Armando Domínguez

Se reúne Manuel Velasco con Monreal y Adán Augusto

Para comenzar… Una vez más causó asombró la fotografía que circuló en redes sociales, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López se reunió con los coordinadores en el Senado, Morena, Ricardo Monreal y del PVEM, Manuel Velasco, para analizar las prioridades de la agenda legislativa de la Cuarta Transformación. El encuentro se realizó en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en Bucareli en el cual se destacó la unidad de los actores que participaron, pero más allá de todo es una postal de camaradería, lealtades, de auténticos amigos que son los tres y que se conocen desde hace muchos años. “Reunión de trabajo en Gobernación con el secretario Adán Augusto y el líder de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal para avanzar en la agenda de transformación que encabeza el Presidente López Obrador”, Publicó en Twitter el coordinador del PVEM, Velasco Coello, quien agregó la frase “Unidad da buenos resultados” y una fotografía del encuentro. Evidentemente, no se puede esconder la historia, mucho menos aventarla, cuando aparecen los tres políticos en la fotografía: Adán Augusto, Ricardo Monreal y Manuel Velasco, no solamente los une amistades de familia, sino que los tres políticos ya fueron diputados locales, diputados federales, senadores y gobernadores de sus tierras, Tabasco, Zacatecas y Chiapas y los tres, hoy son personajes de la cuarta transformación. Con sus años, unos más que otros, pero con una experiencia política del mundo electoral que por eso han llegado hasta donde se encuentran. Y hoy siguen el camino porque los tres siguen sirviendo al gobierno en turno y Monreal y Velasco, son políticos que operan con la Secretaría de Gobernación por instrucciones del Presidente López Obrador, y por eso siguen “juntos haciendo historia” y sin duda seguirán. Y con ello, se echó andar la perversidad de ataques en contra de Manuel Velasco Coello, y hasta del senador Eduardo Ramírez Aguilar, que se ha convertido en un potencial aspirante al gobierno de Chiapas rumbo al 2024, este último sus adversarios electoreros se aprovechan para desdibujarlo y crear una atmósfera de que proviene de un grupo político no popular, sin embargo son tan burdos los ataques de los francotiradores que son dirigidos y tienen nombres desde Tuxtla Gutiérrez, que lejos de satanizar imágenes los escenarios alcanzan un fenómeno con efecto contrario, de reconocimiento, porque a Ramírez Aguilar ya lo consideran un candidato único. ERA, trae toda la musculatura, eso que ni qué rumbo al 2024. Y Adán Augusto, Monreal, y Velasco Coello “son piezas claves en el radar político nacional”. Nadita.

Acorde al combate a la corrupción y a la transparencia que promueve la Cuarta Transformación, el doctor Pepe Cruz, secretario de Salud estatal, encabezó recientemente una reunión con los responsables administrativos, humanos y financieros de los 10 distritos de salud en Chiapas, para alinearse al Plan Estatal de Desarrollo; donde los exhortó a la transparencia y honestidad para garantizar mejora continua de los servicios de salud. Quién no recuerda los altos índices de corrupción que encabezaron los ex secretarios de Salud de los tres últimos sexenios pasados, quienes hicieron grandes negocios con cadenas de empresas expendedoras de equipo y material médico, logrando hacerse de miles de millones de pesos que deben tener invertidos en bancos y bienes inmuebles fuera de Chiapas; mismos que dejaron en crisis a los hospitales y centros de salud de la entidad, provocando la falta de medicamentos, materiales de curación y equipo de oficina en perjuicio de los trabajadores y de los usuarios. Incluso, los trabajadores del sector salud realizaron una serie de movilizaciones de protesta por la falta de material para la realización de sus actividades cotidianas, así como por la falta de cumplimiento de los compromisos contenidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, retraso de salarios, prestaciones y bonos laborales; mientras que los “aviadores” cobraban puntualmente sus respectivo emolumentos sin hacer nada ni llegar a trabajar, en tanto los funcionarios hacían de las suyas con los recursos materiales y económicos de la institución. El doctor Pepe Cruz, dice que actualmente, en la Secretaría de Salud laboran más de 25 mil trabajadores, donde gracias a la reingeniería del capital humano, que implica la eliminación de plazas ocupadas por personal que no asiste o no cumple con el perfil profesional, se lograron eliminar 6 mil plazas, logrando un ahorro importante que se ha invertido en mejoras hospitalarias. Se imaginan ustedes, 6 mil plazas fueron eliminadas en lo que va de esta administración. Con razón los trabajadores protestaban permanentemente en contra de los “aviadores” que cobraban más que ellos que sí trabajan, y seguramente, varias de esas plazas eran ocupadas por familiares de los funcionarios de la Secretaría de Salud estatal, así como por los líderes sindicales que encabezaba ex caciques. Hoy, los trabajadores sindicalizados están más dedicados a cumplir con sus responsabilidades asignadas, las autoridades a cumplir con el Contrato Colectivo de Trabajo, los tiempos de manifestaciones y paros han quedado atrás, ahora la dirigente de la Sección 50 del SNTSA, María de Jesús Espinoza de los Santos, anda más entretenida en otras grillas con los de la Sección VII del SNTE-CNTE. Por eso, el doctor Pepe Cruz, les dijo a sus funcionarios que el manejo del recurso financiero y material necesita ser muy meticuloso, transparente y con un alto sentido de responsabilidad, ya que de ello depende la estabilidad de la institución para desarrollar las diferentes estrategias a favor de la salud de la población. Muy bien.

Para finalizar… Alejandro Avilés Álvarez del PRI para la gubernatura de Oaxaca. Más de 15 mil simpatizantes y militantes del PRI se dieron cita en el mítico Auditorio de la Guelaguetza, para la reunión de Delegadas y Delegados que ratificó la candidatura de Alejandro Avilés Álvarez a la gubernatura de Oaxaca por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En el recinto, abarrotado de militantes, acompañó al abanderado del PRI a la gubernatura el Gobernador priista Alejandro Murat, quien afirmó que el PRI logrará ganar la próxima elección del 5 de junio para dar continuidad al legado que el partido ha dado a Oaxaca. Destacó que Alejandro Avilés conoce el territorio, viene de la cultura del esfuerzo y sabe de los problemas de Oaxaca. Es uno nuestro, expresó, al llamar a todos los presentes a promover el proyecto del partido. Los candidatos de enfrente, aseveró, no tienen ni la capacidad, ni tienen resultados. También, estuvo presente el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acompañado de las Delegadas y Delegados del partido que, en unidad, ratificaron y respaldaron la candidatura de Alejandro Avilés Álvarez. El virtual candidato, destacó los resultados del actual gobernador Alejandro Murat, pues afirmó que lo único que ha entregado al estado son carreteras, hospitales, seguridad, paz y tranquilidad para las y los oaxaqueños. Todo el priismo, agregó Alejandro Moreno, se siente orgulloso de tener un gobernador como Alejandro Murat, ya que en Oaxaca hay paz, armonía, tranquilidad, buenos resultados económicos, desarrollo, inversión, oportunidades para los jóvenes y un gran compromiso con las mujeres. Alejandro Avilés señaló que “es un hombre que va a luchar por Oaxaca y que mantendrá su desarrollo, en la ruta que hemos construido juntos”. Por su parte, Alejandro Avilés, sostuvo que “en el PRI estamos unidos y más fuertes que nunca”. Agradeció el apoyo recibido por el priismo oaxaqueño, encabezado por Javier Villacaña y Lizbeth Concha, durante la precampaña, donde constató la reincorporación de militantes y reafirmó su cercanía con el pueblo y afirmó que con él habrá certeza, rumbo, y se fortalecerá el presente y el futuro de las familias oaxaqueñas. Ahí sí.

