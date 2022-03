Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Se reconoce Pacto de civilidad rumbo al 2021. Hay municipios con claro síntomas de grave violencia

Ante un escenario muy diverso a lo ocurrido en las elecciones del pasado 2018, inclusive ya dentro de un proceso electoral 2021, donde el protagonista principal es el gobierno de la cuarta transformación, -tanto federal como estatal- más allá de que no venga la figura del Presidente López Obrador en la boleta electoral, al que se le señala de ser el que verdaderamente es el que atrae y cautiva los votos, dado su resonancia de popularidad a lo largo y ancho del país, lo cierto es que no son nada halagadores los resultados que se vienen dando en el actual proceso electoral, tanto a nivel nacional donde hay muchos candidatos que han sido asesinados trágicamente, donde Chiapas afortunadamente no existe este tipo de figuras fatales, sin embargo se vienen originando postales inéditas donde sí se da el fantasma de la violencia electoral.

Inclusive a nivel nacional se publicito la violencia electoral en los noticieros de Televisa, hace apenas unas horas, que “encuadraron” a municipios indígenas donde hay muchos ingredientes nada agradables que nos podrían llevar a una confrontación con resultados muy complicados y adversos, donde aparte ya numeramos que hay muchos municipios calientes electoralmente donde los protagonistas de la competencia electoral, no están respetando las reglas que exige el organismo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), que es el árbitro electoral de este cotejo democrático donde todo mundo debe de cerrar filas para evitar hechos que se salgan fuera de control.

Por lo pronto en Chiapas se lanzó un “pacto de civilidad Política” entre autoridades de Chiapas y electorales, y partidos políticos, precisamente para disipar cualquier eventualidad difícil que se pudiera presentar por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal, donde el “fenómeno de él guarura armado”, es el ingrediente número uno de peligro que pudiera acarrear hechos brutales y de desestabilización en algunas demarcaciones municipales. Hay mucho encono en los municipios donde el termómetro electoral se encuentra en su máximo clima, y es necesario estarle echando agua al fuego para no caer en actos cruentos y trágicos. Y no es broma.

Con la presencia de los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) realizó la firma del “Pacto de Civilidad para el Proceso Electoral Ordinario 2021”, entre presidentes y representantes de partidos políticos, con el propósito de garantizar una democracia plena y de respeto a los principios de legalidad, tolerancia, equidad y convivencia pacífica durante la contienda electoral. Dentro de este importante evento de exigencia de legalidad y moral pública el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que promover el nombramiento y elección auténtica, legítima, secreta y voluntaria de los representantes populares en los ayuntamientos y en el Legislativo Federal y Estatal, fortalece a las instituciones, sin embargo, es necesario que las y los participantes tengan la voluntad de cumplir con lo establecido en las constituciones de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Chiapas, así como en las Leyes Electorales.

Precisó el gobernador que la democracia se construye mediante la generación de conciencia individual y colectiva, pues es la única manera de acceder de forma honesta y transparente a la voluntad popular, al contrario de quien se impone a través del fraude electoral y sólo busca su propio interés, convirtiéndose en delincuente que debe ser expuesto a la justicia, al tiempo de exhortar a evitar los enfrentamientos, la denuncia sin fundamento y caminar juntos para lograr el progreso de Chiapas.

Dentro de este Pacto de Civilidad entre los partidos políticos, el mandatario estatal resaltó que, como nunca en la entidad, se registra una gran pluralidad política, y refrendó el compromiso, disposición y apertura para que cualquier organismo pueda acercarse a las instituciones del Gobierno de Chiapas a exponer, desahogar y resolver mediante el diálogo cualquier conflicto o diferencia que pueda presentarse.

Por su parte en este evento el árbitro de esta próxima contienda electoral del 6 de junio, el consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, dijo que este pacto es un acto republicano que incluye a todas y todos los involucrados en las tareas para realizar elecciones ejemplares; implica, dijo, una manifestación de querer abonar a la paz del pueblo, condenando y rechazando actos violentos, así como el compromiso político de no traicionar las cláusulas de este acuerdo.

Denuncias de que hubo “mano negra” en el secuestro del candidato de MORENA en San Cristóbal de las Casas.

Ayer trascendieron dos videos donde el candidato de MORENA a la Presidencia Municipal de San Cristóbal de la Casas, Juan Salvador Camacho Velasco, fue vilipendiado, agredido y violentado en la comunidad de “Los Llanos” en los altos de Chiapas. Son imágenes fatales de violencia donde el joven aspirante fue cobardemente embestido por desalmados seres humanos que muestran a simple vista que el escenario fue preparado para desdibujar la imagen del candidato a la Presidencia de San Cristóbal, y que urge una investigación por parte de la Fiscalía General de Chiapas, porque hay nombres y siglas a quien señalan de ser el orquestador de esta infamia y ofensa política que en nada beneficia al proceso electoral de Chiapas.

Los videos son muy manifiestos y explícitos de que hubo “mano negra” en este secuestro de casi más de ocho horas, la forma en que un individuo le tira los lentes, y los destruye con su zapato para dejarlo sin que pudiera ver al intimidado secuestrado, , porque son lentes de aumentos, otros le ponen una soga en el cuello atado a un árbol, gritando que lo van ahorcar, no hay un ser humano sobre la faz de la tierra que no se sintiera con miedo y terror ante estas vivencias, pero el joven candidato de MORENA, guardo la compostura valiente y digna y tuvo que sortear su caso más de 8 horas para poder ser liberado.

En San Cristóbal de las Casas hay señalamientos de que un candidato que ya conoce perfectamente las comunidades, fue el actor intelectual de este bochornoso caso y a través de las redes sociales se está exigiendo que asuma su papel la Fiscalía General de Chiapas con una minuciosa investigación judicial, porque el dedo índice de la población coleta va directo en culpar a otro candidato de color verde, que arrastra fama de perverso y retorcido.

Son imágenes que ofenden la postal de la democracia en Chiapas, que lastiman la dignidad del ejercicio políticos, y muestran cobardemente de que están hechos algunos candidatos con tal de ganar una Presidencia Municipal. Por eso es necesario una investigación judicial para aclarar sospechas en torno a las acusaciones provenientes de la misma sociedad San Cristobalense, que tuvo acusaciones fuertes en contra de quien pudo haber cometido esta afrenta que lastima la civilidad de los chiapanecos. Una postal violenta que tiene “autoría intelectual”. Ver para creer…Dixe.