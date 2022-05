Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Tapachula convertido en un “corral” para extranjeros, mientras la pandemia enferma a su gente

Tapachula vive sus peores momentos en su historia desde que el 11 de septiembre de 1842, el general Antonio López de Santa Anna, presidente provisional de la República Mexicana, promulgó el decreto que la eleva al rango de ciudad. Convertida en un corral para extranjeros de Centroamérica y países como Haití, Cuba, República Dominicana y al menos 26 países de África, sigue abandonada a su suerte por parte del gobierno federal, que solamente la utiliza para resguardar a las decenas de miles de migrantes que diariamente han logrado traspasar sin ninguna a revisión migratorio el rio Suchiate.

Pese a la peligrosidad en contra de la propia vida humana de los Tapachultecos, con la pandemia ahora con su variante contagiosa denominada “Delta”, todavía el gobierno federal no ha cumplido con los “cordones de salud” que prometió en dos Mañaneras, el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y el mismo Presidente López Obrador. Es una total vulnerabilidad y flaqueza que se vive en la frontera sur de México, que tiene aterrorizada a toda la ciudad completa ante las avalanchas ilegales de extranjeros que se han apropiado del parque central “Miguel Hidalgo” y de los mercados locales de Tapachula. Es una anarquía migratoria que no tiene antecedente alguno y todo por el capricho Presidencial de seguir dándole cobijo a los extranjeros que hasta trabajo les han ofrecido en todo Chiapas.

Apenas este martes el Presidente Biden de los Estados Unidos dijo que ya no se aceptaran a extranjeros que estén llegando a su frontera con México, y se comprometió con darle palo a los tratados de asilo y refugiados en favor de los migrantes, y hablo muy especial de los centroamericanos y africanos que siguen llegando a México, como si no hubiera pandemia y con todos los deseos de llegar al sueño americano, cuando ya se sabe que será imposible cruzar el territorio norteamericano, y que lo único que está ocurriendo es que esos miles de migrantes ilegales estén transitando desde Chiapas a otros lugares del territorio nacional para quedarse a vivir, cuando en las Mañaneras se escucha que lo mejor que hay en México es nuestra cultura y conocimiento de lo que somos los mexicanos y bla bla, bla, pero ahora con estos revoltijos de cultura de africanos, centroamericanos y demás países, pues no sabemos a dónde irá a parar esa cultura mexicana que dicen nos hace diferente a los demás culturas. O sea, se contradice la autoridad federal. Se está creando una mexicanidad ilegalmente de todos colores.

Hoy en Tapachula se vive con el Dios en la boca, hay denuncias en redes sociales que los contagiados ya no solamente entran los adultos mayores sino nuestros jóvenes y ahora niños. Tapachula en su peor momento de su historia, donde la misma autoridad pone en riesgo la vida humana. Que brutos.

Al fin llegó la justicia al SUICOBACH; ahora se exige “cuentas claras” en el sindicato de la bancarrota.

Ante los escenarios gansteriles y dictatoriales que impuso en el SUCOBACH, el malogrado exdirigente sindical Víctor Manuel Pinot Juárez que dejó un sindicato laboral completamente en la bancarrota y desastre total después de haber “regenteado” ese organismo durante más de 18 años, y todavía pretendiéndolo por otros seis años, ahora se exige “cuentas claras” de los cientos de millones de pesos, que manejó durante su impostor liderazgo con otras administraciones sexenales que lo protegieron por su labor de convertirse en un maniobrador en favor de los procesos electorales del gobernante en turno.

Esa fue la estrategia y táctica de Pinot Juárez, quien otorgaba votos y sufragios en los procesos electorales a cambio de poder sindical, lo que lo hizo convertirse en un dictador de pacotilla, a lo largo de al menos tres sexenios, que dirigió ese sindicato conformado por más de cuatro mil trabajadores diseminados por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal. En la cuarta transformación, estuvo a punto de lograr un amasiato electorero por cambio de sindicalismo con el exsecretario de gobierno de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, pero un llamado desde la capital del país, abortó todo, exigiendo que ya no se podía tolerar este tipo de dictaduras sindicales en el nuevo gobierno, lo que provocó que Brito Mazariegos, lo soltara a Pinot Juárez quien ya festinaba sus seis años más al frente del SUICOBACH.

Protegido por un medio hermano magistrado del Tribunal de Justicia de Chiapas, Víctor Manuel Pinot Juárez, había logrado todo, y a pesar de que la cuarta trasformación a nivel nacional lanzaba señales de no acepta ya, los liderazgos de muchos años, los liderazgos absolutistas y tiranos, en Chiapas se le siguió protegiendo al ahora defenestrado exdirigente sindical que lo habían puesto ya como un estratega electorero en el pasado proceso para beneficiar al partido en el poder, lo que provoco reclamos inclusive por muchos morenistas chiapanecos que no comulgaban que siguiera otro sexenio más del que ha sido acusado de dejar en la quiebra el sindicato más grande en materia de educación en el sur del país.

Desde este martes, el nuevo dirigente sindical del SUICOBACH, Esdras Humberto de León Pinto informó que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral le entregó la toma de nota que lo acredita como el nuevo secretario general del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach). El nuevo Comité Ejecutivo estará en funciones del 18 de junio de 2021 al 18 de junio de 2027 y está compuesto por 73 integrantes.

El nuevo representante sindical comentó que ha existido cierta renuencia por parte de Víctor Manuel Pinot Juárez a dejar este cargo, pero después de este momento ya nada puede hacer. Informó que desde el martes sostuvo un primer encuentro con la directora general del COBACH, a quien se le entregó el documento y reconoció esta representatividad de la nueva dirigencia sindical.

“Se estableció una agenda de trabajo, una agenda de temas y próximamente comenzaremos a trabajar con la dirección todos los rezagos que desde antes se tenían, ya que por más de un año los trabajadores se quedaron sin representación sindical”, expresó. Precisó que, el Suicobach aglutina a cuatro mil trabajadores, por ello es necesario, dijo, sumarse a la reconstrucción sindical.

Por lo pronto ya le empezaron aparecer en las redes sociales algunas propiedades en Tapachula, Puerto Chiapas y Guatemala, de donde proviene familiarmente el depuesto Pinot Juárez,

Por fin los desaforaran. – Con 12 votos a favor y dos en contra, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un segundo periodo extraordinario para proceder al desafuero de Mauricio Toledo y Saúl Huerta. Durante la reunión extraordinaria de la Comisión, Morena también propuso que se incluyera en el periodo extraordinario la votación de una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con la que se permitirá a la mayoría de la Cámara de Diputados enjuiciar a cualquier servidor público. Con presiones de la misma MORENA, por fin se acordó el desafuero que mostró que se hacía hasta lo imposible con tal de proteger a este par de diputados federales bribones y delincuentes.