Somete la FGJE a proceso ex alcaldesa

Siguiendo con el tema de seguridad te comento amigo lector que el fiscal general del estado Maestro Olaf Gómez Hernández, dio cuenta de que esa Fiscalía a su cargo a través de la Fiscalía de Delitos Electorales (FDE), logró procesar a una persona que se dijo llamar Aida Aracely “N”, por un delito Electoral. Agregó el funcionario estatal que fue el pasado 13 de noviembre del año en curso en audiencia inicial, cuando el Fiscal del Ministerio Público sustento la imputación -aseveró- con datos de prueba que bastaron para que el Juez de Control dictara el auto de vinculación a proceso Aida Aracely “N” por su posible participación en el delito electoral en Pichucalco, cuando fungía como presidenta municipal. Así mismo el maestro Olaf Gómez señaló que en base a todo ello el Juez impuso las medidas cautelares de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales y fijó el plazo de un mes para las investigaciones complementarias. Al último Gómez Hernández acoto, que esa fiscalía a su cargo continuará refrendando el compromiso con la sociedad chiapaneca con el único objetivo de seguir garantizando la aplicación en un marco del Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva se quedará sin ser enjuiciados, trátese de quien se trate, sea quien sea…ver para comentar

GÜERO, APOYA DECLARACIONES DE OBAMA SOBRE CAMBIO CLIMATICO

El senador de la republica el chiapaneco Manuel Velasco Coello señaló que, en palabras del expresidente de los Estados Unidos Obama: “París mostró al mundo que el progreso es posible. la mala noticia es que no estamos ni cerca de donde necesitamos estar”, y tiene mucha razón, afirma, al mismo tiempo aduce el senador Velasco Coello. El cambio climático a veces parece una catástrofe imposible de enfrentar, continua el ex presidente Obama, dice el güero Velasco, como la onda de una bomba ya detonada. El ex presidente estadunidense Obama agrega. indicó él también coordinador de los senadores del Partido verde en el senado mexicano, “Pero la realidad es diferente, como expresó en Glasgow el expresidente de Estados Unidos Barack Obama: “París mostró al mundo que el progreso es posible”, dijo para celebrar que hayamos frenado las emisiones, un hecho no siempre apreciado”. Esa es la buena noticia, aunque la matizó en seguida: “La mala es que no estamos ni cerca de donde necesitamos estar”. Creo que es un mensaje preciso y útil, señala el senador Velasco Coello, porque bien lo dice Obama, Los científicos siguen tremendamente preocupados con el calentamiento al que vamos y piden acciones drásticas y rápidas contra las emisiones. Pero es más fácil hacer sacrificios si sentimos que no serán fútiles. Son pocos los políticos que se preocupan por el cambio climático y los que están el poder las ha valido una pura y dos con sal por eso merecido reconocimiento al senador Velasco Coello que siempre ha manifestado su preocupación por la preservación y cuidado el medio ambiente…sin comentarios

Hay calles en Tapachula, que urge se reparen y están en el primer cuadro de la ciudad… Con bombos y platillos anuncian allá en mi pueblo la inauguración de obras consistentes en acoquinamientos y pavimentación de calles, eso es plausible, de acuerdo al boletín oficial emitido por el área de COMSOC, del ayuntamiento de mi pueblo la otrora Perla del Soconusco tocó el turno a la colonia El Girasol, ubicada al norte del municipio huacalero, donde con alfombra roja y caravanas recibieron a las autoridades municipales, quienes llegaron a esa núcleo poblacional popular a inaugurar una nueva vialidad, en donde se invirtieron dos millones 023 mil 276 pesos. Dicen que, se trata de “obras que cambian vidas”, y por esa razón los colonos le dan un amplio reconocimiento a la presidenta municipal Rosa Irene Urbina Castañeda, porque después de muchos años de gestiones les dio respuesta a sus peticiones. Muy bien, pero, pero, pero, existen muchas, calles avenidas que no han sido vista por la alcaldesa y debería darse una vueltecita por la 13 avenida norte entre 1ª y 17 calle oriente, un tamo que está en deplorables condiciones y solo le han ido a tirar chapopote, pero con las fuertes lluvias todo volvió a quedar peor. Lo mismo sucede con la 11ª poniente entre 2ª y 4ª. Norte, calle que nunca ha sido atendida y está en pleno centro, así es que como dijera el extinto Guillermo M. Gutiérrez, “Está bien, Pero Esta mal” …sin comentarios…Por hoy aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS