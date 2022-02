Linotipe@ndo…

Rechazo y repudio por inscripción de Ornelas para presidente de Tapachula…

Diversos grupos sociales al enterarse de la supuesta inscripción de Omar Ornelas, rápidamente manifestaron su repudio y rechazo a ese advenedizo chalan. Señalaron simpatizantes de MORENA que el soberbio Ornelas en sus diferentes cargos ha dejado negativos recuerdos como cuando fungió como secretario de servicios públicos con Emanuel Nivón en la alcaldía Huacalera, donde a varios empleados en ese entonces les quito sus tarjetas de cobro y solo les entregaba un mísero salario mientras lo demás iba a parar a sus bolsillos. Así mismo en su recién desempeño como delegado de gobierno cometió arbitrariedades que luego daremos a conocer dañando a varias gentes. Omar Ornelas del Clan Nivón, es catalogado en MORENA como un golondrino o advenedizo que no representa los intereses de la militancia y simpatizantes del destartalado Movimiento de degradación, perdón regeneración Nacional adujeron al mismo tiempo de enunciar que de encapricharse en lanzar a Ornelas como su candidato empezaran una desbanda para poder irse a otro partido que no sea del estado, “nos iremos a la Oposición, acotaron… bueno pues hay más tela de donde cortar y dentro breve estaremos dándoles señas y pelos de ese gris personaje al que dicen es un traidor, toda vez que traiciono a Emanuel Nivón que le dio la oportunidad de mitigar su hambruna cuando lo nombró en mala hora secretario de servicios públicos…sin comentarios

LES VALIÓ MADRE LOS PROTOCOLOS DE SALUD, HUBO TAMALIZA…

Pese a la situación que se viene dando en todo el mundo, nuestro país y nuestra entidad sobre la pandemia que está afectando a ciudades, los Miembros del patronato de la feria de la comunidad Vicente Guerrero, municipio de Coita, así como los organizadores de las peleas de Gallo de Tuxtla Chico, y los danzarines llamados parachicos de Chiapas de Corzo, decidieron hacer la celebración anual de la Virgen de la Candelaria, sin importarles el tema de la pandemia. En ese sentido la secretaria de salud y el mismo gobierno del estado quedan exhibidos por su nula actuación ante este tipo de desobediencia social. Hay que destacar que en ese municipio se han cancelado otras actividades, celebraciones tradiciones, como es el caso del Carnaval Zoque Coiteco, empero, en la comunidad de Vicente Guerrero a quienes les valió madre los protocolos de Salud, la sana distancia y decidieron llevar a cabo los festejos a la virgen de la candelaria, al decir de varios vecinos de esa comunidad los comuneros, los festejos comenzaron desde el pasado domingo, en donde se realizaron las actividades tradicionales como misas, eventos deportivos, culturales y sociales, tal y como si no se estuviera en pandemia. Así mismo se supo que los miembros del patronato de feria fueron los encargados de gestionar la organización y lograr recursos para la celebración, en donde grupos musicales llegaron a amenizar por las noches, importándoles pocos que la gente que asistió a ese evento anual usara o no el cubre bocas y guardaran la sana distancia. Hay que destacar que no se sabe si las autoridades municipales tuvieron la intensión de frenar ese evento de esa desobediencia social, ya que nunca alzaron la voz o dijeron algo al respecto y el que calla otorga…pero bueno cada quien con su cada cual, y el que por su gusto muere que lo entierren parado, y a mí que les importa…ver para comentar

Las colonias Belén I, Lomas de San Ángel y El Consuelo, se beneficiaron con la pavimentación asfáltica de calles, obras cuya inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2020, fue de 11 millones 343 mil 149 pesos, para otorgar mejores condiciones de vida a 8 mil 132 habitantes. En representación de los colonos, Exal Martínez Flores agradeció al gobierno federal, estatal y municipal por cumplir la palabra empeñada con obras que cristalizan un sueño que tenía cada uno de los colonos de contar con caminos dignos que fueron entregados en tiempo y forma…sin comentarios…estimado, y fino amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK