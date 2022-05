Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Tensión en Venustiano Carranza, autoridades de Chiapas resguardan la gobernabilidad

*Ante el imponderable que se vive en este municipio de Chiapas, 400 policías vigilan la zona.

Más allá de lo que viene sucediendo en el municipio de Venustiano Carranza, donde se ha entrelazado una historia negra de enfrentamientos de antaño entre grupos rivales de campesinos que a lo largo de muchos sexenios lamentablemente han sido protagonistas de escenarios trágicos y funestos de muertes, increíblemente el problema se vuelve a “revivir” lo que ha ocasionado un latente peligro de enfrentamiento entre estos grupos que se espera no vaya a ser fatal.

Un resurgimiento del problema donde las autoridades responsables de darle solución al esquema de la complicación y la dificultad, debe de ser muy inteligente, perspicaz y sobre todo de mucho dialogo, para evitar que las cosas se compliquen después de que los representantes de la Casa del Pueblo decidieron levantarse de la mesa de dialogo que atendió la Secretaria de Gobierno, responsable de la política interior en todo el territorio chiapaneco. Nadie puede negar que un desliz o una equivocación podría ocasionar una situación peligrosa en aquel territorio municipal porque hay muchas armas automáticas como pistolas y armas largas, información inclusive que lo ha dado el propio gobierno de Chiapas.

Lo de Venustiano Carranza, es una postal de conflictos e intereses que se ha germinado desde hace muchos sexenios, y que merece ser tratado con mucha agudeza y sutileza, no como se trató el caso de Aldama y Chenalhó, que habían dicho que ya se había resuelto, pero que todo fue un ardid de engaño por parte de malos servidores públicos que afortunadamente ya no están en el Palacio de Gobierno, pero que engañaron a todos con el petate del muerto de que un conflicto que también data de hace 50 años, ya se habían solucionado, lo cual no fue cierto, se engañó al pueblo y a las autoridades federales como el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Fue un conflicto que costó la vida de 20 personas en estos últimos años de gobierno.

400 policías vigilan la zona de Venustiano Carranza.

Hace horas la Secretaría General de Gobierno informó que, por tercer día consecutivo, 400 elementos de distintas corporaciones resguardan la gobernabilidad en la localidad de Laja Tendida, municipio de Venustiano Carranza, asimismo, las autoridades se mantienen atentas debido a que dos personas pertenecientes a la organización Alianza San Bartolomé permanecen retenidas, y ante las actividades de brecheo que realiza la organización La Casa del Pueblo. Se dio a conocer que el día martes, los integrantes de la organización Alianza San Bartolomé, acudieron al punto de reunión en Laja Tendida, armados con pistolas automáticas y armas largas. (boletín oficial).

En este sentido, la Secretaría General de Gobierno atendió a una representación de 25 personas pertenecientes a La Casa del Pueblo en Palacio de Gobierno, con la coadyuvancia de la Fiscalía General del Estado y del Registro Agrario Nacional, para persuadirles en cuanto al brecheo que llevan a cabo.

Sin embargo, al término de la lectura de los acuerdos para brindarles acompañamiento y la asesoría para los trabajos técnico-jurídico, necesarios para la debida integración del expediente de división de la comunidad, los representantes de La Casa del Pueblo decidieron levantarse de la mesa de diálogo, ante la negativa gubernamental de acompañarlos en su brecheo a manera de escudo institucional, lo que, refirió la Secretaría General de Gobierno, previsiblemente generaría un riesgo aún mayor de enfrentamiento. (Sic) (Boletín oficial)

Se espera que este fin de semana el ambiente en Venustiano Carranza logre cambiar y buscar el entendimiento, para evitar un peligro mayor ante la pasión del proceso electoral que arranca el próximo 4 de mayo. Se requiere de buenos operadores para distender un problema que se arrastra de hace muchos sexenios y que hoy con mucha preocupación resurge esta adversidad y desdicha entre grupos de campesinos del mismo municipio donde el enojo y la irritación son muy fuertes.

Falla muro migratorio en la frontera sur

Esta próxima semana se espera una reunión al menos virtual, -lunes o martes- entre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador con su homónimo de Guatemala, Alejandro Giammattei, donde ya es necesario se le dé un valor de credibilidad por lo que se viene haciendo en la frontera sur de México, donde para muchos observadores y analistas lo que permea actualmente es mucha simulación y disimulo, en torno a la vigilancia fronteriza por parte de México, donde el Instituto Nacional de Migración, (INM) nos ha dado “atol con el dedo” a todos los mexicanos de que son miles de agentes de migración y la Guardia Nacional, que están vigilando la línea fronteriza de México.

Una frontera sur, donde hay nula vigilancia y no existen hasta hoy en día filtros de seguridad y de medidas sanitarias ante el panorama de la pandemia que azota al mundo entero. Se “sanitiza” la frontera norte, o al menos hay programas sanitarios, lo que no se ve o no existe en la frontera de México con Guatemala, que es por donde están ingresando los miles de extranjeros que tienen en vilo a los Estados Unidos y que también ya es problema de seguridad nacional en muchos lugares del país, donde la inseguridad es producto de extranjeros negativos que vulneran la estabilidad social. Evidentemente no todos los que entran a México, son malos, pero mucha gente que tiene pendientes en Centroamérica se están viniendo para nuestro territorio nacional.

El corresponsal de Diario de Chiapas en Tapachula, José Cancino, informo ayer desde esa ciudad chiapaneca con este mismo título que “La estrategia de contención de los gobiernos mexicano y guatemalteco ha quedado en discurso político, dado que la implementación de operativos militares se ha enfocado en apenas unos kilómetros de la ribera del Río Suchiate en la frontera Tecún Umán- Ciudad Hidalgo. Pero en otros puntos de internamiento al país, como es el paso Talismán – El Carmen, los balseros y tricicleros han adoquinado su ruta de trasiego de mercancías y paso de personas que van por la vía ilegal. Amplían su imperio ante la mirada indiferente de las autoridades militares y migratorias puente arriba”-

Agrega el corresponsal de Diario de Chiapas: “Aquí nosotros pasamos a toda hora, nadie detiene nada porque saben que es nuestro sustento, de esto comemos nosotros y nuestras familias, tanto de Guatemala como de México”, relata uno de los balseros chapines que habita en El Carmen. – ¿Al día cuántos pasas? – se le cuestiona. “¡Uf!”, rechista el trabajador del Río mientras afirma que, sólo en su balsa, unas 150 personas atraviesan a diario de Guatemala a México. El hombre afirma que entre los grupos de personas pasan hondureños y guatemaltecos que ya no retornan. Van con todo y mochilas en busca de llegar a Estados Unidos.

Y concluye el relato periodístico: “En la frontera sur no trasciende nada. Todo sigue igual y nadie pone freno a los flujos migratorios y comerciales. Ni la lluvia pertinaz pone tope al cruce de un país a otro”. Hasta ahí.

Una frontera sur, que pareciera que no es México, porque nos siguen tratando como mexicanos de segunda categoría. Eso es lo que se ve.