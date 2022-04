Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Terrorismo como método

Entendemos por terrorismo en su más elemental acepción, como un acto violento, premeditado y dirigido a crear terror en la población. Mucho se ha escrito al respecto y todos coinciden en que México tiene gran dificultad para llamar terrorismo justo a esos actos violentos, premeditados y perpetrados contra objetivos no combatientes, es decir, contra ciudadanos en total indefensión, con la finalidad de atemorizar a la población e incluso, contra policías y militares si en el momento de los hechos no se encuentran en posición de defensa. Los hechos del pasado sábado en el municipio de Reynosa al norte de Tamaulipas no pueden nombrarse de otra forma, cumplen con todos los criterios para llamar a estos hechos terroristas. El FGE Irving Barrios dijo que lo ocurrido el sábado fue un hecho inusual, que los grupos criminales rompieron con todos los esquemas de comportamiento de los últimos años y que colaborarían con la FGR para esclarecer los hechos. De igual manera con rigor y contundencia Cabeza de Vaca advierte usar todos los recursos que le da el estado para combatir con mano dura a grupos delincuenciales. Lo cierto es que estos grupos atentaron y asesinaron a más de una veintena de personas tomándolos por sorpresa, sin que existiera alguna relación entre los civiles muertos. Sin embargo, en Palacio Nacional se niegan a aceptar estos hechos como actos terroristas, sin bien la palabra terrorismo genera interpretaciones políticas no deseables para el presidente, recordemos que el terrorismo no es una ideología sino un método de sometimiento y como tal debe tratarse, porque lo que ocurrió en Tamaulipas, ha ocurrido y ocurre en varios municipios de nuestro país, las cifras de homicidios dolosos siguen en aumento, comandos armados ejecutan familias y mientras no se reconozca que la violencia en México está fuera de control y que éstos son actos terroristas, no podrá la fuerza del Estado contenerla. Difícil situación para Tamaulipas y para su gobernador cuando pesa sobre él un grave asunto legal. La invitación del Gral. Cresencio Sandoval a Cabeza de Vaca como ponente de la maestría en Seguridad Nacional a pesar de contar con una orden de aprehensión suspendida, alienta la colaboración y coordinación para atender la grave situación de su estado y sugiere que para el Ejército Mexicano su deber con la gente y con la Seguridad Nacional está por encima de todo. Fuertes las afirmaciones del gobernador de Michoacán Silvano Aureoles al llamar a Morena narcopartido y asegurar que las elecciones estuvieron controladas por el Narco y que deben anularse. Es cierto que los pasados comicios se distinguieron por el asesinato a 109 políticos y que el 90% se trató de candidatos de partidos contrarios al que gobierna, es cierto que en poblaciones de su estado quien controla es el narco como es el caso de Aguililla, es cierto que el ejército fue obligado a salir del territorio seguido por motociclistas fuertemente armados, como cierto también que en estados del pacífico las inconsistencias en casillas fueron escandalosas, pero para poder solicitar la anulación de un ejercicio democrático como el que vivimos y declarar contundentemente que el narco se apropió de estos estados, hacen falta más que las suposiciones de un gobernador, las denuncias y evidencias que demuestren que Morena es el partido de los narcos.

DE IMAGINARIA

Miami Beach sufrió el extraño derrumbe de un edificio de 100 apartamentos para lo que no se ha encontrado ninguna explicación, sin embargo, por la manera en que colapsó, no se descarta la posibilidad de un acto terrorista. Un tema álgido para la frontera con EU y para el que Alejandro Mayorkas seguramente dedicó parte de su visita, es la posibilidad de declarar a narcotraficantes de nuestro país como terroristas, los hechos de Tamaulipas podrían poner de nuevo el tema en la mesa.