Primero, un diputado local es el representante del pueblo, los que tendrán derecho de opinar, discutir, defender sus ideas y los intereses que representan, que quede claro, el pueblo, nación o sociedad mexicana pueden ser sinónimos, pero no hay antónimos, no es posible fragmentarlos, el pueblo mexicano no puede estar dividido, y quienes lo representan son sus autoridades, en realidad poco o nada se sabe de los representantes populares, los diputados, ya sean locales o federales, para ser diputado federal se necesita ser originario del Estado que representen o al menos tener 6 meses de residencia, y para diputado local en sus manos recae el aceptar, modificar o rechazar el gasto durante el año fiscal del gobierno estatal, así como la creación, propuesta y aceptación de leyes para el Estado, ellos deben ser quienes defiendan los intereses y las decisiones sobre su territorio Estatal.

Comisión Nacional del Agua al menos Cuenca Frontera Sur con oficinas ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas está compuesto por personal inexperto y por un titular que no sabe sus funciones, parece que todos se ponen de acuerdo para perjudicar el trabajo y los intereses de los productores chiapanecos, hay un límite, y parece que el gobierno no está permitiendo que avance la economía, lo digo abiertamente, el Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso Local de Chiapas el Diputado Isidro Ovando Medina lamentablemente ya no contesta mensajes ni llamadas, buscaba el voto no se para que, de nada sirve representar a una Comisión si realmente no va a atender los llamados de esta materia, esto le puede perjudicar a futuro si es que tiene visión de contender nuevamente dentro de dos años y medio, esta noticia sale en todos los periódicos de cada Estado, y es una vergüenza decir que no se está atendiendo las solicitudes de concesión de los productores chiapanecos, ellos necesitan una concesión de agua y las solicitudes se encuentran rezagadas en las oficinas de Cuenca Frontera Sur debido a que muy probablemente se están ventilando otros intereses internos de no permitir avanzar la economía del país, los productores chiapanecos ofrecen mucho no solo a este mugroso y mediocre país llamado México sino al mundo entero, los mexicanos tienen presencia nacional y sus autoridades en lugar de ayudarlos los perjudican más, un personaje nefasto titular de CONAGUA en Cuenca Frontera Sur no permite que avancen los trámites, es pretexto tras pretexto lo que el personal administrativo de CONAGUA dice a los representantes y productores, no puede ser posible que estén atrasando la economía de los mexicanos, mucha gente depende de sus trabajos, muchas empresas mexicanas no son certificadas gracias a los actos mediocres de los funcionarios, incluyendo el de los diputados que no están cuando se les llama, en una evaluación indirecta a Isidro Ovando Medina, el Diputado Chilo por parte de Mercadotecnia de México tiene una calificación de 3, la primera es por haberse rodeado de personas que no saben sus funciones y que ni siquiera fueron capacitadas para poder desenvolverse bien en su trabajo pues en todo momento lo niegan, en segunda, no contesta las llamadas ni los mensajes que van dirigidos a su persona, es correcto que por cuestiones de mercadotecnia tenga que tomarse fotos con gente de algunas colonias que ha visitado, pero, se está perdiendo una parte muy importante, se le está requiriendo su intervención como presidente de Recursos Hidráulicos del Congreso Local y no se atienden los llamados, no estoy tratando de atacar su persona del diputado Chilo ni del personal con insuficiencia mental que tiene, se trata de atender todo lo que es relacionado a su Comisión que él representa, creo que el diputado solo quiere llegar hasta ahí y no tener más visión política, bueno, eso lo veremos en el 2024, se lo estaremos recordando varias veces mediante todos los medios de comunicación al respetable Diputado Chilo, y es que, nunca me imaginé que de inmediato se le subiera a la cabeza el ser diputado y, mucho tiene que ver el personal del que se rodea, gente que ni siquiera sabe sus funciones legislativas y ni siquiera llevar una agenda del diputado, nada que ver con el Diputado Alfredo Vázquez Vázquez está muy lejos de ocupar una candidatura federal, muy lejos, al menos el Diputado Alfredo Vázquez Vázquez te atiende y te escucha, pero Chilo no hace eso, estimado diputado Chilo no se trata de irte a meter al lodo en las colonias y sacarte fotos para que tu gente incompetente los suba a las redes, se trata de guardarle respeto a todos quienes te buscan, se trata de sumar, no de olvidarse de quienes te buscan para un asunto de tu competencia, eres Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso Local de Chiapas, por lo tanto, hay que también apoyar a los productores que no saben ni siquiera con quien dirigirse, te pido que los atiendas, es cuestión de negocios y de que cientos de familias dependen de la plática que tengas con los productores a los cuales si gustas puedes atenderlos en tu oficina en Tuxtla Gutiérrez en el Congreso Local, de hecho, Mercadotecnia de México extenderá un documento con pruebas dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador evidenciando el mal funcionamiento de las oficinas de Conagua Tuxtla Gutiérrez para solicitar el retiro de todo el personal administrativo y de su titular, así como le pido al Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento del Congreso de la Unión al Diputado Federal Rubén Gregorio Muñoz Álvarez solicite la comparecencia del Titular nacional de Conagua para que responda por todos los trámites almacenados en las diversas oficinas de Conagua en todo el país, todo estará sustentado conforme a la Ley de Aguas Nacionales y en los acuses que ellos expidieron a cada uno de los peticionarios y que no han dado siquiera una respuesta, violando flagrantemente el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, y con ello una vez habiéndose probado que se solicite la destitución de los funcionarios por agredir los intereses de los productores y la economía mexicana, es una vergüenza que tenga que tocar este tema con medios de comunicación internacionales como América del Sur, Centroamérica y una parte de Europa, esperemos la respuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador para ver cuáles son sus decisiones acerca de lo mencionado, es grave la situación de los productores chiapanecos, hay que ayudarlos a ellos y a todos los productores del país no perjudicar la economía mexicana, y si los funcionarios no saben sus funciones entonces descarguen por favor la Ley de Aguas Nacionales para documentarse primero antes de actuar y no hacer el ridículo de que son unos ignorantes, hay que apoyar a los productores porque los productos mexicanos están en riesgo de que no sean aceptados en ciertos países por no cubrir los requisitos y entre en duda de la calidad de agua que se usa para las frutas, verduras y legumbres, es por ello estimado Diputado Chilo la petición que se te hace es atender a los productores de Chiapas para ya resolver el añejo trámite que se encuentran en las oficinas de Conagua Tuxtla Gutiérrez.