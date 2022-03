Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Sexoservidoras, en quiebra por Covid-19. Se quejan de embestidas del Ayuntamiento Tuxtleco.

Ayer Diario de Chiapas, dio a conocer el problema que viene ocurriendo con las sexoservidoras del lugar conocido como “La Galáctica” ubicada en esta ciudad capital, donde vienen sufriendo los embates y agresiones del gobierno municipal, y muchas veces la represión de la policía municipal en contra de ellas, y a eso hay que agregarle que son “explotadas” con elevadas cuotas por parte de los concesionarios. Se trata de un núcleo social de los más agraviados durante esta pandemia, que efectivamente golpeó los distintos sectores sociales y múltiples tipos de negocios, y la figura del sexo servicio no fue la excepción.

El drama que viven las sexoservidoras en “La Galáctica” según denuncia una trabajadora de ese lugar, que por razones obvias se protege de su identidad es fatal y trágico, porque son perseguidas por el Ayuntamiento Municipal y lo lamentable es que denuncian que son muchas veces golpeadas y extorsionadas por la policía municipal. El señalamiento que hace Daniela, nombre que usa para proteger su identidad, de 45 años de edad, que trabajaba como sexoservidora en la zona de tolerancia en la capital de Chiapas, mejor conocida como “Zona Galáctica”, que por varios meses permaneció cerrada por la pandemia del COVID-19, es una postal trágica que viven las mujeres que trabajan dentro del oficio más antiguo de la humanidad.

Casi claman a la sociedad su comprensión de la necesidad del trabajo, y que muchas son madres solteras que tiene hijos, y que lamentablemente para poder sustituir utilizan este trabajo donde son denigradas y desacreditadas, también suplican que ya no más embestidas de las autoridades municipales que preside Carlos Morales Vázquez. Se quejan de que el negocio es un fracaso y el poco dinero que ganan tiene que ser para sostener a los funcionarios públicos como los inspectores de salud, y ya no tienen nada para llevar a su casa.

“Disminuyeron en 100% las ganancias. Tenemos que buscar cómo ejercer y, exponiéndonos al contagio, nosotros mismas crear medidas de bioseguridad para llevar sustento porque somos el pilar de nuestros hogares. Nuestro trabajo cada día disminuye, las ganancias son menos y menos tenemos para llevar a la casa”, dijo al final Daniela.

En Tuxtla hay sacerdotes capacitados contra posesión demoniaca.

Esta semana que transcurre se habló mucho sobre una referencia extraordinaria que hizo el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, en días pasados, y que no deja de ser importante, al advertir que la iglesia católica en Chiapas sí tiene un cuerpo de sacerdotes que atienden presuntos casos de ‘posesión demoníaca’. Contra las fuerzas oscuras, dijo, se necesita de sacerdotes preparados en la instrucción espiritual, aunque reconoció que es muy raro encontrarse ante una situación donde, efectivamente, un hecho sobrenatural esté ocurriendo. Refirió que estos casos, cuando son atraídos por la iglesia, reciben el acompañamiento espiritual necesario, y para ello se necesita de sacerdotes no solo bien formados en la teología y conocimiento de la biblia, sino con una vida espiritual probada porque deben enfrentarse a pruebas duras, donde la fe y el testimonio de vida son fundamentales. (Sic).

En la mayoría de los casos, dijo, se trata de personas que sufren de algún trastorno que no ha sido atendido por médicos especialistas en el área psiquiátrica, pero cuando sospechan que están ante un hecho que la ciencia médica no puede explicar, también cuentan con la preparación adecuada. Preguntando sobre la posibilidad de que estos casos se presenten, consideró importante que las personas que creen estar afectadas reciban un diagnóstico médico oportuno, y si esto no da una solución, acercarse a su parroquia para que sean canalizados.

Aunque no lo dijo el obispo Chiapaneco, pero si algo creció durante la pandemia también fue este asunto de los habitantes que se les mete el diablo, y se habló mucho de que buscaban a gente preparada para hacerle lo que se conoce como “exorcismo”, inclusive en las redes sociales allá por septiembre y octubre, se manifestó este escenario de que hay muchos casos demoniacos y no faltaron los memes que ponían a conocidos políticos, señalándolos de que “Los demonios andan sueltos”.

Lo que sí es importante más allá de tema que se puede tomar a broma, es que, en Tuxtla Gutiérrez, ya se está capacitado para atender el mal, a los que tienen posesión demoniaca, que no deja de ser importante en la espiritualidad de cada ser humano: Su Fe. En fin.

COVID, inseguridad, prostitución y maras, Invaden Tapachula

En Tapachula, el Frente Cívico Popular del Soconusco (FCPS), organismos ciudadanos, empresarios, grupos de profesionistas, han venido expresando su total preocupación y miedo, porque las autoridades federales han desatendido la salud de los mexicanos y permitido que se propague los casos de coronavirus, la prostitución, la inseguridad y otras enfermedades que aseguran son consecuencia de la llegada y establecimiento de migrantes en la ciudad.

Han señalado que lamentablemente no hay una logística para limpiar la ciudad de indocumentados, incluso de las personas -hombres y mujeres- que están ejerciendo la prostitución y no están siendo controladas por ninguna autoridad sanitaria.

Las fuerzas vivas han hecho constantes llamados a Salud federal y al Instituto Nacional de Migración (INM), para que cumplan con sus obligaciones y se atienda la problemática de la falta de control de los miles de migrantes que se han establecido en la ciudad, al margen de la ley.

Las diversas voces han señalado que, en Tapachula, la migración de personas provenientes de Centro y Sudamérica, así como de otros países ha crecido alrededor de un 80 por ciento, tan solo en los últimos cuatro meses y no hay una regulación jurídica legal de su procedencia. Inclusive ha dicho que el flujo migratorio irregular en Tapachula ha crecido de manera exuberante, donde en ocasiones vienen delincuentes y se asientan en las colonias populares de la ciudad. Grave el escenario en Tapachula.

Rapiditas…. Muy mal la democracia de los partidos políticos de Chiapas, donde una vez más “la chapulinada”, se encuentran en pleno apogeo, y fueron decenas de aspirantes a un cargo popular, que se fueron por la metamorfosis de cambiar su playera de partido por nuevas siglas, lo que ya desmerita y desdibuja todo el proceso electoral en su conjunto. Lo que deberían de hacer los partidos políticos es frenar este tipo de jugarretas de que ya en tiempos electorales muchos aspirantes cambian de siglas. Ojalá no los acepten…Respetando las medidas sanitarias por Covid-19, este lunes, Presidentes, Presidentas, Secretarios y Secretarias de los 24 Consejos Distritales y 123 Consejos Municipales, quienes a partir del 3 de marzo entrarán en funciones, para realizar tareas relativas al Proceso Electoral Local Ordinario 2021, tomaron protesta de Ley, ante la presencia de consejeros y consejeras electorales. En la sede de la Sala de Sesiones del IEPC de Chiapas, el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, tomó protesta de Ley a los integrantes de 26 Consejos Distritales y Municipales, mismos que serán los encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Local Ordinario 2021. DIXE.