Asesoría legal

Subsidio al turismo, transporte y restaurantes

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

En ciudades importantes que se encuentran ubicadas en el Estado de Colima, Nuevo León, Chiapas, Veracruz, Guerrero y otros más, es importante que gobierno del Estado trabaje en coordinación con los empresarios hoteleros, restauranteros y del transporte público, un municipio da mucho cuando estos servicios son de primera, por ejemplo, los hoteleros deben tratar como a su propia familia a sus clientes, tener servicio de botones es importante, pero algo mucho mejor, tener una edecán en la entrada con volantes contratada para atraer a la clientela, explicarles y mostrarles las instalaciones del hotel, si no lo haces es como estar en un negocio totalmente muerto, gobierno municipal o estatal a través de la Secretaría de Turismo deben visitar frecuentemente los hoteles y restaurantes, ya que el titular de Turismo de cada municipio es el encargado de promover al municipio, crear programas y proyectos para beneficio de la gente local, trabajar coordinadamente Gobierno del Estado con cada uno de los municipios, que los llamados pueblos mágicos tengan fiesta diariamente y se hagan concursos de barrio o colonias para promover entre los jóvenes el deporte y los negocios para combatir de alguna manera los vicios de drogas y alcohol y a la misma vez se promueve el municipio, lamentablemente, en un recorrido por varios municipios por parte de Mercadotecnia de México nos dimos cuenta que muchos pueblos mágicos no tienen vida, no se les da la promoción que debe ser, se trata de ser visionarios y elevar a cada uno de los municipios de nuestro querido país, por ejemplo, el Estado de Colima tiene varias cosas que ofrecer no solo a nivel nacional sino internacionalmente, es importante destinar subsidios a los empresarios hoteleros y restauranteros para mejorar la imagen de los hoteles, investigar y crear leyendas de lo que tal vez hace muchos siglos aconteció en el predio de algún hotel y platicarlo a los huéspedes para que lo vean interesante, lo que hace atractivo a los hoteles es tener un área de parque o jardín donde los niños puedan divertirse ya que les gusta mucho los juegos que nunca se encuentran en ningún hotel, hay que salir de lo rutinario y ofrecer algo mejor, para que los niños y niñas sean quienes presionen a sus papás a regresar al hotel que tiene juegos, casa de muñecas, etcétera, algo innovador y curioso para los niños y niñas, la mercadotecnia es importante aplicarla en todos lados, lo mismo deben hacer los restauranteros, poner una pequeña área de juegos en una esquina del restaurante por pequeño que sea, si gobierno del Estado llegara a aprobar subsidios a estos dos sectores, entonces los empresarios deben también aportar lo que les corresponde adicionando amabilidad y buen trato a sus clientes o huéspedes, el transporte público hay que migrarlo de gasolina o diésel a gas natural y pintar de colores llamativos el transporte, que sea de 2 niveles como si fuera un transporte turístico, pero no será transporte turístico sino transporte público y que las personas lo vean no como un estrés subirse a los camiones sino como un relax.

Hay que innovar, ampliar la visión, Mercadotecnia de México ha realizado muchísimos estudios a diversas empresas y los ha hecho progresar significativamente, la evolución de los 3 sectores mencionados no hay que verlo como un gasto, sino como una inversión y pronta recuperación, tener reunión con representantes de turismo de cada municipio va a aportar muchísimo a las personas ya que con ello se crean miles de empleos directos e indirectos, simplemente, hay que tener más visión, trabajar coordinadamente, contar con iniciativa, proponer a las primeras autoridades del Estado y de cada municipio y, echar a andar los proyectos que seguramente serán muy ambiciosos y positivos para todos, es importante que el sector privado promocione sus productos y servicios por medio de plataformas digitales, los hay, existen, pero no se le da la publicidad que debe ser, los empresarios hoteleros y restauranteros de todos los niveles deben contar con una empresa de mercadotecnia y marketing para promover y publicar diariamente sus precios de lo que ofrecen, esto es los 365 días del año las 24 horas, también, muy aparte que se debe mencionar en el Congreso Local de cada Estado el tema del subsidio para hoteleros, restauranteros y transporte público, también se debe apoyar con recursos económicos de Gobierno del Estado a micro y pequeños empresarios a fin de impulsar el autoempleo en cada uno de los municipios de nuestro hermoso y querido país llamado México, nuestro país necesita levantarse de los duros golpes del desempleo y las enfermedades que han llevado al deceso a miles de personas, a quienes han quedado en la bancarrota, a quienes cerraron por falta de clientes, hay que volver a respirar nuevamente, en esta ocasión con mucho coraje, entusiasmo y siendo totalmente positivos en todo lo que hagamos, todos deben poner de su parte, gobierno y la iniciativa privada, trabajar juntos, crear proyectos e iniciativas de forma conjunta.

Mercadotecnia de México que preside el Lic. Julio Cesar Zamudio propondrá a cada uno de los Congresos Locales del país iniciativas que son Proyecto de Decreto para otorgar subsidio a los tres sectores más importantes, hotelero, restaurantero y transporte público, entregar también dichos proyectos a los diversos Gobernadores para impulsar el desarrollo económico en cada una de las regiones del país por parte de Mercadotecnia de México, lo importante es avanzar económicamente en todos los sectores, pero los más importantes son estos 3 sectores que necesitan con urgencia un avance y debe ser necesario por medio del subsidio, Mercadotecnia de México ha llevado estudios donde los transportistas, empresarios hoteleros y restauranteros necesitan dicho subsidio para mejorar la imagen de sus fachadas, productos y servicios, de las instalaciones y mobiliario, todo cuenta, si queremos que los visitantes regresen entonces que vean un municipio en total calma y con la mejor atención de quienes ofrecen productos y servicios, falta mucho por hacer y avanzar, pero juntos se logran grandes retos y objetivos, la tarea que por ahora tiene Mercadotecnia de México es entregar a cada uno de los Congresos Locales y Gobernadores iniciativas y propuestas para ayudar a los empresarios transportistas, hoteleros y restauranteros mediante estudios a realizar y platicas con los tres importantes sectores mencionados.