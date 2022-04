Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Termina peor que como empezó

Finalizando el 2021 hacemos recuento de eventos que nos gustaría dejar atrás. Se va otro año de pesadumbre para nuestro país. La pandemia no da tregua y sorprende con más variantes del virus, pone de nuevo a prueba a los sistemas de salud de cada país y el nuestro no es la excepción, sobre todo cuando en lugar de tener un Consejo de Salud al frente como lo ordena la constitución en casos de contingencia sanitaria, tenemos a un subsecretario de salud que a pesar de las casi 300 mil muertes, no cambia ni un ápice la estrategia de minimizar la amenaza que representa Ómicron en un país donde se encuentra vacunados menos del 50 % de su población. Caer de nuevo en el error de no aprovechar la experiencia de países que padecen más temprano que nosotros la nueva ola de Covid, habla más de una decisión de la autoridad de no invertir en el bienestar de sus ciudadanos que tanto alarde hace la 4T. Hoy no nos puede sorprender el virus, se sabe cuántos muertos podría costar la nueva ola con una mayor capacidad de contagio, hoy se conoce con claridad y mucha investigación qué y qué no, se debe hacer para contenerla. Cuáles son las poblaciones vulnerables que requieren protección, como empleados del sector salud a quien no contemplan aún para vacunar con el refuerzo, o a los adultos mayores en grandes ciudades o niños, jóvenes y adultos con alguna enfermedad que lo requiera. Es un hecho que no se destina recurso que cubra la demanda de salud pública de enfermedad crónica o pandémica y en su lugar se tiene a un RockStar politizado como López Gatell que con verborrea contribuye a descalificar a la ciencia. Los grandes problemas con los que acabamos el 2021 e inicia el 2022 siguen siendo salud, seguridad y economía, los mismos que a tres años de gobernar Morena no sólo no han mejorado, sino que se han recrudecido. Si bien la pandemia contribuyó en gran medida a esto, las acciones del ejecutivo no han sido suficientes para contener el desastre económico, de salud y de seguridad que representa esta pirámide de prioridades por la que trabaja la llamada 4T. Cerramos el año con más de 108 mil homicidios dolosos en lo que va del sexenio, sin autocrítica, sin estrategia, sin rectificación de los errores cometidos, desde operativos mal planeados y mal ejecutados, hasta la condescendencia presidencial a criminales. Hoy lo mismo puedes ver a un criminal llegar del mar en las playas del caribe mexicano disparando a rivales por ganar la venta de droga del mejor mercado de consumo, como sentados detrás de un escritorio gubernamental. Pueblos controlados por el narco y autoridades, como las de Michoacán, armando a sus pobladores para que sean ellos quienes se defiendan o quienes cometan los delitos sin aprender nada del pasado neoliberalista. Le decimos adiós al 2021 con EU dentro de casa, por un lado, presionando y señalando nuestra incapacidad para detener a los líderes criminales a los que les puso precio, sentando a la mesa cuando quiere a nuestro presidente y cualquier otro funcionario con los suyos. Somos el muro protector viviente que cualquier país quisiera tener en sus fronteras, deteniendo migrantes a cualquier precio y si no podemos les damos visas humanitarias como el tercer país seguro que no reconocemos. El horno no está para bollos y nada bien nos hace que López Obrador invite a paisanos a no votar por quien no trabaja para los migrantes e interviniendo descaradamente en la política de EU, como tampoco que amenace Rusia con recrear la posibilidad de poner misiles en nuestras fronteras.

DE IMAGINARIA

Insólito que haya sido admitida por la corte de los EU una demanda de un país extranjero a industrias de armamento. Digno de felicitar al Canciller nominado por esto como “Persona del Año” por la Asociación de Control de Armas”. Al cierre de esta última columna del año deseo a las FA y GN que en el 2022 culminen los proyectos asignados con el mayor de los éxitos por el bien de la Patria.