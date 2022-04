Asesoría legal

Turismo

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Bajó mucho el turismo en todo el país, los empresarios hoteleros sintieron duro el golpe económico por la pandemia, es difícil hablar de salir a divertirse, aun no se puede, hasta que hayan vacunado al 100 % de la población mexicana, y esto va a ocurrir hasta mediados del 2022 cuando la situación se normalice, la venta de autos también bajó considerablemente hasta un 44 % en su totalidad, varias concesionarias no ponen facilidades, al contrario, se avecina probablemente otra recesión económica fuerte, en las grandes ciudades y en las principales los hoteles piden la credencial de elector para poder prestar el servicio, empleados deshonestos te roban los datos, es por ello la baja hotelera hasta en un 75 %, no hay ninguna estrategia económica para recuperar al país, cada vez está más hundido, los titulares de Turismo de las diversas dependencias no hacen absolutamente nada para ayudar en esta enorme crisis a los empresarios, es por ello que, Mercadotecnia de México presentará un proyecto para impulsar al país a nivel internacional, en vista de que el actual Gobierno Federal ha quitado a la Promotora Internacional, en primer lugar es buscar apoyo como subsidio a los empresarios hoteleros, apoyo en la vivienda a los policías de todo el país, que los niños y niñas vivan en un ambiente libre de violencia, más acciones y menos politiquería, actualmente el gobierno se encuentra insensible, la Reforma Fiscal ha generado un incremento en la recaudación, lo que implica menor recursos para el consumo y la reinversión, el transporte público se ha visto de igual manera afectado y Mercadotecnia de México está trabajando ya en un proyecto de decreto para que reciban subsidio, no se les puede decir NO a los empresarios acerca del subsidio, es un derecho que les corresponde, hacer recortes a los presupuestos esto nos da como resultado poco incremento económico en el país, son muchos factores positivos que se pueden llevar a cabo para mejorar la potencia turística en México, hay que tener mejor infraestructura aérea, sin embargo, las líneas aéreas en su mayoría se declararon en quiebra porque no tuvieron la estrategia mercadológica adecuada y mucho menos el apoyo del gobierno federal, hay que diversificar la oferta del país, nuestro país cuenta con mucha riqueza natural, histórica y cultural para ser una gran potencia en materia turística, México cuenta con muchas ventajas para generar una verdadera oferta turística diferenciada, pero, no se lleva a cabo ni al gobierno le interesa las inversiones internacionales ni tampoco promover a México, Mercadotecnia de México ha luchado mucho para que México vuelva a crecer, miles de hoteleros no conocen a su Director General, el Lic. Julio Cesar Zamudio quien ha dialogado con empresarios internacionales para invitarlos a invertir en nuestro país, lamentablemente el país está lleno de dependencias con personas nefastas que no saben hacer su trabajo poniéndole miles de trabas para que no haya inversión en el país ni tampoco promoción, los funcionarios de las diversas dependencias no son más que unos holgazanes que no saben hacer su trabajo, por otro lado, los productores del país se ven estancados en sus actividades porque por ejemplo Conagua no les otorga títulos de concesión para explotar y aprovechar el agua que es propiedad de los mexicanos, y que Conagua tiene la facultad de administrarla, sin embargo, los empleados de Conagua se sienten dueños del agua, debido a que violan el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales el cual indica que una vez concluido los 60 días naturales se deberá extender un documento el cual indica si es procedente la explotación del agua o es improcedente, sin embargo, no entregan una ni otra cosa, les hacen perder su tiempo y los documentos ante Conagua se encuentran rezagados desde hace muchos años, todas estas acciones son las que hacen frenar la economía de México, los de SEMARNAT hacen como que trabajan, pero también son exactamente iguales, y así sucesivamente las demás dependencias, lo importante de esto, no es dar mentiras por los medios de comunicación de un país lleno de oportunidades y mucho trabajo, es falso, es todo lo contrario, a los empresarios les meten el pie para que no avancen en sus trámites administrativos y ampliar las ofertas laborales, debemos estar unidos, los mexicanos somos los que mandamos, los funcionarios y demás no son más que gatos al servicio de nosotros porque es la verdad, abusan del poder y hacen lo que se les da su regalada gana con el país, se aprovechan de la posición que ostentan incluso para sacar provecho personal y darle la oportunidad a quienes pagan sus servicios en forma de corrupción, hay que reactivar el turismo a todo lo que da, México no se debe frenar, hay que recuperar también la confianza de quienes invertían en su tiempo y dinero en vacacionar en México, los hoteleros no deben poner tantas restricciones ni trabas para prestar un servicio, se puede aportar mayor fortaleza y dinamismo al sector y a la economía del país, lamentablemente estamos en un país donde si alguien tiene más dinero que otro ya lo tachan de narco o lavado de dinero, estamos en un país libre donde erróneamente elegimos a un presidente para que nos represente no para que nos perjudique, para que administre correctamente las finanzas públicas no en guardar el dinero para tiempos electorales, la oferta turística es para satisfacer los mercados cada vez más competitivos, Mercadotecnia de México por medio del Lic. Julio Cesar Zamudio ha asesorado a cientos de empresarios hoteleros los cuales han incrementado sus ventas mediante sus estrategias mercadológicas y a la vez han logrado el 88 % de ocupación hotelera, es importante establecer esquemas de evaluación del desempeño de los programas de turismo y su impacto en el empleo, el Lic. Julio Cesar Zamudio sostendrá en próximas fechas reunión con la Comisión de Turismo del Senado de la Republica para presentar esquemas e importantes proyectos de turismo, lo importante es que nuestro querido México camine, que los empresarios restauranteros, hoteleros, transportistas y demás caminen de la mano, porque si hay desunión no se logra absolutamente nada, es donde entra el dicho, divide y vencerás, el gobierno federal debe aportar mucho a la sociedad, darle lo que le ha quitado y reponer el empleo a millones de mexicanos no poniéndole trabas a los empresarios, queremos un gobierno justo, no un gobierno socialista