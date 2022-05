Linotipe@ndo…

Por: Marco Antonio Cabrera Alfaro

Somos respetuosos de la ley electoral y contribuimos a la paz y tranquilidad…

En nuestra corta estancia allá en mi ciudad, la otrora Perla del Soconusco, tuvimos la fortuna, la suerte, y la oportunidad de coincidir en un restaurante al norte poniente de Tapachula, en una gira de trabajo que realizo allá en mi pueblo el fiscal general de justicia del estado, el profesionista Olaf Gómez Hernández. La caballerosidad, humildad y respeto fueron los signos distintivos de su persona, cuando en un corto intercambio de palabras logramos presentarle nuestras credenciales, ahí, en ese momento, le reconocimos el trabajo que viene realizando al frente de esa dependencia impartidora de justicia, al mismo tiempo de manifestarle nuestro respeto y gratitud por el corto espacio que generosamente nos concedía. Gómez Hernández, nos dijo que, “Hola amigo, un gusto saludarte, antes que nada déjame comentarte que, Somos respetuosos de la libre expresión, y es un gusto saludarlo amigo periodista, remarcando que, de igual forma somos respetuosos de la ley electoral y por la veda que existe, no esta permitido hacer declaraciones y en nuestro caso no es nuestro estilo ser protagonistas, por que el trabajo y las buenas obras -remarco- que se ejercen en nuestro estado el gobernador es el único quien lleva la voz cantante. Agregó, nosotros estamos en lo nuestro sacando nuestra chamba y comentarte que una de las ultimas acciones que se han ejercido entre otras, en esta fiscalía fue que, a través de la Fiscalía de Inmigrantes se logró la legal detención y vinculación a proceso en contra de una persona del sexo masculino por su probable responsabilidad en el delito de Violencia Familiar Equiparada y Agravada, en Tapachula. Añadio que con ello el Juez de Control Región 2, en el municipio de Tapachula, decretó legal detención y vinculación a proceso en contra de José Guadalupe «N», como probable responsable del delito de Violencia Familiar Equiparada y Agravada, en agravio de una mujer de origen salvadoreño, hechos ocurridos en el municipio de Tapachula. Asi mismo indicó que el Fiscal del Ministerio Público expuso datos de prueba ante el órgano jurisdiccional, mismos que motivaron la vinculación a proceso del imputado, por lo que se decretó medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 3 , de Tapachula, y al que destacar que el Juez también otorgó un plazo de quince días de investigación complementaria, esa es nuestra chamba acoto, al tiempo de manifestar que, “nosotros estamos para colaborar con el INE y el IEPC, tan asi que hemos estado impartiendo cursos con respecto ala ley electoral. Sin tanto preámbulo al funcionario estatal le dijimos que reconocíamos en él, su profesionalismo y arduo trabajo en pro de la seguridad de los chiapanecos y con la sana distancia nos despedimos del funcionario estatal. Aclaramos que no nos fue posible señalarle que como lo hemos estado indicando en esta su humilde columna, su director estatal de la policía ministerial, es una mancha negra y una lacra para la dependencia de la que esta muy dignamente representada por el profesionista Olaf, pero, ya habrá tiempo de platicar con el fiscal general de ese tema…sin comentarios

NEGOCIO REDONDO BASURERO MUNICIPAL EN TUZANTAN…

En otros comentarios amigo lector los tuzanteco están preocupados por las acciones que se están ejerciendo allá en su municipio (Tuzantán), ya que hasta el momento, dicen desconocer si los policías de guardia que custodian el basurero municipal en ese municipio tienen órdenes estrictas de la autoridad municipal que dejó el inepto pretenso a la relección, Bany Obed Guzmán Ramos, de estarles cobrando una cuota a todos los choferes particulares que llegan a tirar sus desechos orgánicos e inorgánicos al basurero municipal de esa población costeña. Según los denunciantes en ese núcleo poblacional los cumplidos jenízaros cobran a cada particular que llega con sus basuras entre 50 a 200 pesos (de acuerdo al Sapo, es la pedrada) esto ha causado molestia, muina, coraje en la sociedad por lo que piden que las autoridades municipales que dejó el totoreco Bany Obed Ramos. Las autoridades dan un pésimo servicio de recolección de basura y aunado a ello le sangra la economía a la gente que llega a depositar su basura, para no dejarla en las esquinas de las calles y dar un aspecto sucio y denigrante, eso no tiene tantita madre. Dijeron, al mismo tiempo de subrayar que el cobro a los ciudadanos es ilegal, no debería hacerse porque el basurero, hasta donde tenemos conocimiento, es público, no privado, mucho menos negocio personal de unos cuantos, ¿O será que están recolectando para apoyar la campaña de relección del farsante e inepto Bany Obed Guzmán Ramos? Cabe destacar que desde el inició de la administración que dejo el Torpe ex edil Bany el basurero esta fuera de control en cuanto a contaminación, sin embargo, hasta el momento no ha sido clausurado y las autoridades están lucrando con la necesidad del pueblo. Donde están las autoridades ambientales, a mi que les importa…ver para comentar

DURO COMBATE AL DENGUE, ZYKA CHIKUNGUNYA EN TAPACHULA…

Las autoridades municipales de Tapachula informaron que se siguen intensificando en manera permanente los trabajos de descacharramiento en diferentes sectores de la sociedad, y este lunes 26 de abril (ayer) se procedieron a efectuar la descacharrización en colonias del sur-oriente de Tapachula, para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya. De igual forma señalaron que esas acciones se realizaron en las colonias San José El Edén, Santa Cruz, La Española, 2 de marzo, San Miguel y Calcáneo Beltrán, donde tomaron parte los vecinos sacando botellas, llantas, cubetas y trastos inservibles, aparatos electrodomésticos en desuso y otra clase de objetos que provocaban criaderos del mosco Aedes Aegypti. Añadieron que los trabajos se empezaron a realizar desde las ocho de la mañana, los centros de acopio estuvieron ubicados en la cancha de San José El Edén, el campito de Santa Cruz, la calle principal de la entrada a La Española, 2 de marzo y San Miguel, la esquina de la 13 sur en la Calcáneo Beltrán y el parquecito de la 16 de septiembre. Las acciones se desarrollarán hasta la una de la tarde, por lo que se invita a los vecinos a participar. Cabe destacar que de igual forma el próximo miércoles 28 de abril a partir de las siete de la noche se realizará la nebulización en las mismas colonias, por lo que se recomendó a los vecinos abrir puertas y ventanas y permitir que la sustancia ingrese a sus hogares sacudiendo cortinas y abriendo clósets, lugares idóneos donde se oculta el mosco. Es perentorio también señalar que los trabajaos y acciones de ese programa de descacharramiento se realizan de manera permanente, sobre todo que ya comenzaron las primeras lluvias por lo que la reproducción del mosco es más rápida, poniendo en riesgo la salud de la población…ver para comentar

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

Un nutrido grupo de mentores de diferentes centros educativos denunciaron que la vacunación para las “maistrada” se llevo a cabo en un marco de desorden y valemadrismo, pero sobre todo con irresponsabilidad, toda vez que solo basto entregar un talón de cheque de cualquier mentor para que fueran vacunados, lo que fue aprovechado por algunos irresponsables maestros para llevar a sus hijos, compadres, “amiguitas” o “amiguitos” que nada tienen que ver con el magisterio pero como solo con presentar un talón de cheque eran vacunados, las Maistrada se aprovecho de esa torpeza de los que efectuaron la vacunación, este tema la secretaria de salud y gobierno del estado debe investigar porque no se vale, remarcamos que la Secretaria de salud esta obligada a investigar ese hecho …sin comentarios…y ya para finalizar esta su gustada columna amigos lectores déjenme decires que el ex fiscal hoy pretenso a la diputación federal por el VI Distrito abanderando la alianza conformada por los partidos de Morena, PT y PVEM, Jorge Llaven Abarca, llevó a cabo una visita en Chiapa de Corzo donde el ex funcionario de Rutilio Escandón, se comprometió a llevar la lucha de los que menos tienen y levantar la voz en la Cámara de Diputados en beneficio de todos los sectores de la sociedad. El candidato a la diputación federal por el VI Distrito con la coalición, “Juntos hacemos historia” señaló que el no los va a defraudar…ver para comentar…Por nosotros amigo lector por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK