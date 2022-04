Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Ruptura y golpes en MORENA; la lucha por el poder exhibe a dirigentes.

Para muchos expertos y analistas de todo el país, y dejando a un lado el corazón de algunos morenistas para valorar más su inteligencia y ver las cosas más frías, hay ya un arranque de ruptura entre los morenistas del país y sobre todo dentro de la línea especial que trae a cuestas el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien ha venido soltando acometidas, ofensivas y ataques teledirigidos buscando mostrar que el partido con las siglas de Morena es quien va a decidir el futuro del instituto político originando una estrategia de provocaciones y duelos con el actual Presidente de la JUCOPO en el senado de la república, Ricardo Monreal, quien ha sido pasivo y a veces distante evitando caer en la confrontación de Mario Delgado, que sigue haciendo un papel de francotirador y faccioso. Está en su lecho de arrogancia y respingo en todo su esplendor.

El duelo nacionalmente cada vez se polariza más, y el propio Presidente de México López Obrador ha empezado a actuar de manera más templado y despejado, al menos ayer en la mañanera donde ya fue otro el volumen que le imprimió al caso de su partido político MORENA. Pero lo que no se puede negar es que, al interior de MORENA, podrían arreciar los golpes bajos y crear un desorden que a nadie ayudaría de los que verdaderamente deben sentirse orgullosos morenos. Dentro de la historia de la humanidad, nos ha dictado siempre que la lucha del poder es complicada, dificultosa y hasta peligrosa y muchas veces son la misma gente –ellos mismos- la que provoca la escisión y ruptura. Son mentecatos y necios aquellos que no advierten un rompimiento fuerte al interior de Morena. En varias entidades federativas también se están cociendo habas y Chiapas no es la excepción. El poder atonta y embrutece y por ahí llega también la autodestrucción. Ojo con la lucha de los radicales contra los radicales.

El senador Velasco pide a sus aliados “serenarse” para privilegiar coincidencias.

El senador Manuel Velasco Coello, personaje importante de la alianza electoral del PT, Verde y Morena desde el 2019, dijo en la capital del país, que sus aliados de Morena deben hacer a un lado sus diferencias y hacer prevalecer los puntos de coincidencia: «Hay que serenarnos todos, a nadie le conviene el pleito», dijo Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, «en política tres años son una eternidad y algunos hablan de la elección del 2024 como si fuese a ocurrir este año.

¿Considera que el senador Monreal está siendo blanco de una purga en Morena?, le preguntaron.

«No, él mismo lo menciona en la entrevista, es fundador de Morena, estuvo en la asociación civil antes de que se constituyera como partido político y lleva trabajando desde 1997 junto al licenciado Andrés Manuel López Obrador; se han apoyado mutuamente, han pasado muchos momentos juntos, me consta de la relación de afecto y de cariño que hay entre ambos.

«He tenido la oportunidad de conocer de cerca la relación afectiva que se tienen, desde antes de que tuvieran los cargos que cada uno tiene, me ha tocado ser testigo de ello, y creo que hay esperar los tiempos para el 2024».

El senador Manuel Velasco señaló que en los tres años de la actual Legislatura el senador Ricardo Monreal ha promovido el trabajo con todas las fuerzas políticas que tienen representatividad en el Senado en busca de sacar adelante reformas constitucionales.

«Faltan muchos temas de la agenda que tenemos que sacar adelante, en el Partido Verde somos aliados del Presidente López Obrador, junto con Morena y el PT, incluso estas elecciones vamos juntos en cinco de los seis estados donde habrá relevo de gubernaturas.

Consultado por diarios nacionales sobre las expresiones del senador Ricardo Monreal en el sentido de que las ambiciones de los radicales de la 4T rumbo a la sucesión de 2024 van a acabar con el País, no solamente puso el ejemplo de su estado natal, que, a más de tres años de distancia, los que pensaban que iban a ser ninguno fue y los que se peleaban no llegaron. Y advirtió: “Es momento de trabajar en torno a los objetivos comunes que tenemos. Yo haría un llamado a la unidad, a dejar a un lado las diferencias y hacer prevalecer los puntos de coincidencias”, reconoció.

Historia de la alianza electoral donde ha estado MORENA.

La coalición electoral mexicana formada por el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, el Partido del Trabajo (PT) y el partido Encuentro Social, que primeramente se llamó “juntos haremos historia”, se crea para ir de la mano rumbo al 2018 cuando fue elegido el Presidente López Obrador. Una alianza que recibió la crítica nacional, porque se trataba de dos partidos de izquierda y uno denominado de la “derecha evangélica”. Ya en el 2019, la alianza electoral continúo, integrándose el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde lo electoral se fue a la competencia de algunas entidades federativas con estados como Baja California, Puebla y Quintana Roo. El 23 de diciembre de 2020, la coalición cambió de nombre a “Juntos Hacemos Historia”.

Sin embargo, el PES se fue borrando solo, hasta desaparecer a nivel nacional, porque no alcanzó el porcentaje del 3 por ciento, lo que le dio pauta a una alianza electoral más consistente como Morena, PT y el PVEM, sin embargo, en este 2022, se empieza a observar una ruptura y en el caso de Aguascalientes, donde habrá elecciones este año, se rompe la alianza y van por aparte PT y Verde, dejando sólo hasta ahora a MORENA. El 9 de noviembre de 2021, todo era miel sobre hojuelas, -se firma el pacto- hoy en estos días de enero del 2022, al menos en Aguascalientes, un indicador de rompimiento aliancista ya empezó a observarse, entre Morena, PT, y el verde. En fin.

Se cumplió un mes del fatal accidente. Estados Unidos prometió cárcel para los culpables.

Intempestivamente el pasado domingo 19 de diciembre del año pasado aterrizaron en el aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” de Tuxtla Gutiérrez, un jet ligero Gulfstream G700 de la embajada de los Estados Unidos en México, donde llegaron el embajador estadounidense, Kent Salazar, y los también embajadores de Guatemala, Mario Búcaro Flores, y de Belice, Óscar Lorenzo Arnold., cuya misión era conocer de viva voz los argumentos de los migrantes heridos y conocer los temas de su salud y empezar por saber las causas que originó este fatal accidente vehicular que cobro la vida de 56 migrantes en una volcadura fatal entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez.

En conferencia de prensa, dejó labrado el embajador de los Estados Unidos Kent Salazar, lo que se persigue con el trágico accidente que hizo reaccionar al Vaticano, a la ONU, al gobierno norteamericano, a la OEA y al gobierno de Guatemala donde hubo tres días de luto nacional. Dijo textualmente:

“El gobierno de los Estados Unidos, Junto con el gobierno mexicano, el Presidente Biden y el Presidente López Obrador, en lo que determinamos es la acción inmediata que se requiere en este caso, y esa reacción inmediata es de investigar, es de capturar y es de traer a la justicia de los que fueron culpables, con las muertes de las personas que murieron en la tragedia de los migrantes”.

Este 9 de enero hizo el mes del fatal accidente y a 22 días que se prometió llevar a la cárcel a los culpables de la muerte de más de 56 migrantes. Así las cosas.