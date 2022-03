Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Reforma energética, no debe ser un juego de vencidas: MVC

En una colaboración que envió a un diario nacional el senador Manuel Velasco Coello, señala que, si la reforma al sector eléctrico se convierte en un juego de vencidas, al final todos saldremos vencidos. México nos demanda un mayor compromiso con el medio ambiente y la ecología, sin energías limpias no habrá futuro. Así mismo indicó que hace poco llegó al Senado de la República la Iniciativa de Ley de reforma eléctrica aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, y por tratarse de una Iniciativa de Ley, sólo se requiere de una mayoría simple para aprobarla, por lo que el partido de la mayoría en el Senado no tendrá problema para votarla con sus legisladores. Pero, adujo el coordinador del parlamento del partido verde en el senado, cabe hacer mención que, en esa reforma se da el choque de dos visiones encontradas. Ya que por una parte se encuentran quienes postulan que la preponderancia en la producción y comercialización de la energía eléctrica debe estar en manos de las empresas públicas del Estado, como la CFE, y por el otro lado de esa visión tenemos la de quienes proponen que dicha preponderancia sea determinada por un principio de competencia, es decir, para aquellos que ofrezcan menores costos al producir electricidad. Agrega el popular Güero Velasco que, El problema es que quienes actualmente cuentan con la tecnología y tienen la liquidez financiera para invertir en procesos de producción más baratos, es la Iniciativa Privada. Por eso, en una confrontación determinada por la competitividad, las empresas públicas salen mal paradas, pero en una disputa para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional, la Iniciativa Privada no tiene la capacidad por sí misma para garantizar la confiabilidad, como lo vimos recientemente en la crisis del gas natural en Texas. En ese sentido indicó que es necesario la participación de ambos jugadores. En base a ello -comentó- deberíamos estar presenciando un debate de utilidad para los mexicanos y no un juego de vencidas entre la soberanía y el libre mercado. El debate de fondo que nos conviene a todos alentar y nutrir, debe ser en torno a cómo le hacemos los mexicanos para construir una matriz energética más limpia, más sana y, por supuesto, más barata. Tenemos que tomar en cuenta -subrayó-

Lo que está en juego, no es la autoridad moral o los negocios y sus ganancias a cualquier costo, al mismo tiempo remarcó, lo que está en juego es nuestra supervivencia como especie y la viabilidad del Planeta para poder habitarlo. ¿Qué sentido tendrían el dinero o los principios si nuestra casa común ya es inhabitable? …ver para comentar

AMOTAC BLOQUEA CARRETRAS EN TODO EL PAIS…

El comité ejecutivo nacional de los Trabajadores de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A. C. (Amotac) AMOTAC, en un boletín dirigido a las Autoridades Federales, Estatales, Municipales, medios de comunicación y a la ciudadanía en general, dan a conocer que hoy (ayer) 2 de Marzo llevaron a cabo a una manifestación nacional tomando las principales carreteras en los 32 estados de la república mexicana, debido a la falta de atención por parte de la SCT, Gobiernos Federales, Estatales y Municipales hacia el sector hombre Camión. Los transportistas pararon labores para demandar mayor seguridad, programas de apoyo ante la pandemia de covid-19 y contra el alto costo de los combustibles. Dirigentes de Amotac informaron que esperan ser atendidos por autoridades federales, estatales y municipales para que se resuelvan sus peticiones, entre las cuales resaltan, mayor seguridad en las carreteras. No más robos de carga, No más operadores asesinados por la delincuencia. Pedimos el retiro de circulación de los camiones doblemente articulados. por ser inseguros y causar tantas muertes y daños en accidentes carretero, de igual que dijeron, que la SCT deje de otorgar permisos para la circulación de los vehículos doblemente articulados y que regularice la entrega de tramites comunes como son Placas, Licencias, Permisos. etc. De igual dijeron que solicitan, que se le aplique la NOM-012-SCT (pesos y dimensiones) a los autotanques de PEMEX y los que transportan combustibles, así como material peligroso. Así como se frenen los abusos por parte de los elementos de la Guardia Nacional. Policía Estatal y Tránsito Municipal hacia el set no podemos pagar «PERMISOS. Que se respete -dijeron- el libre tránsito, No podemos pagar «PERMISOS» con fines recaudatorios por entrar a las ciudades a entregar las mercancías y abastecer la canasta básica. También exigimos, subrayaron que se reduzca el costo del combustible Diesel, es nuestra materia prima, al igual que retiren y cancelen las concesiones a los servicios de grúas Federales, Estatales y Municipales que realicen cobros excesivos a los usuarios. Que apliquen su tarifa. Alto a los incrementos en los cobros de las autopistas en todo el país, que se otorguen apoyos para el hombre camión del sector Turismo, No pueden trabajar. Los camioneros también solicitaron se retiren los retenes militares en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California, que solo provocan filas kilométricas y hacen esperar a los operadores hasta 15 Horas para poder pasar, como lo son: el de QUEROBABI (Carret. Hermosillo-Sta. Ana), EL DESENGAÑO (carret. Los Mochis-Navojoa). CUCAPAH (carret. Sonoyta-San Luis Rio Colorado). EL CENTINELA (Carret. Mexicali-Tecate). También pidieron sean retirados los retenes de la Tribu Yaqui en Sonora. ya que si te niegas a pagar su cuota. roban y golpean a los operadores de carga o a los usuarios que circulen por la carretera. Cd Obregón-Guaymas, Sonora. Localidad Vicam. Al final señalaron, “Nuestra manifestación pacífica se llevará a cabo hasta que exista una respuesta favorable por parte de las autoridades hacia el transportista hombre camión…sin comentarios

Monreal Responde…El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, consideró que “no es novedad” y que están en su derecho, En respuesta al bloque opositor en el Senado, conformado por los partidos PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad para impugnar las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, una vez que éstas sean promulgadas y cobren vigencia…ver para comentar… Amigo lector por este día, hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK