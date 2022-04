Eduardo Ruiz-Healy

¡Soy un influencer!

Mi buen amigo Joaquín Peón, académico en la Escuela de Negocios de la ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, me envió ayer por WhatsApp un tuit que también ayer difundió Sandra @zandee_hdz, quien se identifica como “periodista digital especializada en temas económicos, financieros, negocios y tecnología”.

El tuit dice: “Los principales influencers en temas de economía y políticas públicas, según un estudio de John Hopkins: “Gerardo Esquivel @esquivelgerardo Valeria Moy @ValeriaMoy Eduardo Ruíz Healy @ruizhealy Sergio Negrete Cárdenas @econokafka Enrique Quintana @E_Q_; Guillermo Barba @memobarba Macario Schettino @macariomx Isaac Katz @econoclasta Luis Pazos @luispazos1 Oscar Mario Beteta @MarioBeteta; El estudio: «Influencers on Economic Issues in Latin America, Spain and the United States – II» by Carlos Newland, Juan Carlos Rosiello, and Roberto Salinas sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2021/06/Influencers-II.pdf”.

El estudio mencionado por Sandra pertenece a la serie Studies in Applied Economics del Johns Hopkins Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise de la universidad Johns Hopkins y se publicó en junio de este año.

En su Abstract señala que “Las personas que adquieren mayor relevancia por los efectos que desencadenan en terceros se caracterizan como influencers, y uno de sus medios de comunicación preferidos son las plataformas online o las redes sociales. Entre ellos, Twitter se destaca como el espacio más propicio para el debate de ideas, partidos políticos o políticas públicas (…) En este artículo, nuestro objetivo es identificar a los influencers más importantes de América Latina, Estados Unidos y España, que utilizan esta red social para debatir temas relacionados principalmente con la economía y la política económica”.

Después de explicar la metodología seguida para llegar a sus conclusiones, los autores presentan un ranking de 70 influencers de acuerdo con el número de seguidores que tenían en Twitter en enero pasado.

Luego presentan otro ranking en donde se ordena a los 70 “en base a un índice que considera no solo el número de seguidores sino también el impacto relativo de los tuits generados (retuits y favoritos obtenidos)”.

En el primer ranking, quien ocupa el primer lugar es el Premio Nobel de Economía 2008 Paul Krugman, de Estados Unidos; en seguida aparecen 20 influencers: cinco argentinos, cinco colombianos, tres brasileños, tres estadounidenses (entre ellos el famoso Nouriel Roubini y el Premio Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz), dos chilenos y dos españoles.

En la posición 22 aparezco yo, con 276 000 seguidores (ayer ya eran 284 000).

Después se anotan los nombres de influencers de muchos países, incluidos los nueve mexicanos mencionados por @zandee_hdz en su tuit.

En el segundo ranking ya no me fue tan bien, en vista de que aparezco en el lugar 35 entre los 70 y el tercero entre los mexicanos, después de Gerardo Esquivel (30) y Valeria Moy (33).

Nunca me he considerado como un influencer, pero como ahora he sido así designado por la Universidad Johns Hopkins, deberé hacer mi mayor esfuerzo para ascender a mejores posiciones en ambos rankings.

¿Qué tal? ¡Soy un influencer! ¿Quién lo creyera?

