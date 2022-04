Bernardo Figueroa

Solo me quieren perjudicar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la difusión de un video donde se ve a su hermano Martín Jesús López Obrador recibiendo 150,000 pesos de David León, tiene la intención de perjudicarlo, sin embargo, señaló que siempre ha salido ileso de la calumnia y que tiene la conciencia tranquila.

“Creo que la intención pues es perjudicarme, tratar de perjudicarme, es la campaña negra de siempre de mis adversarios, ya estamos acostumbrados a esto, pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos”, aseguró este viernes en su conferencia de prensa. A un año de que se difundiera un primer video donde se ve a otro hermano del presidente, Pío López Obrador, en una escena similar, este jueves, el periodista Carlos Loret de Mola difundió un nuevo video en el que se ve ahora a Martín Jesús López Obrador recibiendo dinero de manos de David León, presuntamente destinados a la campaña de Morena.

El presidente López Obrador aseguró que el video es un asunto personal, pero que lo están convirtiendo en político, sin embargo, aclaró que aun así se trate de su hermano, no encubrirá a nadie. “Si hay algún delito de mi hermano, yo no encubro a nadie, es muy claro que el que comete un delito sea quien sea debe ser castigado, independientemente de lo mediático, lo político, si existe un delito hay que denunciarlo”, destacó.

López Obrador aseguró que sus adversarios quieren «descarrillar» el movimiento que representa, pero que se quedarán con las ganas, y agregó que está acostumbrado a este tipo de ataques. «Tengo mi conciencia tranquila, conozco muy bien esto, imagínense cuántas he pasado, es la actitud, la reacción por todo lo que estamos haciendo. Cuando ya no me ataquen, me voy a preocupar, sino hay ataques es porque no estamos cambiando las cosas», destacó.

Tras la difusión de la grabación, David León Romero, quien fue funcionario del gobierno de López Obrador, aseguró que se trató de un préstamo al hermano del hoy presidente de la República. Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó como «obsceno» que busquen manchar la imagen del presidente de la República con videos como el difundido la tarde de este jueves.

Reporte Covid-19

La Secretaría de Salud estatal comunica que en las últimas horas se confirmaron 32 casos nuevos de COVID-19 en personas mayores de 20 años de edad, así como dos fallecimientos por esta enfermedad.

Los contagios recientes se distribuyen en los municipios siguientes: Tuxtla Gutiérrez, 12; Tapachula, 10; Comitán y Suchiapa, dos cada uno; y Berriozábal, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, La Trinitaria y Motozintla, un caso cada municipio.

Las pruebas salieron positivas en 20 mujeres y 12 hombres, de los cuales nueve tienen comorbilidades: obesidad, hipertensión, diabetes y/o tabaquismo. Chiapas recibió este jueves un cargamento de 300 mil dosis de vacunas contra el Covid-19, con las cuales continuará su aplicación en diferentes regiones, informaron autoridades gubernamentales.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que mantiene la vacunación a personas de 40 años en adelante, a quienes reiteró que acudan a los módulos del sector Salud. Es un llamado «a quienes por alguna razón no se han vacunado, a que acudan a los módulos a recibir este biológico y aprovechen la oportunidad de protegerse contra el coronavirus», expresó.

Con la llegada del biológico a Chiapas, afirmó, se tendrán dosis suficientes para avanzar en la atención y protección de la salud y la vida de la población «ante una enfermedad tan infecciosa y peligrosa». Durante una reunión de la mesa estatal de seguridad, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que la dotación de 300 mil vacunas a Chiapas es el volumen más grande recibido durante este año.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso, decidió emprender el esfuerzo institucional debido a la geografía y dispersión poblacional de Chiapas. La meta es incrementar la vacunación diaria de manera importante, «esperando llegar a 50 mil vacunas por día», agregó Robledo Aburto. Las vacunas, aseguró, son seguras y el recurso para detener los contagios y evitar más defunciones, así como reactivar la economía en el país.

El director general del IMSS pidió la colaboración de los jóvenes «para convencer a la población mayor a que se vacune» y así evitar contagios entre familiares y personas queridas. Sobre las defunciones registradas en el último día, la dependencia estatal informa que se trata de dos personas del sexo femenino, de 66 y 73 años de edad, residentes de los municipios de Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez, respectivamente.

Desde el café: Luego de cumplirse un ciclo durante el período escolar 2020-2021, las y los becarios del Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos (CEDTAD) del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), recibieron su documentación académica que los acredita como egresados en los niveles de primaria y telesecundaria. La directora del Instituto del Deporte, Tania Robles Velázquez, acompañada de María de Lourdes Alfaro Gordillo, directora de Educación Básica, encabezaron la ceremonia de graduación de los nueve alumnos que concluyeron sus estudios correspondientes en los dos niveles antes mencionados… as Selecciones chiapanecas de Luchas Asociadas, Patines sobre Ruedas y Hockey In Line están listas para entrar en acción en la primera edición de los Juegos Nacionales Conade 2021, justa deportiva que se está llevando a cabo en Monterrey, Nuevo León, donde se espera que este grupo logre ganar un importante número de medallas para la entidad. Estas tres delegaciones partirán rumbo a la Sultana del Norte, lugar donde se está desarrollando esta competencia nacional, con el respaldo del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, donde la selección de Luchas Asociadas está integrada por 13 gladiadores quienes se encuentran listos para ir en busca de las anheladas preseas… La Fundación UNACH de la Universidad Autónoma de Chiapas, llevó a cabo la entrega de tablets a 27 estudiantes de diferentes licenciaturas del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES), como parte del Programa “Apadrina a un estudiante”, impulsado por la Administración Central. Apadrina a un estudiante es una iniciativa que nace con la finalidad de atender a las y los jóvenes que por razones económicas carecen de herramientas tecnológicas para continuar con sus estudios en línea en la situación actual que prevalecen el mundo por los efectos de la pandemia de COVID-19, y así poder culminar exitosamente su formación profesional.

