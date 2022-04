Poder y Dinero

Servicio exterior, premios ignominiosos

* Embajadas y consulados, ¿plurales? * ¿Buscan debilitar a oposición? * La mano de Beatriz en prospectos * ASOFARMA * EDOMEX sin presupuesto * Orient Business Park * Grupo Ruba

La capacidad de entusiasmo es signo de salud espiritual.

Gregorio Marañón (1887-1960) Médico y escritor español.

Víctor Sánchez Baños

El Servicio Exterior Mexicano, siempre ha sido el retiro de oro para algunos políticos que el Presidente en turno, los quiere tener lejos, pero comuna presencia en la administración pública.

Andrés Manuel López Obrador, no es la excepción. Sabe que en las embajadas y consulados puede conocer a personajes que no le sirvan, que hagan ruido por su sola presencia en el país, que sirvan de señuelo político y para darle a algún personaje vida artificial.

En la última camada de prospectos a embajadores o cónsules, enviará a 8 inexpertos y otros 8 que tienen carrera diplomática.

La promesa que hizo AMLO a los diplomáticos de carrera era que no usarían esas posiciones como trampolín político o como salas de espera para otras chambas en el sector público.

Lo que si vemos es la mano de Claudia Sheinbaum y de Beatriz Gutiérrez Müller, en las propuestas. Al mismo tiempo, no se vio ningún personaje cercano a Marcelo Ebrard, por lo que AMLO manda señales sobre la sucesión presidencial.

López Obrador renovará a 16 cargos en el servicio diplomático en embajadas y consulados. La mitad de las propuestas presidenciales, carece de trayectoria diplomática de carrera.

Va un activista, Leopoldo De Gyves, quien mantiene subyugada a la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. La familia del próximo embajador en Venezuela, se distinguió por no acatar la ley.

Durante muchos años militó en el priismo, pero siempre estuvo en favor de fortalecer sus lazos políticos en la región a través de la COCEI, la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo de Tehuantepec, que fundó su padre Leopoldo de Gyves Pineda.

Así, con el apoyo de su padre y las organizaciones campesinas de la región ganó sorpresivamente las elecciones por la alcaldía de Juchitán en 1981. Se considera, ahora, como el primer alcalde de izquierda en ganar una alcaldía.

Sus lazos con grupos guerrilleros los exhibía.

Fue el 5 de enero, cuando fue llamado a Palacio Nacional, donde se reunió con AMLO, quien le ofreció la embajada, luego que Morena lo dejó en último lugar en la candidatura por el gobierno del Estado.

En Nicaragua, Guillermo Zamora fue nominado por el Ejecutivo.

Dos posiciones llaman la atención, ya que se aprecia la mano de la esposa del Presidente: La escritora Laura Esquivel irá a la embajada de Brasil y el historiador Agustín Salmerón a Panamá. Sobre éste último pesan las acusaciones, las graves acusaciones, de acoso sexual. Varios grupos feministas piden a López Obrador que no proponga oficialmente a Salmerón, quien pide que salgan a la luz quienes lo acusan.

En síntesis, 8 no tienen experiencia diplomática y entre ellos, sobresalen los exgobernadores priistas Claudia Pavlovich, de Sonora, quien fue nombrada cónsul en Barcelona; y Carlos Aysa, exgobernador en Campeche se va a la embajada en República Dominicana.

Atrás del nombramiento de Alfonso Suárez del Real, como titular de la oficina de enlace de México en Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, está la mano de Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento, no hay plácet, o beneplácito del gobierno español para el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz. La semana pasada el rey Felipe II se reunió con nuevos embajadores y no estaba el mexicano. Esto fue tomado como una señal de rechazo a Ordaz. Sin embargo, tenemos conocimiento que Quirino no ha completado todos los trámites necesarios para la nominación y aprobación de su nombramiento, según una fuente consultada por este reportero en el gobierno español.

Y, otro inexperto en diplomacia, es Eduardo Villegas coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, se va a Rusia. La ahora exembajadora en Rusia se va a Dinamarca.

Una vez más, llegan políticos a consulados y embajadas. Los diplomáticos de carrera, como muchos funcionarios públicos de carrera los dejan marinados. Por eso nos va como nos va en la administración pública.

Poderosos Caballeros

Orient Business Park

Con el propósito de continuar impulsando el desarrollo económico de la región Laja – Bajío, se inició la construcción de la Microciudad Orient Business Park, bajo el liderazgo de Omar Antonio Pérez Enríquez, en Apaseo el Grande, Guanajuato, entidad gobernada por Diego Sinhué Rodríguez. El Parque Industrial “Orient Business Park”, será la primera Microciudad Industrial del Bajío, un concepto diseñado para aportar a la sociedad una comunidad económicamente activa, comprometida con los seres humanos, que le genere mayores rendimientos a las empresas que operen. Los accionistas invertirán 40 millones de dólares para la edificación de 97 naves industriales.

Grupo Ruba

Con una inversión estimada en los 150 millones de pesos, grupo RUBA, que preside Luis Enrique Terrazas Seyffert, arrancó la construcción de dos mil 600 nuevas viviendas media-alta, en Coahuila, entidad gobernada por Miguel Riquelme. En Torreón, se construirán viviendas en el llamado “Rincón del Marqués” en una superficie de 22 hectáreas.

Edomex Sin Presupuesto

La Legislatura mexiquense cumplió 19 días sin aprobar el presupuesto. Todo está atorado porque Morena se niega a aprobar la deuda pública de la entidad. Los diputados que comanda el morenista Maurilio Hernández, ven sólo las elecciones del año próximo y en la sucesión del priista Alfredo del Mazo. Saben que la maquinaria del PRI ganaría los comicios y los tiene apanicados. Todo lo demás, es alegoría y demagogia.

Responsabilidad Social Corporativa

ASOFARMA

En el marco de su programa de responsabilidad social, Asofarma bajo la dirección Médica de Arturo Vázquez Leduc, inició 2022 con el lanzamiento de la página electrónica laprevencionempiezaadentro.com para sensibilizar a la población mayor de 45 años, sobre la importancia de la colonoscopía, un estudio médico con eficacia superior a 98% para la prevención y diagnóstico del cáncer colorrectal. Este cáncer es el tercero más frecuente y el cuarto con mayor mortalidad en México y cada año se diagnostican casi 15 mil nuevos casos en nuestro país de acuerdo a datos del Globocan 2020. En dicha página se ofrece un panorama sobre el cáncer colorrectal, información sobre la colonoscopía y se enlaza al directorio de especialistas de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal (AMEG).

