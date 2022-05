Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Secretaria del transporte amenaza con cárcel para quienes operen vehículos Uber

*Piden investigar la “ley Aquiles” Pandémica.

Más allá que cada estado de la república mexicana regula las disposiciones que operen o administren automóviles en aplicaciones como Uber y Cabify, según dictaminó desde el 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cierto es que Chiapas no le ha entrado a este tipo de la plataforma tecnológica, por el contrario, se ha denunciado que, en el 2020, en plena pandemia se hizo una ley a la medida del actual secretario del Transporte en Chiapas, Aquiles Espinoza García, una ley del transporte que lleva mucha perversidad e infamia en favor de la corrupción para asumir el poder y ejercer una política dictatorial donde los únicos beneficiados son las autoridades estatales del transporte, que le da potestad la ley para cometer pillerías y atrocidades y que ya denunciaron los transportistas chiapanecos.

Conocida como “la Ley Aquiles”, los auténticos transportistas de Chiapas y algunos que le han empezado a quitar ya sus rutas que ellos mismos fueron pioneros o que esta controvertida ley confeccionada deslealmente durante la pandemia, ha inundado por todos los municipios de Chiapas de “mototaxis” donde se habla de un negociazo redondo en este rubro en la figura de “Mototaxis”, y que los líderes del transporte han exigido que se investigue también.

Por lo pronto se habla de que esta “Ley Aquiles”, única en el país, no previo lo de las plataformas tecnológicas, lo que dio pauta que, desde este martes, la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado, informó de sanciones penales para quienes operen vehículos en la aplicación Uber sin tener una concesión para el transporte de pasajeros. Así lo señaló el titular de la dependencia, Aquiles Espinosa García, quien advirtió de hasta siete años de cárcel para quien opere un vehículo inscrito en la plataforma. (Diario de Chiapas)

De acuerdo con la información del funcionario, se presentará denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para sancionar a quien esté operando la unidad, y también al dueño del vehículo. No obstante, la dependencia estatal advirtió que, de conformidad con la ley vigente, el servicio público de transporte a través de plataformas tecnológicas deberá ser operado en la entidad por personas morales, mediante la contratación de vehículos que tengan concesión o permiso otorgado por la secretaría.

Hasta ahora todo es expectación y la gente a través de las redes sociales han denunciado que se investigue la ley del trasporte de Chiapas que presuntamente se confecciono en el 2020 y se encuentra más para adquirir poder oficial que beneficiar al ramo autentico del transporte. Problema en Puerta.

Uber, inicia actividades en Chiapas.

Tras el anuncio de Uber de iniciar actividades en Tuxtla Gutiérrez, este Diario de Chiapas se dio a la tarea de verificar dicha situación, por lo que se realizó un recorrido por la capital del estado, comprobando que el tema de confort, precio y seguridad son considerados en esta aplicación.

Ricardo, el chofer que estuvo a cargo de este recorrido, señaló que es concesionario porque tiene unas placas de transporte, sin embargo, la unidad con la que presta el servicio para Uber nada tiene que ver, además de confirmar que cualquier particular podrá darse de alta en las filas de este transporte. En el primer día de funciones la aplicación se vio saturada, por lo que cada servicio para ser atendido tardó un aproximado de entre 10 a 20 minutos.

“Estamos muy contentos de ofrecer nuestros productos en la capital del estado, en donde a un año de estar disponibles estimamos en promedio la generación de 3 mil oportunidades de autoempleo flexibles para todos los chiapanecos”, comentó David Mínguez, gerente de Comunicación de Uber.

Mentira, no irás a la cárcel por manejar Uber

Tras la declaración del secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, donde aseguró que habrá sanción de hasta 7 años de cárcel para operadores de Uber en la capital del estado, Alerta Chiapas solicitó la versión de la compañía y esto fue lo que respondió.

“Respecto de la operación de Uber en el estado, un Juez Federal concedió a la compañía una suspensión definitiva en la que permite que la plataforma pueda estar disponible, el registro de los socios conductores y su uso por parte de los usuarios.

Por ello, los chiapanecos podrán auto emplearse mediante la tecnología sin necesidad de contar con una concesión, la cual aplica sólo al transporte público y no al privado intermediado por la aplicación de Uber. Y respecto de los usuarios, podrán acceder a un modo de movilidad adicional, que es seguro, confiable y cómodo, que complementa al ecosistema actual de transporte. Buscamos ser un aliado estratégico del estado para juntos transformar la movilidad y economía de Chiapas.” (Sic)

En San Cristóbal de las Casas, Jerónima Toledo no entrega cuentas claras.

En San Cristóbal de las Casas, es muestra palpable que la corrupción del periodo 2018-2021, alcanzó su máxima expresión en la historia de Chiapas, donde los alcaldes chiapanecos aprovechándose de la pandemia utilizaron recursos públicos alegando que los invirtieron para atender el covid 19, y no pueden comprobarlo, además la gente advierte que fue el trienio municipal también más flojo que haya habido porque la mayoría de los Presidentes municipales de Chiapas, no trabajaron al 100 por ciento dentro de la pandemia sobre todo el año 2020, que fue un año eminentemente turístico para los ediles, porque prácticamente no hicieron absolutamente nada, pero si gastaron sus presupuestos municipales.

Podría considerarse el trienio pasado como el que más flojearon los Presidentes municipales por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal, y que no hicieron nada, no se sabe dónde está invertido el erario municipal que se aplicaría para la población y hay un hermetismo delas autoridades encargadas de vigilar los presupuestos de Chiapas respecto a este asunto, mucho silencio, pero ya se sabe que algunos ediles chiapanecos los vienen citando a la capital Tuxtla Gutiérrez. Son exalcaldes de ciudades grandes, medianas y pequeñas.

Por lo pronto el pasado lunes se llevó a cabo una reunión entre autoridades salientes que encabezó la exalcaldesa Jerónima Toledo, y funcionarios integrantes del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, periodo 2021-2024, para la entrega parcial de paquetes y documentación del ejercicio 2018-2021. Con la presencia de ex funcionarios de primer nivel, regidores, funcionarios del actual Ayuntamiento y la síndica municipal, Victoria Ruiz Olvera, denunciaron que no se recibió la documentación que soporta el acta de entrega-recepción y que se están haciendo “pato”.

Hay pues un sospechosísmo alrededor de esta importante ciudad de los altos de Chiapas, donde se busca pretender ayudar a solventar sus gastos a Jerónima Toledo, para evitar quemar a su partido MORENA, pero ya se habla de negociaciones chantajistas con algunas autoridades que deben de investigar los presupuestos municipales de las alcaldías de Chiapas. Negociazo redondo. Increíble.