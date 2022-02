Epígrafe

Marco Briones

San Cristóbal será un caso de éxito con la desintegración de la coalición

Para los próximos comicios electorales en los ciento veintitrés municipios de la geografía chiapaneca, Morena, PVEM, Chiapas Unido y Mover a Chiapas “van solos”. Así lo confirmó este pasado fin de semana Oswaldo Chacón Rojas, Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado (IEPC).

Lo anunciado por el titular del IEPC Chiapas de inmediato tuvo acuse de recibo en San Cristóbal de las Casas, donde de inmediato los opositores brincaron e hicieron berrinche, sobre todo porque ya se hacían dentro de la coalición.

Sin embargo, en el caso del exdiputado Juan Salvador Camacho Velasco, terminó por confirmar que se queda como el único aspirante del movimiento de regeneración nacional a la candidatura por la alcaldía de San Cristóbal de Las Casas, postulación de la que seguramente saldrá como el próximo presidente municipal de la capital cultural de la entidad.

“Orbua” le dijeron a Fabiola Ricci Diestel, del PAN, y a Carlos Herrera, del PRD. Tendrán que buscar cobijo por otro lado, porque claro está que, en San Cristóbal, y en la Cuarta Transformación, no tienen oportunidad, es más, los detestan…

Por lo tanto, en los próximos días, Morena oficializará la bien merecida nominación de unidad de Camacho Velasco para el ayuntamiento de ese municipio. ¡Y cómo no! si el legislador con licencia tiene el apoyo de la ciudadanía y de actores políticos estatales y nacionales; además, su trabajo lo respalda. Tiene todo para ganar y para arrasar este 6 de junio, tal y como ocurrió en 2018.

Por cierto, hace un par de años sostuve una entrevista con el ahora ex legislador y en aquel entonces me afirmó que sus objetivos eran muy claros, en aquel entonces me confió que algún día tendría la oportunidad de gobernar San Cristóbal de Las Casas, una de las ciudades más representativas de Chiapas y México, y cuando así lo hiciera, buscaría que ese bello pueblo mágico recupere mucho de lo que perdido al paso del tiempo. ¡Qué así sea!

Breves epígrafes. –

Otro caso de éxito con la desintegración de la coalición de los partidos que acompañaban a morena es Huixtla, ahí José Luis Laparra es quien lleva mano y seguramente buscará la reelección, logró de último momento importantes acuerdos con las bases de Morena en Chiapas, y tiene una alta posibilidad de ir por su tercer periodo como alcalde de esa ciudad.

Sin embargo, no hay que descartar que también están apuntados para las encuestas internas José Gabriel y Heriberto Rodríguez, el primero de estos con buena aceptación en las bases locales pues a él se sumaron las estructuras y líderes que dejara el difunto Soldadito. En pocas palabras, ahí en ese municipio será la final anticipada.

Por su parte, José Luis Laparra, ya alista su separación del cargo para poder ganar las encuestas internas y con ello ser candidato oficial.

El frente encabezado por el PRI, PAN y PRD en Huixtla, solo espera que José Gabriel les dé el sí para encender la maquinaria, aunque honestamente tendría muy pocas posibilidades, pues el panismo en ese municipio fue soterrado al igual que el PRI, y encima de ello se topará con un bastión donde ya gobierna Morena y tiene prohibido perder. De los demás candidatos no hay mucha información, uno que va por el PVEM haría su cuarto intento y el resultado seguirá siendo el mismo y el otro que dice ir por Chiapas Unido, ya fue alcalde, pero la única estructura que tiene es la de su casa y tan tan…

++++++++++++++++

En Huehuetán, Morena lleva un interesante proyecto de unidad, ahí el trabajo que realizan los referentes del movimiento de regeneración nacional le apuesta a la conciliación con la ciudadanía, aparentemente la decisión de trabajar en unidad en favor del trabajo realizado por Donny Díaz Marroquín ha permitido llegar a cada rincón de ese municipio, es otro de los municipios clave e imperdible para morena, pues también ahí gobiernan.

Los rivales que ya levantaron son el ex alcalde Manuel Ángel y su hermana, buscarían la candidatura del PVEM y un tal Ladislao Juan que asegura tener de nueva cuenta la candidatura de Chiapas Unido, la misma candidatura con la cual perdió en 2018.

++++++++++++++++++

En Comitán es José Antonio Aguilar Meza, quien sigue encabezando las diferentes encuestas locales, Toño Aguilar, tiene mucha experiencia en el tema electoral, conoce perfectamente su municipio, ha sido candidato y ha ganado. Gobernó de manera extraordinaria su tierra natal y está muy bien posicionado. Sin duda, es una muy buena opción, ya sea para encabezar la diputación local por el distrito seis o para buscar la alcaldía de ese municipio.

En caso de buscar la diputación local, lo haría con la coalición de partidos Morena, PT, Mover a Chiapas, Chiapas Unido y PVEM, en el caso de la alcaldía, cualquiera de los partidos antes citado podría invitarlo a participar. TAM ha sido disciplinado, en últimas fechas tuvo importantes acuerdos con actores políticos en la entidad y a nivel nacional.