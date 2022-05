Asesoría Legal

Turismo nacional e internacional

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Los huéspedes de los hoteles del país deben ser bien atendidos por quien presta el servicio de hotelería para descanso, para que esto se lleve a cabo, se necesita lo siguiente, enviar a capacitación a todo personal administrativo directamente a oficinas de gobierno para que el Estado a donde lleguen los visitantes se vayan con un buen sabor de boca, no todos los que están de encargados o encargadas de un hotel saben sus funciones, les falta, eso se ve incluso, en la forma de contestarle a un huésped, a todos los clientes hay que tratarlos por igual, actualmente las mujeres encargadas de un hotel parecen que están de malas, la limpieza en los hoteles cuenta mucho, hay que tener mucha y demasiada limpieza pues hay hongos en el piso y uno debe ser cuidadoso, un hotel de categoría no es aquel que tiene productos en el baño como shampoo, jabón liquido corporal, etcétera, sino, el mejor servicio se mide desde el momento en que entra un cliente al hotel, Mercadotecnia de México ha estado evaluando los diversos hoteles del país, el 99 % ha salido reprobado debido a que no hay una buena conexión entre empleados del hotel y los clientes debido a la falta de capacitación para los empleados, incluso, las encargadas (os) de los hoteles parece que están de mal humor, la mayoría no tiene ninguna iniciativa y se la pasan metidas chateando en su celular en lugar de atender correctamente a los clientes, cuando un cliente pone una queja del servicio lo toman a mal en lugar de darle solución, cuando se vende un servicio como es la hotelería hay que estar en todo momento de buenas, no de malas, los y las encargadas de los hoteles casi siempre tienen mucha pereza, sin embargo, no voy a generalizar, uno de los hoteles evaluados indirectamente por Mercadotecnia de México en el Estado de Colima solo se dio un buen servicio por parte de una chica de recepción llamada Nayeli, de ahí en fuera, las demás encargadas de recepción no saben cuáles son sus funciones, otro hotel descalificado totalmente es uno llamado “Hotel Moreno” radicado en la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, es un hotel operado por el hijo del dueño el cual es un inexperto y trata mal a sus clientes, es hasta ahorita el peor hotel del país y no es recomendable hospedarse en dicho hotel debido a la mala atención proporcionada, de hecho, debería ser sancionado y clausurado.

En el sector restaurantero es lo mismo, debe haber capacitación para los y las empleadas, deben andar con el cabello tapado por una gorrita restaurantera ya que es por higiene, la boca totalmente tapada con cubre bocas, estar atentos a lo que el cliente requiere, tener bien limpias las mesas y sillas, desinfectadas totalmente, cada vez que un cliente sale hay que desinfectar todo, mesas y sillas, estar constantemente haciéndole limpieza a los baños porque podría ser un foco de infección si no se mantiene una buena limpieza, de hecho, es importante también que los alimentos sean preparados el mismo día y no vender productos del día anterior, por higiene y salud, el agua fresca natural debe ser debe ser de fruta de la temporada, no polvo sintético puede hacerle daño a las personas, consumir todo totalmente saludable, de hecho, se debe hacer agua en jarra por ejemplo, agua de manzana, casi no se vende y es bien fácil hacerlo y muchísimo más saludable, por lo regular los restauranteros hacen lo más fácil, agua de papaya u horchata, de hecho, la horchata es un producto con químicos, siempre y en todo momento los restauranteros deben capacitar constantemente a su personal, ya que cuando los clientes entran a un restaurante no son atendidos al momento, la cuestión es que no piensan a futuro, sino que les vale dar comida del día anterior a las personas exponiendo su salud de quienes ponen su confianza en los restaurantes, ya que las carnes se han llegado a echar a perder aun así se las venden a los consumidores con tal de recuperar el dinero invertido en la carne, lamentablemente cuando alguien sale dañado por una situación de comida podrida los restauranteros se sienten ofendidos y hasta se ponen a la defensiva con tal de no salir perjudicados en sus malos actos, lo mejor es acudir a una cadena de tiendas restauranteras, se aplica un poco mejor la mercadotecnia, sin embargo, en muchas ocasiones los platos, vasos y cubiertos no se lavan correctamente en los restaurantes y se afecta la salud de los consumidores, no es bueno servir agua fresca en el vaso donde otra persona bebió porque no se sabe si ese vaso tiene virus y no fue bien lavado.

El turismo local, nacional e internacional tiene los mismos derechos, deben ser respetados y tratados por igual, no todos son tratados igual, incluso, hay a quienes ni siquiera les ofrecen buen servicio y de paso, los meseros ni siquiera saben hablar con propiedad ni dirigirse correctamente a los clientes, ya que en la mayoría de las ocasiones los meseros y meseras tutean a los clientes, es como si los clientes estuvieran en una cantina de mala muerte, algo así, se recomienda que los empleados de restaurantes y hoteles acudan a capacitación constante para brindar un buen servicio, ya que el turismo internacional se lleva una mala imagen por culpa de una mala empleada o empleado, en breve, Mercadotecnia de México dará a conocer las calificaciones los hoteles que fueron evaluados y no lograron brindar un buen servicio, a los clientes se les debe tratar como en casa, hacerlos sentir como en su casa, ofrecerles el mejor trato, en México es muy difícil encontrar un hotel donde se logre brindar un buen servicio, el servicio no se cuenta por las estrellas que tiene, el servicio se cuenta por la confiabilidad del mismo y el buen servicio y trato, hay que mejorar el servicio capacitando constantemente al personal laboral, el turismo local, nacional e internacional debe ser atendido correctamente.