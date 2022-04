Fiscalía General de la República

Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Se ha logrado cubrir los objetivos contra la delincuencia: ALVICHA

El balance que hacemos de este año que está por fenecer, es bueno, aseguró el delegado de la fiscalía general de la república en esta entidad Alejandro Vila Chávez, al mismo tiempo de reconocer el trabajo que a diario realizan los elementos de la fiscalía ministerial federal. Vila Chávez también reconoció el trabajo que el gobernador del estado viene realizando en favor de todos los chiapanecos mediante las políticas públicas que ha puesto en marcha. El fiscal federal también señaló que merece reconocimiento del fiscal de justicia del estado con quien han realizado un trabajo interinstitucional que les ha dado muy buenos resultado en el combate de la delincuencia organizada. así mismo el fiscal de la federación en esta entidad dio cuenta de las últimas acciones que se han emprendido en esa dependencia federal en Chiapas, entre las cuales anotamos -dijo- que una de las acciones relevantes fue cuando el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en su delegación en Chiapas, obtuvo vinculación a proceso contra una persona por su probable responsabilidad en el delito de transporte de migrantes por el territorio nacional, con el fin de obtener directa o indirectamente un lucro y evadir la revisión migratoria señalado en la Ley de Migración. Agregó que, de acuerdo con la carpeta de investigación, el 14 de diciembre del presente año personal de la Policía Municipal de Tapachula detuvo a Juan «S», a la altura de El Cantón el Aguacate, municipio de Mazatán. Al final acoto, El imputado circulaba a bordo de un camión de carga, tipo tres toneladas, dentro del cual se localizó a 40 personas de Uzbekistán (tres mujeres, siete menores de edad y treinta hombres), quienes se encontraban de forma irregular en el país; además, los indocumentados manifestaron que pagarían para que las llevaran a la Ciudad de México…sin comentarios

SE DESLINDA NOTARIO CACHOATECO DE UN “PODER” QUE UTILIZÓ ABOGADO…

hoy amigo lector te daremos a conocer el caso de un conocido Notario publicó que según denuncia de Rosa Isela Martínez Zea, que un notario “N”, en contubernio con su hijo, se dijo, sin conceder que finge, no funge como Notario sustituto y su sobrino de nombre Fortino “C”, despojaron a la denunciante y su humilde familia de su propiedad, misma que hace unos días se apersono ante la autoridad a denunciar ese supuesto y criminal fraude que al parecer, sin conceder, fue orquestado por la notaría pública del estado número 12 y un transa abogadillo de nombre Fortino “C”, quien, dicen, sin conceder resulto ser o se hace pasar como sobrino del multicitado Notario. Fue la señora Rosa Isela Martínez Zea, quien tiene su domicilio ubicado en andador Pijijiapan, en la manzana 10, lote número 10, en la colonia 11 de septiembre, quien denuncio y en su relato aduce que, después de estar de viaje por cuestiones familiares, y al regresar lo que era su domicilio se llevó la gran sorpresa que ya estaba ocupada por un tal Néstor Reyes, quien acreditó ser dueño de la propiedad con una escritura expedida por la notaria en mención, y argumentó que por esa vivienda o propiedad, el pago 700 mil pesos en efectivo por dicha compra al mentado Fortino “C” y al supuesto apoderado que dicen tiene como nombre Roberto “RS”, quien según con informaciones que recabo la señora a la que al parecer, sin conceder, le agandayaron su casa, dicen que es compadre de “negocios” de Fortino “C” y el poder se encuentra inscrita en el registro público de la propiedad, hasta donde está llegando ese gran fraude, aduce la supuesta propietaria de la casa. Según la denuncia de la señora en mención, fue por medio de poder notarial, elaborado, supuestamente, sin conceder, por el conocido notario ubicado en el municipio de Cacahoatán el cual dicen, sin conceder, fue citado en días pasados por la fiscalía de distrito para aclarar la expedición del mencionado poder. Sin embrago el fedatario cacahoateco en su declaración ante el fiscal del MP, aclaro no tener conocimiento y el número de folio no se encuentra en los protocolos de su notaría y al mismo tiempo se querello contra el abogado Fortino “C” y contra con quién o quienes resulten responsables del delito de falsificación de documentos de su notaría, ya que con ese poder notarial elaboraron la mencionada escritura en la notaría en mención, por la cual se dice se ha abrió la carpeta de investigación 2501-990501-2021 donde se querella la señora Rosa Isela Martínez Zea, esperando encontrar respuesta de las autoridades correspondientes toda vez que la denunciante es una persona de escasos recursos económicos y no cuenta con dinero para poder pagar un abogado que le apoye y le ayude a recuperar su casa habitación. Solo espera recibir una respuesta positiva de parte de la fiscalía que está a cargo del maestro Olaf Gómez Hernández, y se actué conforme a derecho contra esa banda de delincuentes de cuello blanco. Bueno pues ahí tiene el maestro Olaf Gómez un tema que debe ver con lupa, porque según se dice no es la primera vez que esa gente actúa de esa forma en complicidad con autoridades del Registro Público de la Propiedad, notarios y fiscalía… sin comentarios

POR ORDENES DE OLAF GOMEZ, MINISTERIALES AGARRAN “EL CHORIZO” …

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Olaf Gómez Hernández, dio a conocer que hace se dio ejecución de una Orden de Aprehensión en contra de Ornel Vicente «N», alias “El Chorizo” y Neftalí «N» alias “El Viejo”, identificados como Objetivos Prioritarios 71 y 72 en materia de Secuestro en Chiapas, por hechos ocurridos en el municipio de Amatán. Agrego Gómez Hernández que fue en el vecino estado de Tabasco, cuando elementos de la Fiscalía Antisecuestro en colaboración con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro del estado de Tabasco, dieron cumplimiento la Orden de Aprehensión en contra los referidos imputados, como probables participes de los hechos que pudieran constituir el delito de Secuestro Agravado, cometido en agravio de la persona de identidad reservada identificada con las iniciales F.H.S., por los hechos ocurridos en el municipio de Amatán. El funcionario estatal señaló que según a la Carpeta de Investigación, el pasado 10 de diciembre del presente año, Ornel Vicente «N», alias “El Chorizo” y Neftalí «N» alias “El Viejo”, junto a dos sujetos más, privaron de la libertad a la víctima de identidad resguardada de iníciales F.H.S., cuando transitaba por el lugar denominado “La Lomita” o “Cafetal Viejo”, perteneciente al municipio de Amatán, amagándolo con armas de fuego y exigiendo rescate por su liberación. Es así, acoto, como La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune…ver para comentar… por hoy aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS