Un plan climático para un mundo en llamas (1ª. Parte)

Kim Stanley Robinson

La humanidad está al borde del desastre. Pero con pensamiento creativo y voluntad colectiva, todavía estamos a tiempo de evitar la catástrofe.

¿Qué se siente al vivir al borde de un vasto cambio histórico? Se siente como ahora lo hacemos. Puede sonar hiperbólico, y tal vez incluso a pánico, pero creo que estamos ahí. No es que un escritor de ciencia ficción pueda ver el futuro mejor que otros; muy a menudo lo hace peor. Pero entre la pandemia, el ritmo acelerado de los acontecimientos climáticos extremos y la acumulación de datos y análisis de la comunidad científica, se ha convertido en una apuesta fácil.

Hace unas semanas, mi esposa y yo condujimos a través de los EEUU de este a oeste. En Wyoming, nos dimos con una nube de humo de los incendios forestales tan extendida y espesa que no podíamos ver las montañas a solo unas pocas millas de distancia a cada lado de la carretera. Continuó así durante 1.000 millas. Luego llegamos a California justo a tiempo para el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, que documenta con meticuloso detalle la verdadera escala del problema climático. La humanidad está al borde no solo del cambio, sino del desastre. Y debido a que podemos verlo venir, tan claro como una tormenta negra en el horizonte, nuestros intentos de esquivar el desastre y crear una relación sostenible con nuestro único hogar implicará enormes cambios en nuestros hábitos, leyes, instituciones y tecnologías.

Todo esto es evidente para nosotros ya. A diferencia de las personas que vivían antes de la primera guerra mundial, no nos dejaremos cegar por la catástrofe. La década de 2020 no estará llena de sorpresas, excepto tal vez la velocidad e intensidad de los cambios que se avecinan. Con su atmósfera de miedo ante lo que ocurrirá, nuestra época se asemeja más a los años previos a la segunda guerra mundial, cuando todos vivían con la sensación de deslizarse impotentes por una pendiente resbaladiza y sobre un acantilado.

Pero las analogías históricas solo nos permitirán comprender hasta cierto punto nuestra situación actual, ya que nunca antes hemos sido capaces de destruir nuestros propios medios de existencia. Los científicos acuñaron el nombre del Antropoceno para señalar que este momento de la historia no tiene precedentes. Somos tantos, nuestras tecnologías son tan poderosas, y nuestros sistemas sociales tan ignorantes de las consecuencias, que nuestro daño a la biosfera de la Tierra ha aumentado a una velocidad impresionante.

Muchos historiadores se refieren al período posterior a la Segunda Guerra Mundial como la Gran Aceleración, y los aspectos dañinos de los cambios que hemos iniciado tienen un inmenso impacto biológico y geofísico. No podemos simplemente reunir a nuestros diplomáticos y frenarlo, declarar la paz con la biosfera.

Aunque lo hicimos en 2015: se llama el Acuerdo de París. Pero ese fue un acuerdo para iniciar un proceso de cambio, pero ahora tenemos que estar a la altura si quiere hacerse realidad. En efecto, acordamos descarbonizar nuestra civilización en todos los ámbitos: en la generación de energía, el transporte, la construcción, en todo. Pero dado que todas estas actividades se llevan a cabo en gran medida mediante la quema de combustibles fósiles, este cambio es un desafío gigantesco, equivalente a las movilizaciones realizadas en el siglo XX para luchar contra las guerras mundiales.

Que podamos movilizar ese tipo de esfuerzo sin precedentes es una cuestión abierta. No todo el mundo está convencido de que tal esfuerzo sea necesario, y hay intereses creados, no solo individuos privados o corporaciones, sino muchas de las naciones más poderosas de la Tierra, siguen profundamente comprometidos a seguir quemando combustibles fósiles.

Así que el acuerdo de París podría terminar como la Sociedad de Naciones: una buena idea que fracasó. Pero si fracasamos esta vez, las consecuencias podrían ser aún peores que las grandes guerras del siglo XX. Una vez más, puede sonar hiperbólico, pero los hechos en cuestión apoyan la visión, por alarmante que sea. Estamos ante terribles problemas, y no todo el mundo está de acuerdo en que lo estamos; nunca todo el mundo estará de acuerdo, a pesar de que las sequías y los incendios, las tormentas y las inundaciones, se suceden más rápido que nunca.

Cada momento de la historia tiene su propia «estructura de sensibilidad», como dijo el teórico cultural Raymond Williams, que cambia a medida que suceden cosas nuevas. Cuando escribo mis novelas ambientadas en las próximas décadas, trato de imaginar ese cambio de sensibilidad, pero es muy difícil de hacer porque la estructura actual da forma incluso a ese tipo de especulaciones.

En este momento las cosas se sienten masivamente arraigadas, pero también frágiles. No podemos seguir adelante, pero no podemos cambiar. A pesar de que somos una especie en un planeta, no parece haber posibilidad de acuerdo general o solidaridad global. Lo mejor que se puede esperar es una mayoría política activa, reconstituida diariamente en el intento de hacer las cosas imprescindibles para nosotros y las generaciones venideras. Es un desafío difícil que nunca desaparecerá. Es fácil desesperarse.

Aun así, recientemente han sucedido algunas cosas que me dan motivos para la esperanza. Escribí mi novela El Ministerio para el Futuro en 2019. Ese tiempo seguramente torció mi visión porque varios desarrollos importantes, que describí en mi novela sucediendo en la década de 2030, ya han comenzado claramente. Mi proyección temporal era completamente equivocada; los acontecimientos se han acelerado una vez más.

Parte de esa aceleración fue causada por el Covid-19. Fue una bofetada en la cara, una demostración innegable de que vivimos en un solo planeta en una sola civilización, que se puede interrumpir de manera mortal. Y no fueron solo las personas muriendo en todas partes de la misma enfermedad, sino también nuestras reacciones a esa impactante realidad.

Las cadenas de suministro en las que confiamos para la vida misma pueden verse interrumpidas por el acaparamiento, es decir, por la pérdida de confianza en nuestros sistemas. En los EEUU, era el papel higiénico y los suministros de limpieza, pero si hubiera sido comida, entonces hubiera sido una catástrofe: pánico, colapso, hambruna, la guerra de todos contra todos. Así de frágil es la civilización; así es como los individuos se ven obligados a confiar unos en otros para sobrevivir. Un ‘dilema del prisionero’ de hecho, todos nosotros encerrados juntos en este único planeta. O nos mantenemos unidos o divididos: la ley de Franklin.

Otra lección de la pandemia, una que deberíamos haber sabido ya: la ciencia es poderosa. Necesitamos aprender a usarla mejor en nuestro beneficio, si lo hiciéramos, muchas cosas buenas seguirían. Orientar a la ciencia es tarea de las humanidades y las artes, la política y el derecho. Tenemos que decidir cómo civilización qué tareas son prioritarias.

Una tercera lección que aprendimos en 2020 fue la noticia médica de que los seres humanos no pueden sobrevivir a una exposición prolongada a combinaciones extremadamente altas de calor y humedad. Esta realidad, que ya era conocida pero aún no reconocida como un problema existencial, debería haber silenciado a aquellos cínicos comentaristas que afirman que los seres humanos pueden adaptarse a cualquier clima que creáramos. «¡Basta adaptarse!», aseguran estas personas tan seguras de sí mismas. Pero, ¿qué pasa si provocamos un aumento de 3C o 4C en la temperatura global promedio? ¿Simplemente nos adaptaremos? ¡Los humanos pueden adaptarse a cualquier cosa!

Pero no. Los seres humanos no pueden vivir en condiciones por encima del índice de calor llamado bulbo húmedo 35C, una medida de la temperatura del aire más la humedad. No hemos evolucionado para tales condiciones y, cuando ocurren, rápidamente nos sobrecalentamos y morimos de hipertermia. Y en julio de este año, se alcanzaron brevemente los 35 de bulbo húmedo en Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos.

A medida que sigamos quemando combustibles fósiles, las temperaturas promedio globales seguirán aumentando, y esta combinación mortal de calor y humedad ocurrirá con más frecuencia. Y no solo en los trópicos, donde viven más de tres mil millones de personas; el récord de alta temperatura de Columbia Británica este verano superó al de Las Vegas. Así que mitigar el cambio climático mediante la rápida reducción de los gases de efecto invernadero se convierte no solo en una buena idea, sino en una necesidad de supervivencia.

El acuerdo de París puede servir como medio de organizar este esfuerzo masivo. Lo necesitamos porque, aunque nuestro problema es global, vivimos en un sistema de estado-nación en el que los representantes de cada nación están encargados de defender los intereses de esa nación. Ante cualquier discrepancia percibida entre los intereses de la propia nación y el mundo en general, algunas personas elegirán los de su nación.

Esto crea muchos problemas del tipo del ‘dilema del prisionero’. Cuando se trata de una acción virtuosa, ¿quién va primero? Los países que actúan primero podrían crear ventajas futuras para sí mismos, pero muchas personas son demasiado cautelosas para ver eso, por lo que se avecinan algunas opciones muy difíciles.

Por ejemplo: podemos quemar alrededor de 900 gigatoneladas más de carbono antes de cruzar el aumento global promedio de 2C de temperatura que nos pondrá en territorio verdaderamente peligroso. Pero ya hemos localizado miles de gigatoneladas de combustibles fósiles en todo el mundo. La mayoría hay que dejarlas en el suelo si queremos evitar cocinar la biosfera, pero son propiedad de los gobiernos nacionales, que consideran estas reservas parte de sus activos nacionales. Ya son activos colaterales, y una fuente constante de ingresos y, para bastantes de estas naciones, una gran parte de su riqueza.

Así que, aunque casi todas las naciones han firmado el Acuerdo de París y acordado en teoría el principio de reducción rápida de emisiones, naciones como Arabia Saudí, Rusia, Canadá, Brasil, Nigeria, Australia, México, China, Venezuela, Noruega y Estados Unidos, por no mencionar otras, han adoptado compromisos bajo el Acuerdo de París que les costarán muchos billones de dólares en pérdida de ingresos.

Naturalmente, habrá cargos electos y funcionarios públicos en estos gobiernos haciendo todo lo posible para quemar algunos de estos activos y convertirlos en billones de dólares antes de que se congelen. Creen que es su deber patriótico y fiduciario. Así que a menos que hagamos algo, habrá un saldo final por cierre del negocio.