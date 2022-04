Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Rosy Urbina asiste a importante reunión sobre tema de seguridad

• La edil Rosy Urbina exhortó a la población a hacer buen uso de las llamadas al 911 de emergencia

Amigo lector hoy les comentare sobre algunas acciones que viene realizando la alcaldesa Rosy Urbina Castañeda, en pro del bienestar, progreso y desarrollo de allá mi pueblo, la otrora Perla del Soconusco, entre las que destacan que hace unos días la alcaldesa representando al Ayuntamiento de Tapachula, asistió a una reunión para establecer estrategias en beneficio de la seguridad de los tapachultecos. La Presidenta Municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda, sostuvo esa importante reunión en las instalaciones donde se ubica el Escudo Urbano C5, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Urbina Castañeda constató el trabajo que las 24 horas del día los 365 días del año, el C5 realiza con el apoyo de más de 600 cámaras de vigilancia, cuatro arcos detectores de placas vehiculares y botones de pánico, ubicados en lugares estratégicos de la ciudad, sobre todo en aquellos donde se registra mayor incidencia delictiva, entradas y salidas del municipio. Informaron que en esa reunión la edil huacalera se comprometió a apoyar las acciones emprendidas desde la base de operaciones del C5 a donde se reciben diariamente más de mil llamadas solicitando ayuda para incidentes como seguridad, apoyo médico, servicios públicos y de protección civil, violencia familiar y contra la mujer, alteración del orden, persona agresiva y accidente de tránsito. Cabe destacar que en la actualidad el C5 brinda apoyo a 14 municipios de la zona, siendo Tapachula base de operaciones que de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno diariamente atienden el llamado de la población por la comisión de un delito o para inhibir algunos de ellos, comentó, al mismo tiempo de hacer un exhorto a la población para que hagan un buen uso del número de emergencias 911, toda vez que el 60 por ciento de las llamadas recibidas en el C5, resultan ser falsas, lo que provoca que no se atienda una verdadera emergencia. Al final la alcaldesa recordó a la población que el número de emergencia 911 tiene como objetivo contar con un número único para la atención de emergencias, mejorar la coordinación entre corporaciones, contar con operadores intervinientes del número de emergencias capacitados, reducir los tiempos de respuesta a una emergencia, mejorar los esquemas de reacción ante las solicitudes de auxilio por parte de la ciudadanía. De igual forma la edil Tapachulteca entregó escrituras a los bomberos donde estarán construyendo sus bases de operaciones, en tanto los bomberos le manifestaron su gratitud por todo el apoyo que les han brindado…sin comentarios

ADIVINA, ADIVINADOR…

¿Quién será ese alcalde priista de la zona entre el municipio de Tuxtla Chico y Unión Juárez, que tiene el hábito de comprar propiedades muebles e inmuebles y no paga?…por cierto ese alcalde mañoso y perversos se acaba de comprar una casa en playa linda, que al parecer, sin conceder era propiedad del maestro Puig Lastra, (QEPD), aparte dicen que se compró también recientemente una casa residencial en Terranova, otra cabañita en Unión Juárez, otra a un oriental cacahoateco, otra a un ex magistrado de apellido Saldaña, y párele de contar…adivina…adivinador y si lo adivinas te ganas un auto, un auto…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

DIPUTADO FEDERAL LLAVEN ABARCA…

El diputado federal electo por el VI Distrito por la coalición “Juntos hacemos historia”, Jorge Llaven Abarca, al sostener una reunión de trabajo en la Ciudad de México con Arturo Macosay Córdova, Coordinador General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en la cual coincidieron en fortalecer los sectores productivos de Chiapas y trazar una agenda legislativa que contribuya al desarrollo del campo, de acuerdo con las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, señaló que trabajará de la mano con la Federación para gestionar proyectos que beneficien a las y los chiapanecos, privilegiando siempre a los que menos tienen. En ese sentido adujo que, “Vamos a tocar puertas y levantar la voz en la Cámara de Diputados para fortalecer los sectores productivos de Chiapas, como la ganadería y el campo, nuestro compromiso es atender las principales necesidades del Sexto Distrito y Chiapas” …veremos y comentaremos

IMSS BIENESTAR…

Nos comentan que hace unos días un colega en esta capital del estado ingresó a un restaurante ubicado entre el tramo de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal, poco más tarde ingresaron 3 personas que habían descendido de una camioneta del IMSS, entre ellas, una persona, al parecer era enfermera o doctora por el uniforme que portaba, la cual cargaba entre sus brazos a un bebe? recién nacido, él bebe iba canalizado con un suero, los del personal del IMSS fueron a sentar al área del mirador del restaurante y al bebe? lo dejaron en una silla, sin gorro y con el frío y el fuerte viento que había, les valió dejar así al bebe de una manera deshumanizada, en contra de todo protocolo de traslado de pacientes, aun así considero no debían hacer un alto y exponer, no solo la salud, sino la vida del menor. Las personas del IMSS jamás le dedicaron tiempo y atención al bebé, se dedicaron a platicar y comer, él bebe? ahí? en la silla pasando hambre y frío. Así se las gastan los del IMSS, que dirá de esto Zoé Robledo pretenso a gobernador en el 24…a mí que les importa, y bien por el colega que hizo esta denuncia…sin comentarios

ROSY URBINA EDIL HUACALERA…

Luego de sostener un encuentro de trabajo con integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A.C. (Amexme) Capítulo Tapachula, presidida por Ana Mirna Villalba Matheu, con quienes analizaron diversos proyectos y programas tendientes a impulsar el consumo y la economía local, La alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda señalo que las mujeres ya no están atrás del hombre sino a su lado para emprender acciones hombro con hombro y brazo con brazo…ver para comentar

PRETENDEN AMARRAR NAVAJAS ENTRE RUTILIO Y EL GÜERO…

Ojala el tío Ruti no vaya a caer en el garlito o en el juego de amarre de navajas que se pretende hacer entre él y su antecesor Manuel Velasco Coello, cuando un periodista nacional publica en su columna textos como el siguiente… “Con los resultados del pasado 6 de junio, Rutilio Escandón perdió “la brújula” y no pudo procesar que, siendo él, el gobernador de la 4T en Chiapas, el dominio del PVEM se haya mantenido y los verdes hayan ganado prácticamente la mayoría del estado, tanto en los municipios, como en la votación del Congreso local, con lo que el gobernador prácticamente fue superado por la fuerza de su antecesor, Manuel Velasco, que comandó los comicios ante la falta de operación y efectividad electoral del gobernador Morenista”…(sic), realmente eso es un amarre de navajas porque el senador Velasco Coello, no intervino en las toma de decisiones tanto para nombrar candidatos como para imponerlos. El Güero Velasco fue y ha sido respetuoso y no se ha metido en temas de Chiapas. Pero el periodista nacional casi al último de manuscrito señala: “Hoy Rutilio, no sólo está desesperado y recurre a sus relaciones matrimoniales para hacer que desde el SAT se filtren documentos en contra de su antecesor Velasco, por haberle ganado las pasadas elecciones estatales, sino que además el gobernador chiapaneco es visto desde Palacio Nacional como “uno de los gobernadores más incapaces y problemáticos de la 4T”…(sic), pues ojala prevalezca la madurez política en ampos políticos (Escandón Cadenas y Velasco Coello) y no se vaya a fraccionar la amistad porque entonces si va a bailar Bertha…sin comentarios… Hasta aquí la dejamos por hoy y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK