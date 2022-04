Asesoría Legal

Suicidio y depresión en los jóvenes

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Agradezco infinitamente a Karla Jazmín su valiosa e importante opinión el cual habla sobre el suicidio y depresión en los jóvenes, son temas muy importantes para exponer, Karla es una chica trabajadora y muy activa en diversos temas de interés, demostrado está, mil gracias por tu valiosa opinión.

Es importante detectar la depresión en los jóvenes, la falta de comunicación en las familias mexicanas puede llevar a cabo la desorientación en los jóvenes, en ellos, ha habido cambios drásticos, como sentimientos de desesperanza y de tristeza, incluso, pueden incluir episodios de llanto sin razón, estados de ánimo irritables o molestos, de hecho también han perdido el interés en sus actividades cotidianas, la depresión en los adolescentes es un problema de salud mental el cual provoca un sentimiento de tristeza constante, los cuales, son problemas también emocionales, funcionales y físicos, la depresión puede ocurrir en cualquier momento de la vida, para detectar la depresión en los jóvenes es fijarse bien en su comportamiento y las actitudes en las cuales hay cambios, su autoestima es baja, siente culpabilidad, sentimientos de falta de valoración de sí mismo, se autocritican excesivamente, pierden el interés tanto en la familia como en las amistades, les dan sentimientos de ira, tienen la sensación continua de que la vida y el futuro son sombríos y desalentadores y como resultado, les dan pensamientos a la muerte o al suicidio, en el comportamiento como ya lo dije anteriormente también hay cambios por ejemplo, tienen un mal rendimiento escolar o ya no quieren asistir a la escuela, la mente ya no tiene tanta agilidad como antes, les da por consumir alcohol o drogas, tienen cansancio y perdida de energía, en pocas palabras, se aíslan socialmente, es importante que los padres hablen con un médico profesional especializado en salud mental, Mercadotecnia de México cuyo Director general es el Lic. Julio Cesar Zamudio ha realizado diversos estudios en varios Estados anteriormente dando como resultado que a los familiares no les interesa su estado de salud mental de los jóvenes, es importante legislar en el Congreso de la Unión que todas las escuelas públicas y particulares tengan asignado psicólogos para evaluar mentalmente a los estudiantes de todos los niveles académicos, la escuela es una segunda casa y es donde los jóvenes deben sentirse como en la casa propia, por tanto, es importante preocuparse por el futuro de México, los jóvenes, si los jóvenes están deprimidos, no hay que esperar para solicitar ayuda, la Secretaría de Salud no solo debe hacer política, debe ponerse a trabajar verdaderamente porque la depresión en los jóvenes es una enfermedad mental y eso, le compete a la Secretaría de Salud, no hay que permitir el suicidio en los jóvenes, ellos tienen mucho potencial y son el futuro no solo de México, sino del mundo entero, porque ellos migran a donde creen estar mejor, es importante someter a las personas que se encuentran deprimidas a terapias psicológicas para superar la depresión y con ello evitar entonces el suicidio, es muy lamentable el suicidio en los jóvenes, la falta de comunicación entre las familias y la violencia intrafamiliar es uno de los factores principales, cuando un joven intenta suicidarse y no lo logra por cualquier motivo, ello puede aumentar el riesgo para otro intento de suicidio, dentro de las familias mexicanas es muy común no escuchar las opiniones de los jóvenes en casa, los hacen a un lado pensando que su opinión de nada sirve, muchas personas dicen amar a sus hijos e hijas, pero realmente esas palabras son falsas porque el comportamiento deja mucho que desear, cuando los jóvenes no sienten el apoyo de su familia les puede afectar al grado de tomar decisiones equivocadas, los jóvenes no deben tener acceso a las armas de fuego o punzo cortante porque ello despierta en su mente ideas negativas, políticamente no se toca el tema del suicidio y depresión en la juventud porque originalmente ese tema no les interesa, hay que lanzar una campaña agresiva para combatir la depresión en los jóvenes incluyendo la prestación de servicio médico efectivo para trastornos mentales, físicos y del uso de sustancias, es importante detectar cuando un joven encaja en el perfil de alguien que está en peligro de suicidarse, hay que estar pendientes en los cambios de personalidad y del comportamiento, poner atención cuando un joven dice “quisiera estar muerto”, “solo quiero desaparecer”, “debo saltar de ese edificio”, “debo darme un tiro”, “todos estarán mejor si yo no estuviera aquí”, esos comentarios hay que tomarlos en serio, a la mayoría de las personas no les duele lo que sus hijos jóvenes pasen, ¿Por qué?, por la falta de comunicación, algunas personas dan palabras de esperanza a sus amistades, como por ejemplo, “no te quites la vida, Dios te la dio”, “la vida no es tuya, es de Dios”, estas personas hacen lo que pueden para que una persona no siga cayendo en más depresión y llegar a matarse, y a quien en realidad debería interesarles no hacen nada al respecto (los padres), el suicidio es, sin duda un comportamiento complejo, producto de una multiplicidad de factores que la investigación en el tema aún no termina de precisar y que sin embargo representa el punto culminante y fatal en la vida de muchas personas, el suicidio está contemplado como una decisión íntima, producto de la sola voluntad o de la convicción del joven, es importante tener una amplia comunicación en los jóvenes y evitar la depresión para que no haya un resultado como el suicidio el cual es muy fatal.