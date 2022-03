Asesoría Legal

Vacuna Covid – Funcionarios Incompetentes

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Parece un juego la vacunación implementada en todo el territorio mexicano, es una muy mala estrategia y ni siquiera saben administrar las vacunas a los puestos de vacunación, no hay citas para ciertas personas, no están vacunando a todos, creen que por rango de edad es mejor, pero no, tienen una muy mala metodología, no estoy criticando negativamente al gobierno, simplemente estoy comentando lo que se ve para que mejoren, dudo mucho que mejoren porque el país está lleno de funcionarios médicos mediocres sin iniciativa alguna, mucha gente está muriendo, sigue muriendo, esto no ha parado, desde un principio dije que no es buena idea aun que los alumnos regresen a clases presenciales, muchos alumnos pueden contagiarse, claro, no son hijos de los funcionarios, ¿verdad?, cuando estas tramitando en internet la vacuna Covid te sale que no está disponible para cierto rango de edad, México tiene fama de tener a los funcionarios más mediocres del mundo, comprobado está, yo propuse que se vacunaran a domicilio, casa por casa, pero no, aparte de que son insuficientes las vacunas tienen una muy mala estrategia, además de que en las poblaciones de 130 mil habitantes no hay puestos de vacunación actualmente, la gente tiene que salir a la ciudad más próxima que tal vez sea a una hora o más de camino, hay millones de personas que aún no se vacunan, y lejos de eso, en México ya llegó el Ómicron y los hospitales de nuestro país se volverán a llenar como la pandemia que cundió en este año, presiento que se va a volver a repetir la misma escena, se llenarán los hospitales, habrán más muertos en esta ocasión, en fin, para los funcionarios es mejor que los comunicadores se queden callados y no comenten nada del Ómicron, yo solo espero que el 1 de diciembre a la que nuestro Presidente “Andrej” Manuel “Lopej” Obrador convocó a un mitin no se hayan infectado de virus, yo digo que sí, los más afectados son seres inocentes como a los niños, niñas y bebés, todo, por una mala estrategia implementada por funcionarios médicos mediocres, hay que reconocerlo.

los funcionarios médicos mexicanos es la peor calidad médica que tenemos a nivel mundial, estos no saben nada de medicina, han matado personas en hospitales y no son castigados y todo por su estúpida negligencia, son médicos que ni siquiera están bien capacitados para atender una emergencia, a los enfermos en los hospitales públicos los tratan mal y han practicado la negligencia, Ómicron, la nueva variante es más fácil de contagiar a las personas, esto se va a volver nuevamente una pandemia mundial, si hay quienes tienen planes de ir a Estados Unidos no lo hagan, ni tampoco saluden a las personas procedentes de ese país pues es el que más casos de virus tiene mundialmente, un funcionario no puede decir que el Ómicron no es nada letal, ¿en que se sustenta para decir tal cosa? No han hecho estudios en nuestro país de esa variante como para decir públicamente que no debe ser alarmante, de hecho, la Organización Mundial de la Salud está alarmada por las 32 mutaciones en la proteína de pico de Ómicron, algo que sugiere que podría tener el potencial de evadir el conjunto de vacunas Covid actualmente “disponibles”, la OMS declara al Ómicron “variante de preocupación”, hay que seguir las mismas medidas, usar cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia, no saludar de mano, toser usando el antebrazo, traer gel antibacterial o spray para las manos, estar a una distancia de 2 metros de cada persona, que las líneas de autotransporte vuelvan a la rutina de dejar un asiento vacío y uno ocupado para evitar contagios entre personas contagiadas, ya que en las centrales de autobuses hay una silla que se ocupa y otra no, sin embargo, los taquilleros venden los boletos completos de los autobuses, y esto, no es bueno, hay que prepararse para el Ómicron, no salir si en realidad no hay necesidad de hacerlo, hay que implementar mejores estrategias porque aún no sabemos cuántas más variantes van a salir durante los próximos años, esto es como una guerra, la gente va a seguir muriendo, y todo, por una muy mala estrategia implementada, mucha gente va a los Cyber a sacar su documento para poder vacunarse, pero no todos los encargados de Cyber tienen iniciativa, muchos de ellos son también mediocres sin ninguna iniciativa y no ayudan a la gente, solo les interesa que ocupen sus máquinas sucias, viejas y contaminadas, como si las personas de la tercera edad supieran ocupar una máquina de internet, no acuden a otro lugar porque el internet de la colonia no quiso ayudarle, en fin, de hecho, la mayoría de los encargados son personas sin estudios y faltos de iniciativa, por eso están ahí, porque no saben hacer otra cosa y su vida es nada, deben tener más iniciativa y ayudar a la gente que necesita de los servicios de alguien, ayudar a las personas de la tercera edad para que puedan vacunarse, la mejor estrategia que gobierno puede hacer es ir de casa en casa acompañados de policías para evitar que les roben las vacunas, lo importante es avanzar en las vacunas para todas las personas de todas las edades, tan fácil es ponerle la edad correcta a las boletas y al final del día solo separar por rango de edad las boletas y ya, ¿eso es tan difícil? No es difícil, veo que solo siguen un protocolo tonto que no sirve de nada y que están atrasando a las personas para vacunarlas, no es que haya rezagados, sino que simplemente no hay vacunas para cierto rango de edad, las vacunas no tienen químico distinto para cierta edad, todas son iguales, la misma que le ponen a los adultos es la misma que le ponen a los niños, las vacunas no son distintas, lo que es distinto es quien las fabrica nadamas, es mejor salir a campo, no estar concentrados en un solo lugar, es mejor salir a buscar a las personas y verán que se avanzará mucho mejor, lo importante es proteger a las personas contra las variantes y todo lo que se avecina, no hay que hacer compras de pánico, simplemente es no salir de casa y seguir con los protocolos de sanidad, nadamas, implementar una mejor metodología en la aplicación de las vacunas.