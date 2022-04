Asesoría Legal

Servicio de Wizz un asco

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Los promotores del servicio de internet, televisión y telefonía de WIZZ son buenos para engancharte y engañarte que tienen buenas promociones, que tienen mucho más canales que otras compañías, y varias cosas más, como también te dicen que si no te gusta el servicio que lo puedes cancelar al mes, es falso todo lo que mencionan, su señal está siempre muy mal, cuando lo reportas te dicen todo lo que tienes que hacer, y de paso te dicen que tienes que esperar media hora para que se restablezca el servicio, en fin, nunca solucionan absolutamente nada, cuando de reportes se trata no te atienden como debe ser, supuestamente te canalizan con el área técnica y te repite lo mismo que el anterior personaje con el que hablaste, parecen loros hablan y hablan sin poderte ayudar, pero no les quedes mal en el pago porque el día que finaliza el mes te cortan inmediatamente la señal que va acompañado de una multa de más de 80 pesos, pero son tan descarados y sinvergüenzas los rateros estos que a la hora que cuando logras ingresar tu reporte (el cual te la hacen difícil) solo te condonan 40 pesos como por 3 días sin servicio, se debería legislar que los días que te corten el servicio no lo cobren, son unos verdaderos abusivos, te cobran por algo que ni siquiera estas usando, WIZZ es una empresa que realmente ha engañado a sus clientes por siempre, la señal es muy débil, se va con frecuencia, no tienen buen servicio técnico, las chicas que están en caja cobrando en Wizz ni siquiera saben hablar ni expresarse, son chicas con primaria o secundaria terminada y mal capacitadas, porque cuando les dices sobre las fallas solo te dicen que ellas no están para recibir reportes y que hablen al 01800, ese es el resultado a las preguntas, WIZZ no tiene siquiera mercadotecnia, no tiene nada, si tuviera mercadotecnia fuera una empresa líder como Telmex, pero no, nada que ver, ni siquiera un 3 % en líder tiene, lo que si tiene son empleados mal capacitados que solo enganchan a la gente para contratar la basura que venden, WIZZ debería ser regulado correctamente, sin embargo esto no pasa en un país corrupto como el nuestro, es una vergüenza decir que no vamos avanzando, estamos atrasados en la tecnología, la basura que WIZZ vende lo cobra caro y el servicio no es de calidad, lamentablemente las empresas grandes se comen a las más chicas comprando sus acciones y ofrecen basura en lugar de mejorar su servicio, TELMEX antes era una empresa pública, ahora es privada, pero n ose trata de Telmex, se trata de que cuando pones una queja en PROFECO te hacen dar mil vueltas, te piden muchos requisitos como para que desistas de tu queja, los clientes de la empresa WIZZ que quieren desistir del servicio los someten y les dicen que no pueden cancelar hasta concluir el año, violan la ley en todo momento con estas acciones, la gente que quiere quejarse por tal situación no es escuchada, WIZZ por medio de su personal mediocre que contrata los mal capacita y de paso a sus clientes los somete a que no pueden cancelar el servicio, WIZZ es una empresa que tiene demasiadas fallas en su servicio de internet y tv.

Lo mejor que se puede hacer para beneficio de todos y todas es lo siguiente, convocar a los mejores estudiantes en tecnología, lanzar un concurso para ver en grupo quien es mejor diseñando un producto que de internet gratis a todas las familias mexicanas y al mundo entero usando el satélite, aunque se venda cada producto en 3 mil pesos no importa, es mejor pagar un solo precio pero no estar batallando con las empresas que venden internet lo cual es un producto chatarra y basura, la ganancia aquí es aparte de las ventas, el mantenimiento, cada 6 meses darle mantenimiento a los aparatos que han vendido, algo que sea de alta calidad para que se convierta en un producto fiable y los clientes tengan fidelidad sobre el producto que los mismos estudiantes venderían, les iría muy súper bien a los jóvenes y de paso los consumidores saldríamos ganando en todos los aspectos, un solo costo con internet para siempre, incluso, vender dicho producto a las personas más alejadas de las zonas urbanas y suburbanas, pero, que a dichos productos no tengan acceso las empresas gigantes en telefonía, internet y video, sino, sería exactamente la misma situación, lo importante es avanzar, no atrasarse, no monopolizar los servicios y productos, actualmente existen lineamientos que deben cumplir las empresas que ofrecen el servicio de internet, de hecho, los lineamientos expedidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) establecen los criterios a los que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet, mediante redes públicas de telecomunicaciones, al implementar gestión de tráfico y administración de red, los proveedores del servicio de internet deberán entregar un informe al regulador con información sobre la gestión del tráfico que abarque del 3 de septiembre de 2021 a junio de 2022, el cual se entregará en la Oficialía de Partes Común del Instituto mientras se migra a un formato electrónico que se encuentre contenido en la ventanilla electrónica, de hecho, se debe ya trabajar a visitar sorpresivamente a las casas que vendan internet y supervisarlas rigurosamente, ya que los proveedores de internet han abusado en todo momento del usuario con actos totalmente abusivos, que sean severamente sancionados con cantidades millonarias por afectar los intereses de los usuarios que dependen del internet.