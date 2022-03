Reconocen En La Mañaera Por Lo Pronto 13 Asesinatos De Candidatos

#HASHTAG DE LA SEMANA

#RECONOCEN EN LA MAÑANERA POR LO PRONTO 13 ASESINATOS DE CANDIDATOS. Es preocupante escuchar en la mañanera el informe sobre el reconocimiento de los asesinatos de candidatos, sin acompañarlos de algunos avances en las investigaciones. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Ícela Rodríguez Velázquez, dio a conocer que 13 candidatos han sido asesinados previo a las elecciones del 6 de junio; detalló que la mayoría de las agresiones y amenazas se concentran en siete estados. En La Mañanera, la funcionaria informó que se ha brindado protección a 148 candidatos y candidatas, de los cuales, 80 son protegidos por parte de gobiernos del estado, 48 por la Guardia Nacional, cuatro por ambas organizaciones, y 16 por otras autoridades, como las municipales. Dijo, “De 398 casos en seguimiento o atención, 187 han recibido amenazas, 101 algún tipo de agresión, (…) hay 44 que no tienen confirmación de riesgo, algunos que han dicho ‘ya no siento riesgo’, 42 de otros y 13 pérdidas de vida lamentables, que hemos tenido en diferentes entidades del país”. Rodríguez Velázquez sostuvo que continúan trabajando en el centro de monitoreo, así como con acciones de coordinación, en las que participa la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Investigación Financiera, entre otras. “Estamos ahí un grupo de servidores públicos, 24 horas al día, siete días de la semana, en el centro de atención para candidatas, candidatos y aspirantes en este proceso electoral”, comentó.

#SORPRENDE CHELAO CON SUS MAñAS A LOS NOTARIOS. Bueno, después de la inconformidad que se presentó en contra de su representante estatal, pues los notarios se fueron con la idea de que iba a publicar la convocatoria para el cambio del presidente(a) para permitir una elección libre y democrática del nuevo representante, sin embargo, hoy se amanecen con la mañosada que, sí se publica la convocatoria, pero el bandido de Wenceslao Camacho se quiere reelegir, por alguna razón será y organiza todo para que la elección sea el 07 de junio a las 8 de la mañana. Esta votación prácticamente amaña el proceso porque muchos no van a estar dado que un día antes son las elecciones estatales y habrán tenido que ir a dar fe de algunas situaciones que se dieran en el proceso. El plan de Chelao en realidad cuando se dio a conocer, está demostrando que quiere prolongar su estancia en la representación estatal de notarios porque le debe redituar algunas ganancias. Seguramente habrá impugnaciones para que Chelao no logre su propósito.

#ENTRE LA MODESTIA DE PACO Y LA RIQUEZA DE VALELO. Resulta que ya los tuxtlecos pues aprendimos a ver por las calles al Dr. Paco Rojas con una actitud modesta en su ser y vestir que de pronto nos sorprende que Valdemarsito Rojas, su hermano, dedicado a los negocios ostente una lujosa residencia en el campestre y exhiba en su cochera 8 automóviles entre ellos BMW y Porsche. Así son de contrastante las vidas en las familias políticas, unos en la modestia y su escapulario para rogarle a Dios para alcanzar la victoria en sus luchas, y otros seguramente con sus grandes cadenas sin importarles más que seguir comprando automóviles y vivir en la excentricidad de la opulencia.

#LA APUESTAPOR ALITO SIGUE EN CHIAPAS. Sumamente complacidos quedaron los candidatos chiapanecos por la presencia de Alejandro Moreno Cárdenas, reconocido popularmente como Alito, que los acompañó y también les llevo palabras de aliento y triunfo. Fue un éxito al extremo que emocionado César Amín, candidato a la presidencia municipal de Tapachula lo destapo como candidato a la Presidencia de la Republica, se vio la emoción, la pasión y la entrega de los priistas en esta lucha electoral. Felicidades por Alito.

#ROBERTO JUNIOR EN BUSCA DE MEDALLAS. Como se confirma que algunos políticos cuando no tienen que hacer, comienzan a inventar falsos logros o hazañas que en nada les corresponde. En la meseta comiteca la gente cercana de Albores junior ha dejado correr “en radio pasillo” la versión de que el famoso “Rocko” tuvo mucho que ver en la decisión de Ricardo Bours para declinar su candidatura al gobierno del estado y pasarse al equipo que el priismo está impulsando con el llamado borrego Gándara. De esta manera quiere colgarse una medallita de “gran negociador” que está muy lejos de serlo, según lo conocen los electores.

#LAS MUJERES EN LA LUCHA POLÍTICA BÁRBARA Y YARAN. No se debe perder de vista la actuación de algunas mujeres en la política, como es el caso de Bárbara Gómez y Yaran Manzur, que están luchando por votos en favor de su partido y atendiendo a la gente que se acerca para pedir información o para sumarse a esta actividad. La primera busca ser alcaldesa de la colonial Chiapa de Corzo, y la segunda la diputación federal por el 6to. Distrito, ambas bajo las siglas del partido RSP (Redes Sociales Progresistas). Hay que estar pendientes de su actividad.

#MARÍA OLVERA Y AIDE OCAMPO TRAS LA FOTOGRAFIA. Desde hace mucho la confederación de trabajadores de México ha dejado de existir. ya no figura ni en la participación política ni en el reparto del Botín electoral y mucho menos que apoyen a grupos de trabajadores, que apoyen a campañas. Sin embargo, para María Olvera, ex diputada local, la que motivo que cancelarán el proyecto Chicoasén dos y para su hija la legisladora Aidé Ocampo, el tiempo no ha pasado. Se hicieron parte de la campaña de Alito por la costa y zona indígena buscando estar en la fotografía e intentando estar al lado del diligente nacional, sin embargo, Alito ya las conoce y tiene información. Tras la fotografía muy cerca del diligente nacional, a quien siempre han denostado.

#UN CAÑONAZO LA CAMPAÑA DE MARIANO ROSALES. Para muchos que ya están en la reelección no hay necesidad de andar buscando votos o acercamiento ala gente. Sin embargo, para Marino Rosales, el camino al éxito sigue siendo la lucha casa por casa, calle por calle y de reunión permanente con los grupos de campesinos, y de trabajadores. Mariano Rosales está irrumpiendo como un cañonazo que recibirá el apoyo de sus paisanos del municipio de Villa Flores.

#CHUCHO ZAMBRANO PRESENTE EN CHIAPAS. Se espera que un día de estos el comité nacional del PRD se preocupe por lo que está pasando con el pillo de César Espinoza que sigue dedicado a sangrar la economía del PRD y a vender candidaturas. Para el no hay actividad de promoción del PRD y sus candidatos. Se espera que la presidencia de Chucho Zambrano sirva para poner orden en el PRD.

#EL REGRESO DE MATATIGRE A LA BOLETA. En política hay que recordar que nadie está muerto, y los que daban porque Mata tigre en su apuesta no regresara como candidato, se han llevado una sorpresa porque finalmente el talibán de Julián Nazar Morales ha regresado a la Boleta electoral de este 20 de junio.