Asesoría Legal

Reactivación Económica

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Mercadotecnia de México tiene planeado presentar 3 Proyectos de Decreto a la nueva Legislatura, lo importante en esto es quitar trabas de requisitos a los empresarios internacionales que quieran invertir en nuestro país, se ha ahuyentado demasiada inversión de nuestro país, de hecho, muchísima gente en estas elecciones vendió su voto, prefieren tener 500 pesos por 2 días para comer que tener 3 años de un trabajo seguro que los va a sacar de problemas, como lo hicieron a todos los pobladores de Coatzacoalcos, tratar con gente mediocre y sin ninguna moral les va a llevar al poder las veces que quieran, a la gente votante de Coatzacoalcos es fácil comprarlos porque es gente mediocre y sin ningún valor, lo mismo se va a practicar dentro de 3, 6, 9, 12 años, etcétera, es por ello que siempre se gana, el país no avanza de esa manera, reactivar al país económicamente es tener una mente empresarial y abierta, no entiendo porque habiendo tanto petróleo en México tengamos que depender de Estados Unidos, reactivar la economía es trabajar, invitar a los empresarios internacionales a invertir en nuestro país, es importante reactivar la economía, poner en práctica correctamente como antes estaban trabajando los complejos petroquímicos del país, dejar de poner tantas y tantas trabas a los empresarios para asentar sus empresas en México, en lugar de estar perdiendo el tiempo en las mañaneras, mejor que el señor Presidente se ponga las pilas y platique con los empresarios nacionales e internacionales para abrir fuentes de empleo que es una de las prioridades del país, no se puede abandonar a la gente así nadamas, simular que se está ayudando al país, de hecho, no se obtuvo buena respuesta de parte de la Secretaría de Salud en la forma de combatir la pandemia, miles y miles de personas murieron, creo, a la gente no le dolió la muerte de sus familiares, ya que nuevamente volvió a ganar la mediocridad y los ignorantes, ya no sé quiénes son más ignorantes, el pueblo que recibió 500 pesos por su voto o los que llegan al poder, lo que sí sé es que nos tenemos que aliar a los partidos que en realidad estén en la mejor disposición de ayudar al pueblo, la reactivación económica no va ser de la noche a la mañana, se necesitan mentes poderosas empresariales que no piensen en la política, se necesita destrabar tantos trámites que están parados en las oficinas de Conagua, Semarnat y otras dependencias, de los cuales, los empleados no saben trabajar, es por ello que paran los trámites, por tanta ignorancia a su trabajo, la reactivación económica es invertir y que las empresas gocen de una seguridad real y legal, los empresarios del país han presentado propuestas para reactivar la economía del país, sin embargo, no han sido escuchados y al parecer esto no le importa a los gobiernos de los 3 órdenes, los empresarios expusieron que los banqueros ofrezcan facilidades en los financiamientos, sin embargo, los bancos del país siempre han buscado devorar a sus víctimas que son los que se acercan por financiamiento a sus bancos, en lo personal, podría ser mucho mejor que el banco de México sea quien otorgue los financiamientos a una tasa de interés del 10 al 14 % anual, entonces sí habría fluidez, competitividad y reactivación económica, no se está invirtiendo en nada, y eso, si es grave, para que se pueda generar un clima de recuperación económica se necesita trabajar de manera conjunta, gobierno y empresarios, se necesita forzosamente que los gobiernos tengan una visión muy amplia, de lo contrario, el país no va por buen rumbo, cada vez se está desquebrajando, por ejemplo, en materia del transporte no es precisamente organizar ni perder el tiempo en foros como lo han venido haciendo, es llegar de una vez a acuerdos con los fabricantes automotrices, que se abran créditos y pactar definitivamente que se den unidades para renovar todas las unidades que se encuentren en mal estado para prestar un mejor servicio y elevar la calidad de movilidad así como generar más economía, en relación a los productores del país se les debe destrabar los trámites que tienen ante CONAGUA y otras dependencias, de lo contrario, veo a un país con productos caros, suben de precio y es forzoso porque el gobierno no está apoyando ni ayudando en las facilidades para los trámites, por ejemplo, se necesita agua para los productos que se consumen en el país, al no tener autorización de CONAGUA, los productos tienen que subir porque se tiene que buscar otra forma de obtener agua, no se trata de meterle el pie a los empresarios, sino ayudarlos, apoyarlos y agilizar sus trámites, hay que aperturar el libre comercio, el sol debe salir parejo para todos, un gobernante es para todos no para unos cuantos, se está luchando para que hayan nuevos empleos, para que la gente en general se defienda, lo importante es reaperturar todos los negocios que cerraron, no puede ser posible que no se haga nada al respecto, tras una evaluación de Mercadotecnia de México se ha detectado que la mayoría de los negocios han quebrado por la falta de empleos, aunque las personas quieran auto emplearse no salen las cosas bien, los gobiernos municipales no les dan los permisos para poder operar los diversos giros, de hecho, en relación al tema de los diputados federales a muchos les cuesta hablar o más bien, tienen prohibido hablar e ir en contra de los intereses del actual gobierno, son unos gatos y títeres que solo quieren poder para poder satisfacer sus necesidades personales y beneficiar a sus familiares y más allegados, para poder reaperturar económicamente a México se necesita poner como presidente a un personaje que tenga suficiente solvencia moral y con una mente brillante empresarial, de lo contrario, el país se va hundir muchísimo más de lo que ya está.