetadas por instrucciones al parecer, sin conceder, por el Yepeto, como se le conoce al comisionado nacional del INM el vejete rabo verde Garduño, y que ya el secretario de la SEGOB, Adán Augusto lo debería haber mandado a la calle por ser un funcionario paniaguado y torpe. Todo lo anterior fue dado a conocer por agentes de ese mal logrado instituto en Chiapas y activista defensores de los derechos humanos de los ilegales, quienes señalaron al mismo tiempo que, desde hace más de 15 días el soldadito de plomo el remedo de militar había sido separado del cargo y en su lugar se había nombrado como encargada a la déspota Paola “LR”, y el pasado miércoles, una vez que el soldadito de plomo hizo la entrega recepción la torpe Paola “LR” fue ratificada en la delegación del INM en Chiapas. Al enterarse varios elementos y entre hombres y mujeres en esa delegación, así como activistas defensores de los derechos humanos manifestaron su repudio y rechazo, toda vez que esa inútil ex subdelegada tiene en su haber varias denuncias que va desde delitos menores hasta delitos graves como el que según denuncio Luis Rey García, defensor de los derechos humanos de inmigrantes, que es el de haberlo mandado a callar mediante sicarios al servicio de la multicitada recién ratificada como delegada del INM en esta entidad Paola “LR”. Al oficializarse el pasado miércoles, la ratificación de la déspota y prepotente ex titular de la dirección de regulación de estancia en el INM, Chiapas, agentes federales de esa dependencia han manifestado su repudio y rechazo, toda vez que Paola “LR” ha sido una funcionaria déspota y prepotente que se siente una capataz y caporal de rancho. Cabe destacar que, se supo, sin conceder, que el Yepeto obedece a interés de un grupo de mujeres migras que lo tienen chantajeado por una serie de acciones que se le gravo y por esa razón no pudo correr, a la ex delegada Yadira DS, y bajo presión de ese grupo de féminas el Yepeto se ve obligado a cumplir todos sus caprichos, ¿cierto o falso? El titular de la SEGOB Adán Augusto ya debió haber investigado al respecto.

Según los activistas defensores de los derechos humanos de los migrantes como el líder Luis R García, de la dignificación de los derechos humanos la ratificación de Paola LR”, es como haber puesto la iglesia en manos de Lutero, toda vez que pesan sobre ella una serie de denuncias graves que la fiscalía general de la republica ya tiene documentada y que se niegan a investigar y por consecuente -dijo- actuar contra esa inútil hoy flamante delegada del INM en Chiapas. Mientras tanto la supuesta llegada de agentes de la DEA, FBI e interpol a nuestra región y la Secretaría de Gobernación, que dirige Adán Augusto, aún no ha dicho esta boca es mía en el caso donde fallecieron al menos 55 indocumentados que iban en tráiler de la Muerte, o Tráiler volador, y tanto las autoridades de la policía estatal y la SEGOB, hasta el momento no han hablado sobre que sanción impondrán a los agentes del INM que mantenían una volanta en la caseta de peaje de la autopista de Chiapa de Corzo, y los que estaban en el retén de la policía estatal, el pasado 9 de diciembre, cuando pasaron dos tráileres cargados de migrantes y acondicionados con ventanillas en el techo de la caja, pero kilómetros después, uno de estos se accidentó, con el saldo de 56 migrantes fallecidos y 105 heridos. Mientras tanto en el INM en esta entidad los agentes federales dicen que salieron de Guatemala para entrar a Guatepeor con la ratificación de la inútil Paola “LR” …sin comentarios

EN VARIAS ACCIONES HEMOS LOGRADO BUENOS RESULTADOS: OLAF GÓMEZ…

El fiscal General del Estado Olaf Gómez, luego de manifestar su pleno reconocimiento a las mujeres y los hombres Policías en su día, por su importante labor para reestablecer el orden, combatir a la delincuencia, brindar seguridad y justicia a la sociedad Chiapaneca, señaló que, hemos de destacar y reconocer el esfuerzo, compromiso y la valentía de los elementos de las corporaciones Federales, Estatales y Municipales. En el marco del Día Internacional del Policía que se conmemora el pasado 22 de diciembre, Gómez Hernández agregó que: “Quiero felicitarlos por portar con orgullo y gallardía su uniforme; sé que hemos vivido tiempos difíciles; sin embargo, ahí han estado Ustedes, les agradezco su pasión, lealtad y compromiso”, al mismo tiempo indicó que también hemos de recordar a quienes entregaron su vida en busca de un mejor Chiapas, a las y los compañeros que murieron en el cumplimiento de su deber. Por otro lado, por aparte, el funcionario estatal encargado de impartir justicia subrayó que esa Fiscalía a su cargo, en las últimas horas, a través de la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, ejecutó una orden de aprehensión en contra de Luis Gerardo «N», alias «La Ardilla», por los delitos de Feminicidio y Pederastia, hechos ocurridos en el municipio de Pichucalco. De igual forma Gómez Hernández indicó que en Coordinación con elementos de la Policía Especializada de Tabasco, se ejecutó el mandamiento aprehensorio, obsequiado por el Juez de Control y Enjuiciamiento Región Tres de los Distritos Judiciales de Pichucalco y Simojovel, en contra del imputado, identificado como Objetivo Prioritario, en materia de Feminicidio y Pederastia en Chiapas, quien fue detenido en el rancho platanero «San José de Quevedo», ubicado en la Ranchería Blanquillo en el municipio de Pichucalco. Según la carpeta de investigación -dijo- Luis Gerardo, alias «La Ardilla», es el presunto responsable del delito de Feminicidio, cometido en agravio de María Isabel «N» y de Pederastia, en agravio de la menor de edad de identidad resguardada con iniciales R.Z.R.C., hechos ocurridos en la colonia Las Brisas, municipio de Pichucalco y el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Control de Pichucalco, quien será la autoridad que defina su situación jurídica en las próximas horas. Al final el fiscal general acoto, que, La Fiscalía General del Estado manifiesta de manera enérgica su rechazo a cualquier acto de violencia en contra de los niños y niñas en Chiapas, por lo que asevera que todos los casos son investigados y no habrá impunidad ante la presencia de estos hechos en el estado…sin comentarios….amigos y enemigos Dios los bendiga, feliz navidad, por hoy aquí la dejamos, y les deseamos que esta Navidad sea de amor, salud, paz y tranquilidad al lado de sus seres queridos y ya saben si toma, no maneje y no se les olvide también usar el cubre bocas porque se anuncia una nueva oleada de contagios de esa mortal pandemia …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS