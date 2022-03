Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Tapachula en su peor tragedia histórica: Inseguridad y Salud en su máxima expresión

Ya no tarda en que sean los Tapachultecos los que se tengan que ir a vivir a otros lugares del país, ante la peligrosa inseguridad que se ha creado desde que se abrieron las puertas de la frontera sur, para todos aquellos extranjeros que provengan de cualquier parte del mundo, donde México se comprometió a darle una migración ordenada, segura y regular, pacto mundial que firmó México el10 de diciembre de 2018, a dos meses de haber tomado el cargo de Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, donde no solamente es ahora recibir a centroamericanos con sus mara salvatruchas, sino al menos extranjeros de 23 países de África, tres de Asia, Centroamérica, República Dominicana, Haití, Cuba, Venezuela, y ahora próximamente a ciudadanos de Afganistán, según anunció el que firmo este pacto mundial en Marraquech, el Secretario de Relaciones exteriores Marcelo Ebrard.

Tapachula se convirtió ya en una ciudad de nuestro país México, difícil para vivir, más complicadas que cualquier ciudad del norte del país que sufra el fenómeno de la delincuencia organizada. En Tapachula, al menos son dos graves problemas sociales que golpean a la ciudadanía que en su larga historia de vida de los Tapachultecos están pasando por el peor viacrucis de que tengan memoria. Son escenarios muy especiales, que ameritan una reflexión de conciencia ante unas autoridades federales que se han hecho ojo de hormiga ante lo que se está viviendo en la frontera sur de México, y que indirectamente golpea a los propios Estados Unidos. Veamos:

PRIMERO: La situación migratoria en Tapachula que gira alrededor de 70 mil extranjeros asentados en la ciudad, se han convertido en entes peligrosos de contagio del covid 19, donde no les importa nada la utilización de los cubrebocas mucho menos llevar el protocolo de lavarse las manos constantemente. En la última semana son ya varios muertos haitianos y hondureños que han muerto por covid. Los extranjeros se han adueñado de la ciudad y hasta en ciertos lugares ya marcaron su territorio, algo nunca antes visto en esta frontera sur de México, y se encuentran por todos lados, vendiendo productos locales, o simplemente deambulando por las principales calles de la ciudad.

Es una irresponsabilidad hasta de “lesa humanidad” que el sector salud federal de México que dirige el Doctor Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López Gatell, a 18 meses de que empezó la pandemia no haya instalado “cordones de salud” para los mexicanos, y ahora con el problema migratorio, menos, lo que ha obligado a pensar que, para México, Chiapas no cuenta en su geografía nacional. Nos convirtieron en un “corral para extranjeros” donde les damos lugar para vivir, pero sin el menor recato del peligro que se está viviendo o que estamos viviendo en medio de una pandemia, donde somos frontera mexicana y solamente por eso se debe de contar con un programa especial de salud para esta frontera sur. Tapachula está abandonado y desamparado a su suerte, solamente a los designios de Dios, porque no hay un programa federal que ayude a los fronterizos y evidentemente a los extranjeros. Los videos que se difunden en la prensa nacional se observan ya pura gente de color y extranjera en las calles citadinas. La gente local mucho ya tiene miedo de salir de sus casas por los contagios y el valemadrismo que hay con los extranjeros que no usan cubrebocas, y que ni el sector salud federal, mucho menos el Instituto Nacional de Migración (INM) hacen algo por enmendar el asunto. Les vale un soberano cacahuate la salud del pueblo de Chiapas.

SEGUNDO: Después del peligroso problema de salud pública con el covid y el fenómeno de extranjeros, se tiene el problema de la inseguridad pública, donde en los últimos meses Tapachula ha sido vapuleada porque ese mismo fenómeno migratorio ha hecho que lleguen miles de mara salvatruchas que tienen asolado a Tapachula y que las autoridades de la Fiscalía de Chiapas, se hacen de los desentendidos. La inseguridad ha crecido alarmantemente donde ahora ya no son los asaltos y robos en plenas calles de la ciudad, sino que ahora los matan, por quitarle el dinero a los ciudadanos. El miedo y la desconfianza hace estragos en las voluntades de la ciudadanía, porque se cuidan de los contagios y ahora de los delincuentes. Tapachula por su peor momento de su historia.

Un periódico local, dijo este miércoles, que en los últimos días se han registrado enfrentamientos entre miembros de la banda Mara Salvatruchas y Barrio 18, con fatales consecuencias, supuestamente en disputa del cobro de extorsiones, el narcomenudeo y de otras actividades ilícitas en los municipios de la frontera sur, lo que ha encendido los focos rojos. Según algunos conocedores del tema, las riñas son consecuencia de buscar el control de ese tipo de actividades delictivas. Por ello, los vecinos se encuentran temerosos y han solicitado a las autoridades que se realicen patrullajes constantes en ese sector de la ciudad. Dijeron estar preocupados porque ha vuelto a resurgir el enfrentamiento entre las pandillas, situación que no se ha podido controlar, al ser un corredor migratorio Los habitantes de esa zona se encuentran en alerta, porque estas disputas han dejado a personas fallecidas y a lesionados tirados en las calles. Y es que, aseguraron que, con la llegada de los grupos de migrantes de manera irregular, se están colando presuntos asesinos, violadores, polleros y hasta secuestradores”. Hasta ahí parte de la información.

Cualquier ciudad del norte del país, vive con el “Jesús en la boca” por la inseguridad y el fenómeno de la delincuencia organizada, pero Tapachula, considerada la segunda ciudad en importancia en Chiapas, atraviesa el problema de la inseguridad que los ha puesto a los ciudadanos en el final del precipicio porque el aumento de postales trágicas en medio de la inseguridad es muy grave, y la gente está aterrorizada porque apenas está viviendo este fenómeno que se observa que se multiplica constantemente y que salir a las calles es riesgoso, y a eso hay que sumarle el fenómeno de la salud pública por el complicado contagio del covid que saben los ciudadanos de que no hay cordones de salud en esta puerta del país, la gente sufre más su agonía en pensar, por un lado la inseguridad y por el otro su salud.

No es lo mismo vivir en una región como es el norte del país, que desde niño se van acostumbrando con el problema de la inseguridad, que vivir en una ciudad que de pronto le aparece un fenómeno migratorio de decenas de miles de extranjeros que se adueñan de toda la ciudad, promoviendo una irresponsabilidad con el protocolo de la salud y posteriormente el problema de la inseguridad donde han llegado también mucha gente mala y que no se sabe la clase de asesinos y delincuentes que son. La gente también está muriendo de infartos ante tanta infamia de olvido por parte de las autoridades de una “ciudad sin ley” que no sabemos si pertenece Tapachula a México, a Guatemala o si es una ciudad independiente.

Tapachula prácticamente echada a su suerte con la más espantosa complicación del covid 19 y una inseguridad de fatales resultados. Indefensos totalmente.