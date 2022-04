Asesoría Legal

Rechazados de las universidades públicas

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Son miles de alumnos los rechazados de las universidades públicas, que triste y que lamentable que los jóvenes queden fuera de la universidad, ni las palabras de López Obrador se hicieron valer, de hecho, recuerdo que en su campaña dijo que no habría ya exámenes para que no haya jóvenes rechazados y que tuvieran un lugar, aun no hay una muy buena estructura en materia escolar, muchos alumnos terminan estudiando en universidades privadas, de hecho, el sistema escolarizado no es el mismo, las materias tampoco, hay diferencia, no es igual, es más, entre universidades particulares no es igual el sistema que se lleva, si un alumno está estudiando por ejemplo en X universidad y quiere cambiarse de Estado por razones de trabajo de sus padres tendría tal vez que retornar 1 año para atrás, en lugar de aplicarle un examen, lo que pasa, es que las universidades privadas del país no están siendo reguladas y de hecho, lucran con los estudiantes, porque entre más años se encuentre un alumno en la universidad más gana la universidad, de hecho, actualmente aún no están en condiciones de regresar los alumnos a las escuelas porque se va a volver a disparar los casos de Covid en todos los niveles académicos, de hecho, las universidades y otros niveles académicos privados han estado presionando al gobierno para que regresen los alumnos a las aulas, sin embargo, al parecer no han medido las consecuencias, y es que, todos los rechazados van a parar directamente a las universidades privadas, es oro molido para las universidades privadas el saber que tantos miles de alumnos no lograron ingresar a la universidad pública, no deberían haber rechazados ya que la pandemia dejó sin dinero y endrogados a millones de mexicanos, sin empleo, y de paso, a la universidad privada, no hay mucho trabajo aun, los empresarios internacionales se están yendo de nuestro país casi casi por invitación del mismo presidente que tenemos, una de las universidades más nefastas del país es la llamada Universidad Veracruzana, creadora de desempleados, algunos por ejemplo que han cursado ciertas carreras terminan trabajando en tiendas Chedraui, como la universidad mencionada es un semillero de empleados, no se ha comprobado pero se ha escuchado que se podría negociar las entradas de los alumnos por dinero, de hecho, los mismos alumnos lo han dicho, y esto ocurre a nivel nacional, sin embargo, varias universidades siguen dando clases en línea, y otras, han quebrado y casi cierran sus puertas, otras universidades privadas que han sido evaluadas por Mercadotecnia de México no brindan la calidad que supuestamente ofrecen en su publicidad, por lo tanto, no estamos teniendo un buen resultado en los egresados, algunas universidades privadas del Estado de Puebla hasta de mal modo atienden, las llamadas universidades patito, los planteles parecen casas de seguridad, por otro lado, las y los rectores cuando se les ha enviado algún escrito solicitando su intervención sobre los alumnos simplemente ni los leen, lo canalizan con otra persona que es quien contesta y de paso, negativamente, como es el caso de la Universidad Veracruzana, estos funcionarios no deberían estar brindando sus servicios, deben ser despedidos porque al parecer no tienen capacidad para estar al frente de una Rectoría, por el lado de las universidades privadas en lugar de ser un semillero de empresarios, crean únicamente empleados en todo México, de las universidades públicas no hablo porque ya sabemos que son creadores de desempleados, pero, cuando se paga un servicio, este debe ser de calidad, no solo es estudiar para cuando se termine se vayan como empleados a Coca Cola, Bimbo, Pemex, etcétera, y ojalá fueran a esas empresas, lamentablemente las universidades hacen convenios con empresas de dudosa reputación, incluso, tanto las universidades públicas y privadas al mandar a sus alumnas a prestar servicio a las empresas por lo regular son acosadas sexualmente y esto no se da a conocer, es por ello, que, Mercadotecnia de México tiene ya preparada una iniciativa para presentarla al Congreso de la Unión y el Senado de la Republica para que los alumnos en general no presten ya los servicios a las empresas en todo el país porque la mayoría de las alumnas son objeto de acoso, poniéndolas en riesgo físico y psicológico, y en ocasiones las universidades no se hacen responsables, incluso, pasó en el Estado de Chiapas, asesinaron a una estudiante que fue a prestar sus servicios a una comunidad muy alejada, bien, por otro lado, también hay estudiantes que eligen para estudiar su carrera universidades privadas, pero no todos tienen los recursos económicos para pagar los servicios que ofrece una universidad, PROFECO es una dependencia encargada de defender tus derechos como consumidor del servicio universitario privado, sin embargo, en la mayoría de los municipios del país no hay oficina de atención a usuarios, recurriendo únicamente a la capital de cada Estado para poner alguna queja, y, en relación a las universidades públicas son 7 de cada 10 aspirantes que se quedan sin un espacio en las universidades públicas de México, son muchos los jóvenes que se quedan fuera, no se ha realizado un proyecto para los aspirantes que quedan sin un lugar, se debe exigir más espacios, de hecho, lo que se podría hacer es hacer que todos queden adentro, solo que la mitad iría a clases presenciales y otros en línea, las universidades públicas del país enfrentan una crisis financiera por falta de recursos económicos, el presidente y los Gobernadores de cada Estado lo último que les importa son los alumnos rechazados, aun no hay idea ni plan para darle solución a los jóvenes rechazados, el presupuesto financiero debe incrementarse para la educación en México, el gobierno federal prefiere mantener a una bola de jóvenes zánganos viciosos denominados “jóvenes construyendo un futuro” que darle mayor presupuesto por la educación de quienes si estudian.